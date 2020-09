Das Gericht hielt die Schilderungen des Zeugen für glaubhaft. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Jahr und vier Monate Freiheitsstrafe, ohne Bewährung, hat das Schöffengericht in Osterholz-Scharmbeck jetzt einem 25-jährigen Kreisstädter aufgebrummt. Staatsanwältin und Gericht sahen es als erwiesen an, dass der 25-Jährige unerlaubt mit Betäubungsmitteln (BTM) in nicht geringer Menge gehandelt hatte.

Es ging um 100 Gramm Marihuana, die ein heute 20-Jähriger für 700 Euro von dem heute 25-Jährigen erwerben wollte. Der Wirkstoff, der Cannabis-Konsumenten in einen Rausch versetzt, heißt Tetra-Hydro-Cannabinol (THC). In der am weitesten verbreiteten Qualität hat Marihuana einen THC-Gehalt von zwei bis fünf Prozent, in guter Qualität von zehn bis 30 Prozent. THC sorgt für die berauschende Wirkung und Effekte wie Entspannung und Schmerzlinderung. Ab einer Größenordnung von mehr als 7,5 Gramm THC spricht das Gesetz von einer nicht geringen Menge.

Die 100 Gramm Marihuana und außerdem 50 Ecstasy-Tabletten hatte der 20-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck von dem Angeklagten Anfang Januar 2019 erhalten. Pro Tablette kann ein Marktpreis von fünf bis zehn Euro erzielt werden, die Produktionskosten liegen unterhalb von einem Euro.

Der 20-Jährige war zur Aufklärung des Deals als Zeuge zum Prozess geladen. Nur zögernd und teilweise ausweichend gab er Antworten auf die Fragen von Strafrichterin Johanna Kopischke und Verteidiger Christian Rosse. „Nicht das ich wüsste.“ „Das kann ich nicht mehr so genau sagen.“ „Warum werden mir hier Fragen gestellt, die mir schon vor drei Wochen gestellt worden sind?“, lauteten seine Einwände.

Dem Zeugen zufolge hatte er Marihuana und Tabletten in zwei Schritten erworben. Die Tabletten habe er persönlich von dem Angeklagten in einem Gebäude erhalten. „Die waren rot und blau und waren in einem blauen Müllsack“, erinnerte er sich. Das Marihuana dagegen sei in einem Mülleimer an der Käthe-Kollwitz-Straße abgelegt gewesen und musste dort abgeholt werden. „Ich habe erst einmal nichts bezahlt und wollte das gewinnbringend weiterverkaufen.“

Die Aussagen des 20-Jährigen warfen auch ein Licht auf die Drogenszene der Kreisstadt. Nicht ungewöhnlich sei es zum Beispiel, "dass man das Zeug bekommt und später bezahlt“, so der Zeuge. Dass die Kommunikation per Whatsapp läuft. Und dass es schnell zum Streit kommen kann – wegen der Drogen und wegen des Geldes. Aus diesem Grunde hatte sich der 20-Jährige auch nach eigenen Angaben von einem Mit-Dealer getrennt. „Das war nur anfangs Vertrauenssache“, sagte der Zeuge über ihn. Er selbst hatte den Handel schließlich auffliegen lassen. Warum er denn zur Polizei gegangen sei, wollte Verteidiger Rosse wissen. „Das waren verschiedene Intentionen“, ließ er sich der 20-Jährige nicht weiter auf eine Antwort ein.

Sechs Eintragungen enthält das Bundeszentralregister bei dem 25-Jährigen: mehrfach Verstöße gegen das BTM-Gesetz, unerlaubter Waffenbesitz und Diebstahl. Das erste Mal hatte er mit 17 Jahren vor dem Kadi gestanden. Die Staatsanwältin kreidete dem 25-Jährigen seine Vorstrafen an. Zudem legte sie ihm zur Last, den Handel unter laufender Bewährung begangen zu haben. Mit den Worten: „Sie sind ein Bewährungsversager“, schloss sie ihr Plädoyer. Verteidiger Rosse allerdings hielt einen Freispruch für angebracht. Er befand unter anderem den Zeugen für fragwürdig. „Vielleicht hat der Angaben gemacht, die nicht stimmen“, gab er zu bedenken.

Das sah das Schöffengericht anders. „100 Gramm Marihuana und 50 Tabletten, das ist nicht so ganz ohne“, sagte Strafrichterin Kopischke. Der Zeuge sei in ihren Augen glaubhaft. „Er hat sich mit seinen Aussagen sogar selbst belastet. Das spricht dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat.“ Das Schöffengericht ging von keiner positiven Sozialprognose aus. „Denn Sie standen zur Tatzeit wegen einer einschlägigen Vorverurteilung unter laufender Bewährung“, stellte die Richterin dem Angeklagten vor Augen. Jemanden, der sich wegen desselben Deliktes mehrfach strafbar gemacht hat, bezeichnen Juristen als „einschlägig vorbestraft“. Nach der Urteilsverkündung von einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung und der Begründung verließ der 25-Jährige den Gerichtssaal wortlos, auch von seinem Verteidiger verabschiedete er sich nicht.