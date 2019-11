Die Flutbrücke zwischen Lilienthal und Borgfeld wird ab Sommer 2020 zur Großbaustelle. (Christian Kosak)

Borgfeld. Seit langem warten die Timmersloher auf den Breitbandausbau. Nun kommt Schwung in die Sache. Auf der Borgfelder Beiratssitzung am Dienstag, 26. November, ab 19.30 in der Schützenhalle am Hamfhofsweg 4, soll ausführlich über die Feinplanungsphase berichtet werden. Dazu hat die Ortspolitik einen Vertreter der EWE eingeladen, gemeinsam mit dem Sprecher der bremischen Wirtschaftsbehörde, Bastian Müller, werde dieser Rede und Antwort stehen, heißt es.

„Das Unternehmen habe gemäß Förderrichtlinien zur Fertigstellung ihrer Gebiete 18 Monate Zeit“, erklärt der Sprecher der Wirtschaftsbehörde Kai Stührenberg vorab. Die Uhr laufe allerdings erst „nach Abgabe der Feinplanung“, so der Sprecher.

Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ist seit längerem mit dem Telekommunikationsanbieter EWE im Gespräch. „Ich hoffe sehr darauf, dass uns die EWE in ihre Zeitpläne einweiht“, sagt Bramsiepe vor der Beiratssitzung. Den angekündigten Zeitrahmen von 18 Monaten, nach der Feinplanungsphase, hält Karl-Heinz Bramsiepe für „nicht vermittelbar“. Bereits im vergangenen Jahr sollte die Breitbandverbindung eigentlich schon stehen, unterstreicht der Ortsamtsleiter.

Anwohner in Timmersloh haben indes die leise Hoffnung, dass es sich bei den Ausbauarbeiten nur noch um wenige Monate handeln könnte. Die Ringleitung für den Breitbandausbau in Seebergen sei bereits fertiggestellt, die Kabelverlegung an der Timmersloher Straße vollständig abgeschlossen. Die Anschlüsse lägen damit quasi vor ihrer Haustür, berichten Anwohner.

Laut Telekommunikationsgesetz ist der Staat verpflichtet, Infrastruktur zur Informationstechnologie bereitzuhalten. Inzwischen seien einige Haushalte in Timmersloh gänzlich vom Telekommunikationsnetz abgeschnitten, berichten Anwohner. „Zuständig für Telekommunikation und die Gewährleistung angemessener und ausreichender Dienstleistung ist gemäß Artikel 87 nach dem Grundgesetz der Bund“, erklärt dazu Behördensprecher Stührenberg. Paragraf 78 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) erläutere das Mindestangebot an Telekommunikationsdiensten. Was das genau für Timmersloh bedeutet, könnte auf der Beiratssitzung geklärt werden, hoffen Anwohner.

Verkehrskollaps befürchtet

Themenwechsel: Ab kommendem Sommer soll die baufällige Flutbrücke zwischen Borgfeld und Lilienthal abgerissen werden, der Neubau allerdings erst zwei Jahre später fertiggestellt werden. Die Fraktionen SPD und CDU fürchten in der Zwischenzeit einen Verkehrskollaps und legen dem Beirat deshalb einen Antrag zur Abstimmung vor. Darin fordern sie Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) auf, ein schlüssiges Verkehrskonzept für die Bauphase vorzulegen. Geklärt werden solle vor Baubeginn, wie Borgfeld weiträumig umfahren werden könne und wie die Verkehrsleitung – stadteinwärts und -auswärts – geplant sei. Die Ortspolitiker fordern in ihrem Antrag eine „Verhinderung von Ausweichverkehr durch Borgfelder Wohngebiete“ sowie die uneingeschränkte Erreichbarkeit der Wümmeortschaft für Feuerwehr und Polizei. Gleichzeitig solle die Wohnqualität erhalten bleiben und die Schulwege sichergestellt werden.

Ein weiterer Antrag der Sozialdemokraten richtet sich an dieselbe Behörde mit dem Anliegen, eine neue Verkehrsregelung für die Rewe-Zufahrt an der Borgfelder Heerstraße zu finden. Vorgeschlagen wird eine Einbahnstraßenregelung oder gar die Sperrung der Zufahrt.

Die Grünen wollen einen Antrag auf den Weg bringen, um eine sogenannte Luftpumpentankstelle im Ortskern zu installieren. An der Uhr vor der Apotheke an der Borgfelder Heerstraße solle eine leistungsstarke Luftpumpe für Fahrräder installiert werden, teilen die Grünen mit.