Mit Einführung der Biotonne wurde der Deckel-Service für Elektrogeräte im Jahr 2011 zunächst sogar noch ausgedehnt. Zehn Jahre später wird das Angebot nun abgeschafft. (Abfall-Service Osterholz)

Landkreis Osterholz. Jetzt ist es amtlich: Der Landkreis Osterholz streicht einen jahrelang vertrauten und beliebten Service bei der Müllabfuhr. Bis 30. Juni 2021 dürfen defekte Elektrokleingeräte noch auf den Tonnendeckel gelegt werden, und sie werden problemlos mitgenommen. Ab 1. Juli müssen Besitzer die Geräte dann selbst entsorgen. Gratis geht das am Schadstoffmobil, auf den Wertstoffhöfen in Schwanewede und Lilienthal, im Entsorgungszentrum Pennigbüttel oder auch im Fachgeschäft, sofern dieses auf mehr als 400 Quadratmetern Elektrogeräte verkauft. Der Kreistag hat die entsprechende Entsorgungssatzung einstimmig geändert.

Als Grund gilt der Platzmangel an Bord der Fahrzeuge der Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso). Bisher verfrachteten die Müllwerker die Elektrogeräte in eine eigene Sammelbox; die neuen Müllautos aber haben nur noch halb soviel Platz, was an neuen Sicherheitssystemen sowie der Abgasreinigungsanlage für die Euro-6-Norm liegt. Darum gilt bereits seit Januar 2020 eine – augenscheinlich wenig bekannte – Größenbeschränkung auf höchstens 25 Zentimeter je Kantenlänge: Der Service gilt damit nur noch für Mixer, Radiowecker, Rasierapparat oder Föhn, nicht aber für Kaffeemaschine, Toaster und Mikrowelle. Immer häufiger habe man große und kleine Dinge aus Platzgründen nicht mitnehmen können, teilte die Kreisabfallwirtschaft den Abgeordneten mit. Einen Rechtsanspruch habe es zuletzt freilich auch schon nicht mehr gegeben. Wegen der Rücknahmepflicht im Einzelhandel sowie der mobilen und stationären Annahmemöglichkeiten sei es vertretbar, den Deckel-Service nun ganz abzuschaffen, so die Verwaltung. Soweit ersichtlich, gebe es solch ein Angebot ohnehin nur in Osterholz.

Das Schadstoffmobil steuert alle sechs Monate diverse Haltestellen im Kreisgebiet an, wo es 60 oder 90 Minuten lang hält. Dort wird zum 1. Juli eine Obergrenze eingeführt, welche haushaltsübliche Mengen definiert und Gewerbebetriebe ausschließt, für die die Sammlung ohnehin nie gedacht war. Demnächst ist damit die Abgabe gefährlicher Abfälle auf eine Gesamtmenge von höchstens 80 Litern begrenzt.