Die Querdenker im Lilienthaler Gemeinderat haben Hanno Dehlwes zur Mitarbeit in ihrer Fraktion eingeladen. Doch das ehemalige Mitglied der Grünen-Fraktion lehnt das ab und will als Einzelkämpfer den Austausch mit allen Fraktionen pflegen. (Hasselberg)

Lilienthal. Der Lilienthaler Ratsherr Hanno Dehlwes weiß gar nicht, was er davon halten soll. Als er den Brief am Mittwochmorgen in die Hand nahm, dachte er erst, seine ehemaligen Mitstreiter der Grünen-Fraktion hätten ihm geschrieben. Beim zweiten Blick war dann klar, dass das Angebot von den Querdenkern stammt. Deren Ratsherr Ingo Wendelken hat Dehlwes eingeladen, sich an den Sitzungen seiner Fraktion zu beteiligen und er hätte auch nichts dagegen, wenn Dehlwes bei Ratssitzungen künftig direkt neben ihm sitzen würde. Doch der so Umworbene lehnt den Schmusekurs ab. Es liegt ihm fern, auch nur den Anschein zu erwecken, er wende sich nun den Querdenkern zu.

Anfang Mai hatte Dehlwes, wie berichtet, die Grünen-Fraktion verlassen. Seine Positionen etwa zum geplanten Baugebiet an der Mauerseglerstraße oder dem Einsatz von Glyphosat wichen von denen der Fraktionskolleginnen ab. Immer mal wieder musste er bei Abstimmungen im Planungsausschuss die Fraktionsmeinung vertreten, obwohl er persönlich anderer Ansicht war. Daraus zog er seine Konsequenzen und kündigte an, künftig ohne Fraktionszugehörigkeit mit einem Grundmandat im Rat weitermachen zu wollen. Daran hat sich nichts geändert. „Ich habe die Position des Einzelkämpfers bewusst gewählt, um unabhängig von einer Gruppe zu sein. Ich will mir nicht mehr dauernd auf die Zunge beißen müssen, wenn ich mich zu Wort melde“, sagt der 59-Jährige.

Abschied ohne Groll

Dehlwes ist an einem Austausch mit den Ratsfraktionen gelegen - doch gelte das für alle Fraktionen, auch für die Grünen, deren Partei er nach wie vor als Mitglied angehört. Groll hegt er nicht gegenüber seinen ehemaligen Mitstreiterinnen, es habe inhaltlich einfach nicht gepasst. „Ich will kein weiteres Öl ins Feuer gießen und ich will auch niemandem etwas reinwürgen. Ich bin offen für Gespräche und will keine destruktive Art der Politik betreiben“, sagt Dehlwes.

Die Offerte der Querdenker, die per offenem Brief kommuniziert wurde, ist für ihn so abwegig, dass er darauf am liebsten gar nicht reagieren würde. Dass Wendelken ihm den freien Platz am Ratstisch zwischen ihm und dem CDU-Mann Axel Miesner anbietet, würde nach seinem Geschmack den falschen Eindruck erwecken, er liege nun mit den Querdenkern unter einer Decke. „Populistisch“ nennt er das Angebot, auch aus dem Kalkül heraus geschaffen, die verbliebene Grünen-Fraktion zu brüskieren.

Dabei sind sich auch die Querdenker untereinander längst einig, dass Hanno Dehlwes politisch nicht zu ihnen passt. Es gebe Schnittmengen, aber eben auch überwiegend Differenzen. Daher habe man den Gedanken, den fraktionslosen Ratsherrn in die eigenen Reihen aufzunehmen, schnell wieder verworfen, auch wenn andernsorts schon über diesen Schritt spekuliert worden sei. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal schwer ist, als Einzelkämpfer im Gemeinderat an Informationen heranzukommen. Das funktioniert in den Fraktionen oft besser“, sagt Wendelken. Und auch nur so sei das Angebot an Dehlwes zu verstehen, regelmäßig an den Fraktionssitzungen teilzunehmen. Wendelken macht keinen Hehl daraus, dass den Querdenkern die Vergrößerung der Fraktion Vorteile bieten könne, wenn es um wichtige Posten und Positionen gehe. Mit einem Mann mehr erreiche man die Fraktionsgröße der Grünen. Aber: Es müsse auch inhaltlich passen. Mit seiner Befürwortung des Baugebiets an der Mauerseglerstraße und seinem Ja zu einem bedachten Einsatz von Glyphosat liege Dehwles sogar näher bei der CDU als bei den Querdenkern.

Der Abschied von Dehlwes aus der Grünen-Fraktion und die Folgen sind an diesem Donnerstag Thema, wenn der Gemeinderat in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Falkenberg zusammen kommt. Der Rat muss noch die Umbesetzungen der Ausschüsse besiegeln, die sich durch den Austritt ergeben. Grünen-Ratsfrau Christina Klene wird im Bauausschuss mitarbeiten, während Erika Simon für Klene in den Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste wechselt.

Auf welchem Stuhl Hanno Dehlwes an diesem Abend Platz nimmt wird, dürfte keine politische Symbolkraft haben: Denn anders als sonst im Rathaus sitzt der Rat nicht in einer Runde zusammen, sondern die Tische und Stühle sind wie im Parlament in Reihen und mit gebührendem Corona-Abstand in der Aula aufgebaut. Mit den Redebeiträgen der 26 Ratsleute plus Bürgermeister wird es übrigens auch anders laufen als üblich: Wie im Bundestag steht ein Rednerpult bereit, vor das die Kommunalpolitiker treten müssen, wenn sie sich zu Wort melden.

Zur Sache

Ratssitzung in der Aula

Corona lässt grüßen: Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen findet an diesem Donnerstag ab 19.30 Uhr erstmals eine Ratssitzung in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Falkenberg (Auf dem Kamp 1 e) statt. Beginn ist um 19.30 Uhr und inhaltlich wird es dort um zwei Punkte gehen: Über den Antrag der Linken über die Einsetzung eines Klimabeirats soll abschließend abgestimmt werden. Der zuständige Ausschuss hatte empfohlen, den Vorschlag abzulenen. Thema ist auch die die Umbesetzung der Ausschüsse, die sich aus dem Abschied von Hanno Dehlwes aus der Grünen-Fraktion ergeben haben. Wer als Zuschauer dabei sein will, muss sich vorab im Rathaus bei Elke Schulte (04298/929-101) eine Karte besorgen. Ohne Ticket kommt niemand hinein. Es sind aber auch noch gut 16 Plätze im Zuschauerbereich frei.