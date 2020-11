Im August stellte die Volkshochschule in Lilienthal ihr neues Semesterprogramm für den Herbst und Winter vor. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Die Volkshochschule Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede benötigt 2021 einen um 72 000 Euro höheren Zuschuss als in diesem Jahr. Das liegt nur teilweise an der coronabedingten Schließung im Frühjahr. Auf der Beiratssitzung in der Worpsweder Ratsdiele stellte die VHS-Leiterin Martina Michelsen die Zahlen der Haushaltsplanung vor und informierte über personelle Änderungen. Von denen gibt es ziemlich viele.

Im Februar trat Corinna Holjes neu in die VHS-Verwaltung ein. Seit April ist Veronika Völker neue stellvertretende Leiterin. Jutta Rohdenburg, bereits jetzt in Altersteilzeit, geht im September nächsten Jahres in Rente. Schon jetzt hat ihre Nachfolgerin Anja Nachtigall begonnen, vorerst aber nur, wie auch Jutta Rohdenburg noch, mit 16 Stunden pro Woche. Ihre Aufgabenbereiche sind allgemeine Gesundheitsbildung, Ernährung, kreative Gestaltung und Tanz. Bisher habe sie im privaten Bildungsbereich gearbeitet, sagte Anja Nachtigall in der Beiratssitzung. An der VHS in Lilienthal habe sie besonders das vielfältige Angebot gereizt. Sandra Richter aus der Verwaltung wechselt Mitte Dezember zu einem neuen Arbeitgeber. „Wir haben über 80 Bewerbungen für die Nachfolge“, berichtete Martina Michelsen.

In diesem Jahr hat die VHS 932 000 Euro eingenommen, die Ausgaben lagen 70 000 Euro höher. Im Haushaltsplan 2021, den Martina Michelsen dem Beirat vorlegte und der die finanzielle Lage vom Ende dieses Jahres abbildet, sind die Einnahmen um 50 000 Euro gesunken, die Ausgaben aber um 23 000 Euro gestiegen. Das ergibt einen Zuschussbedarf von 142 000 Euro. Die Teilnehmergebühren sinken von 420 000 auf 360 000 Euro. Andererseits sanken auch die Ausgaben für Honorare, da die Dozenten der Kurse, die wegen der Corona-Einschränkungen abgebrochen wurden oder ausfielen, weniger oder kein Geld bekamen.

Teurer wurde es für die VHS dadurch, dass auch Kurse geteilt wurden. Außerdem stiegen die Kosten für Inklusion von 75 000 auf 110 000 Euro. In diesem Semester wurden zum dritten Mal in Folge die Honorare um einen Euro pro Stunde erhöht, deshalb mussten auch die Teilnehmergebühren angepasst werden. Neu sind Kleingruppen mit fünf oder sechs Teilnehmern, für die die Gebühr höher ist, da das Land der VHS erst ab sieben Teilnehmern einen Zuschuss zahlt. Aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz des Bundes erhält die VHS wegen der Corona-Krise 14 000 Euro.

Im Sommersemester sind von 180 betroffenen Kursen zwölf ersatzlos ausgefallen, 15 wurden auf das Herbstsemester verschoben. Insgesamt waren von den Einschränkungen 122 Dozenten und 1827 Teilnehmer betroffen. „Wir mussten deshalb 7947 Briefe und E-Mails versenden“, berichtete Martina Michelsen. Im November mussten 54 Kurse abgebrochen werden, besonders in den Bereichen Bewegung und Kochen, 14 fielen ganz aus, 15 werden auf nächstes Jahr verschoben. Während im vorigen Jahr 673 Veranstaltungen stattfanden mit durchschnittlich 12,97 Teilnehmern, waren es 2020 nur noch 518 Veranstaltungen mit einem Teilnehmerdurchschnitt von 8,04. Die Zahl der Anmeldungen pro Semester sank von rund 4000 auf etwa 2500.

Auch die Literaturreihe „Herkommen“ zum Thema Herkunft, die für Anfang November geplant gewesen war, musste abgesagt werden. Sie stand unter dem Motto „Und seitab liegt die Stadt“ nach dem Gedicht Theodor Storms über Husum, die graue Stadt am grauen Strand am grauen Meer. „Das war bitter“, meinte Martina Michelsen – auch weil die Fördermittel des Bundes nicht auf nächstes Jahr verschoben werden könnten. Deshalb würden jetzt die Sponsoren bearbeitet, dass sie ihren Zuschuss erhöhen sollen; bisher mit Erfolg. Denn die Reihe soll nächstes Jahr doch noch stattfinden, voraussichtlich im Juni.

Dann soll es auch ein Literaturkonzert mit „Hiob“ von Joseph Roth und Klezmermusik geben, eine moderierte Lesung mit Teufelsmoorgeschichten, eine Veranstaltung für Kinder über Schule von Kenia bis Amerika, eine Lesung eines Syrers aus Rotenburg, einen literarischen Spaziergang durch Worpswede, und Kinder ab vier Jahren können in dem Figurentheaterstück „Verflixter Ratz“ endlich erfahren, ob es einer kleinen Straßenratte gelingt, ein Haustier zu werden.