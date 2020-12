Im Grasberger Rathaus rechnet man damit, dass das Haushaltsdefizit etwas kleiner ausfällt als zunächst befürchtet. Grund ist die Senkung der Kreisumlage. (Klaus Göckeritz)

Grasberg. Jetzt wird die Siebenstelligkeit doch knapp verfehlt, und niemand im Grasberger Gemeinderat ist darüber traurig. Das Defizit im Gemeindehaushalt des nächsten Jahres, das noch bei der Finanzausschusssitzung vor einer Woche bei knapp 1,1 Millionen Euro lag, sinkt auf eine sechsstellige Zahl: Dank eines Beschlusses des Kreistags am Nachmittag vor der Grasberger Gemeinderatssitzung fehlen nächstes Jahr im für die laufenden Kosten zuständigen Ergebnishaushalt nur noch 900 000 Euro.

Zunächst schien es, als gebe es nicht viel zu sagen zum Haushaltsentwurf für 2021, nachdem er bereits im Finanzausschuss genau eine Woche zuvor durchgearbeitet worden war. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sollten bei 13,4 Millionen liegen. Dem stehen nur Erträge von 12,3 Millionen Euro gegenüber, was ein Defizit von 1,1 Millionen Euro ergab. „Einen Fehlbetrag von 1,1 Millionen Euro zu beschließen ist eigentlich unverantwortlich“, fand Patrick Wendelken (CDU). Noch mehr zu sparen, als die Gemeinde es ohnehin schon tue, wäre aber noch unverantwortlicher – man investiere in Bildung, die Feuerwehr und die Straßen. Nur 1,1 Prozent aller Ausgaben seien freiwillig, Zuschüsse an Vereine, für Jugendarbeit und Ferienfreizeiten. „Das sind Sachen, die wir erhalten wollen.“ Auch Elke Schnakenberg (SPD) meinte, in Grasberg entstehe gerade eine „ganz tolle Bildungslandschaft“, und die müsse auch ausgestattet werden.

Schnakenberg wusste als Kreistagsabgeordnete etwas, was den meisten übrigen Ratsmitgliedern noch neu war: Am Nachmittag vor der Ratssitzung hatte der Kreistag einen Beschluss zur Kreisumlage gefasst. Die ist dieses Jahr von 50 auf 49,5 Prozent gesenkt worden und sollte eigentlich im nächsten Jahr wieder auf das alte Niveau angehoben werden. Stattdessen wird sie nochmals gesenkt, und zwar gleich auf 47,5 Prozent. Ob das schon im Haushalt eingearbeitet sei, wollte sie wissen.

Kämmerer Heiko Hartwig verneinte dies. Durch die Senkung spare Grasberg 200000 Euro. Damit sinke das Defizit auf 899 000 Euro. Kai Entelmann (CDU) rechnet sogar damit, dass auch die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Gemeinden leicht erhöht werden. Das werde allerdings nicht ausreichen, um das Defizit vollständig auszugleichen, meinte Hartwig. Grasberg investiere in die richtige Richtung, sagte Sabine Alpers (Grüne); Schule und Feuerwehr seien zukunftsorientiert. Damit wurde der Haushalt einstimmig beschlossen. In einem vorigen Tagesordnungspunkt hatte der Rat sich mit zwei Jahre alten Zahlen zu befassen: Der Landkreis hat die Schlussbilanz der Gemeinde von 2019 geprüft. Darin hat sich das Ergebnis des Haushaltsjahrs von einem Fehlbetrag von 560000 Euro in einen Überschuss von 207000 Euro umgewandelt.

Jan Middelberg (Grüne) nannte dies zwar einen „Pyrrhussieg“, da dadurch auch die Abgaben der Gemeinde stiegen, aber Patrick Wendelken hofft, dass auch der diesjährige Haushalt von einem Minus in ein Plus gedreht werden kann. Die Verwaltung habe gut gearbeitet, und der Rat hatte dann auch keine Bedenken, Bürgermeisterin Marion Schorfmann einstimmig zu entlasten.

Sie musste nur selten in die Debatte eingreifen, aber zum Schluss ergriff sie doch das Wort: SPD-Ratsherr Karl-Heinz Thimm hatte 25-jähriges Ratsjubiläum. Tatsächlich ist er schon 1994 als Nachrücker in den Gemeinderat gelangt, gehörte ihm aber 2011/2012 etwa ein Jahr lang nicht an. Er erinnerte sich jedenfalls noch genau an seine erste Sitzung im Planungsausschuss, die im Grasberger Hof stattfand, und besonders in Erinnerung blieb ihm, dass zum Schluss fraktionsübergreifend die Unterschiede zwischen Steinhäger und Jägermeister erkundet wurden.