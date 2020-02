Was geht in der Landesliga, zeigen die Frauen des VSK Osterholz-Scharmbeck. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Vor 101 Jahren erkämpften sich Frauen das Wahlrecht. Noch einmal weitere 50 Jahre dauerte es, eher sich Frauen zudem das Recht erstritten hatten, gegen eine luftgefüllte, runde Lederblase zu treten. Um das Jubiläum „50 Jahre Frauenfußball in Niedersachsen“ gebührend zu feiern, hatten die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Katja Lipka, und ihre Kolleginnen Karin Wilke aus Osterholz-Scharmbeck, Andrea Vogelsang aus Ritterhude, Dörte Kleppe aus Schwanewede und Heike Grotheer aus Worpswede jetzt ins Kreishaus eingeladen. Sie wollten gemeinsam mit Vertretern des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) über die geplanten Aktionen im Jubiläumsjahr informieren.

„Ab April findet jeden Monat im Kreisgebiet eine Veranstaltung zum Jubiläum statt“, kündigte Katja Lipka an. Dazu soll im Sommer auch wieder ein Fotoshooting von aktiven Spielerinnen an ungewöhnlichen Orten des Landkreises organisiert werden. Ein solches Projekt, bei dem die Spielerinnen in Abendkleidern auf dem Fußballplatz fotografiert wurden, hatte Ursula Villwock schon einmal Anfang der 2000er-Jahre organisiert und die Ergebnisse dann in einem Buch veröffentlicht. „Aber in diesem Jahr haben die Spielerinnen darauf bestanden, in ihren Trikots fotografiert zu werden“, betonte Andrea Vogelsang mit einem verschmitzten Lächeln. Vogelsang spielte in ihrer Jugend selbst Fußball und konnte sich noch gut an die unschöne Spielbekleidung der Mädchenmannschaften erinnern. „Kein Vergleich zu den heutigen Trikots“, findet sie.

Kuriose Regeln

In den vergangenen Jahren habe sich die Meinung zu Frauen auf dem Platz erheblich verbessert. Das war nicht immer so, wie die Gleichstellungsbeauftragten herausgefunden haben. So lautete eine Überschrift im Münchener Merkur von 1957: „Die Kopfbälle knallten von Dauerwelle zu Dauerwelle“. „Es gab sogar im Regelwerk des Fußballverbandes den Hinweis, dass Frauen keine Kopfbälle ausführen dürften“, berichtete Andrea Vogelsang.

Auch die Abseitsregel, mit der die Frauen ja nach männlicher Meinung oft ein Problem haben sollen, beschäftigte die Autoren der weiblichen Fußballregeln. Vogelsang zitierte aus dem Buch von Clive Gifford „Mein großes Fußballbuch“, dass man „Schwierigkeiten mit der Abseitsregelung [befürchtet]. Die Frage sei, ob Frauen mit unterschiedlich großem Brustumfang, wenn sie auf gleicher Höhe stehen auch gleich bewertet werden sollen, oder ob eine größere Oberweite zu einem früheren Abseits führt. „Das muss ich mir unbedingt merken, das wusste ich noch nicht“, amüsierte sich Helmut Schneeloch, Vorsitzender des Jugendausschusses des NFV.

Am 1. November wollen die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis dieses und weitere Schmankerl aus der Geschichte des Frauenfußballs in einem Vortrag der Öffentlichkeit vorstellen. Doch vorher stehen noch weitere Höhepunkte auf dem Plan. So findet in den Sommermonaten wieder eine Fußball-Freizeit für Mädchen auf Ameland statt. Im Herbst öffnet eine Ausstellung „Fan, Fantastic, Feminin“ ihre Pforten, die die Geschichte der weiblichen Fußballfans zum Thema hat. Auch ein Mädchen gegen Frauen-Turnier ist geplant. „Vielleicht richten wir das als einen Mutter-Tochter Wettkampf aus“, überlegte Katja Lipka. Jetzt wünschen sich die Gleichstellungsbeauftragten und die Verantwortlichen des Niedersächsischen Fußballverbandes viele engagierte Fußballerinnen aller Altersgruppen, die im Jubiläumsjahr auf den Plätzen selbstbewusst ihre Frau stehen und mit ihren Vereinen und eigenen Ideen das Jubiläumsjahr unterstützen möchten. „Sprechen Sie mich dazu an“, fordert Lipka etwaig Interessierte auf. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises ist im Kreishaus an der Osterholzer Straße 23 unter 047 91 / 9 30 10 40 oder per E-Mail an katja.lipka@landkreis-osterholz.de zu erreichen.