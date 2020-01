Der Breitbandausbau soll hier bis Ende 2021 fertig sein. Allerdings ist die Glasfaserverlegung auf dem Deich tabu. Die Trasse muss auf Privatgrund verlegt werden. (Christian Kosak)

Blockland. Lange Zeit war das Bremer Blockland vom schnellen Internet abgehängt. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Deutsche Telekom hat die Verträge für den Breitbandausbau am Blocklander Deich unterzeichnet. Eine Tiefbaufirma, die die Glasfaserkabel verlegt, ist bereits mit im Boot. Ab Juni soll es losgehen – das kündigte der Leiter der Technikniederlassung Nord der Deutschen Telekom (DTAG), Holger Klemmt, am Donnerstagabend auf der Beiratssitzung im Blocklander Dorfgemeinschaftshaus an. Nach den Plänen der Telekom, soll der Ausbau bis Ende 2021 fertig sein. Allerdings gibt es Hindernisse: Die Breitbandtrasse wird über mehrere Privatgrundstücke laufen müssen, betroffen sind Hofstellen und landwirtschaftliche Flächen.

Bisher war das Unternehmen davon ausgegangen, dass es die rund 18 500 Meter lange Glasfaserleitung einfach in die Deichstraße im Ober- und Niederblockland sowie in Wasserhorst und an der Hemmstraße verlegen lassen kann. „Ich hatte das schon befürchtet, dass Sie in die Straße reinwollen. An der Straße am Deich ist das grundsätzlich nicht zulässig“, klärte der Technische Leiter des Deichverbandes, Rolf Dülge, während der Sitzung auf. Nach dem Wassergesetz, müsse die Verlegung 20 Meter vom Deichfuß entfernt bleiben. „Wir haben das mit der Wasserbehörde und dem Vorstand des Deichverbandes schon mal vorbesprochen, zehn Meter wären die Mindestforderung“, räumte Dülge ein.

Kabel laufen über Hofstellen

Deshalb seien die Kupferkabel des Fernmeldeamtes 1976 durch die landwirtschaftlichen Flächen und über die Hofstellen der Anwohner binnendeichs verlegt worden. „Leitungen im Deich sind eine Schwächung des Deiches, das ist der Hintergrund.“ Es solle verhindert werden, dass immer mal wieder am Deich gebuddelt werde, erklärte Dülge. Ausnahmen könnten auf Warften genehmigt werden. Die Verlegung der Leitungen auf einer Hochwasserschutzanlage erfordere eine aufwendigere Abstimmung als in anderen Ausbaugebieten. Bevor es losgehen könne, müsse ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren eingeleitet werden.

Ein weiterer Haken an der Sache: Bislang hat die Telekom bei dem Projekt, dass zu 50 Prozent über Bundesmittel und zur anderen Hälfte über Bremer Landesmittel finanziert werden wird, nur eine Geschwindigkeitsabdeckung von 50 Megabit pro Sekunde bis zu den Hausanschlüssen vertraglich zugesagt. Das ist einigen Blocklandern zu wenig. „Wie lange ist man da am Puls der Zeit?“, wollte ein Anwohner wissen. „Die Technik geht schnell voran. Da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, gleich auf Gigabit zu gehen“, merkte der Bauernverbandsvorsitzende Hilmer Garbade an. Er erhielt dabei Unterstützung von Peer Beyersdorff vom Breitbandzentrum Bremen-Niedersachsen. Die Bundesregierung habe jetzt schon zugesagt, dass bis 2025 alle Haushalte gigabittauglich sein sollen. „Das ist mit der Technik, die jetzt hier ausgebaut wird, nicht zu erreichen“, erklärte Beyersdorff. Dafür müssten später sämtliche Blocklander Hausanschlüsse von Kupfer- auf Glasfaserleitungen umgerüstet werden. Anwohnerin Melanie Kropp hingegen würde sich schon über 50 Megabit freuen. Für die angehende Krankenschwester ist das Internet im Blockland eine Katastrophe. „Ich kann nichts runterladen“, berichtete die 19-Jährige.

Beiratssprecher Jan-Hendrik Schumacher griff den Punkt auf: „Warum nicht gleich die Hausanschlüsse erneuern? So wie das in Timmersloh und in der Nachbarschaft gemacht wird?“ Das sei zur Zeit der Ausschreibung nicht vorgesehen gewesen, klärte Beyersdorff auf. „Heute ist es das Ziel der Bundesregierung, mindestens ein Gigabit hinzukriegen.“ Vor zwei Jahren hätte es die Möglichkeit gegeben, die Anträge noch einmal zu verändern, warf Schumacher ein. „2018 hat die Bundesregierung gesagt, wer jetzt im Vectoring-Bereich drin ist, kann umswitchen auf Glasfaserkabel. Die Anträge hätten geändert werden können, die Zuwendungen wären in dem Fall erhöht worden“, so der Beiratssprecher. Im April 2019 sei der Zugangsbescheid gekommen. „Da wäre noch Zeit gewesen, das entsprechend anzupassen. Wenn ich sehe, wie die Telekom-Kollegen mit den Augen rollen über die Genehmigungsverfahren, die wir hier am Deich haben – wo sind wir dann in fünf bis acht Jahren, wenn wir das wieder anfassen müssen?“, fragte Schumacher in die Runde. Beyersdorff bestätigte, dass es eine kurze Phase gegeben habe, wo der Bund „ein Upgrade“ mitfinanziert hätte. Der Zeitraum sei aber Ende 2018 abgelaufen. „Da waren wir hier noch mitten in den Verhandlungen“, so der Breitbandbeauftragte.

Ausbau mit Haken und Ösen

Wie geht es jetzt weiter? „Die Neuigkeiten sind natürlich erst mal eine Überraschung“, sagte Telekomsprecher Klemmt nach der Sitzung diplomatisch. Neu sei die Einbeziehung von Privatgrund in die Trassenplanung. Was, wenn nur ein Anwohner den Zugang zu seinem Grundstück verweigere? Die Telekom müsse jetzt zunächst mit den Grundstückseigentümern Verträge verhandeln, um den Ausbau anzugehen. Außerdem müsse ein Antrag für eine wasserrechtliche Genehmigung eingereicht werden. „Nachdem uns der Antrag vollständig vorliegt, dauert so ein Verfahren rund acht bis zehn Wochen“, teilt der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann, auf Nachfrage mit. Ausgebaut werden darf allerdings nur von Mai bis Oktober. Bislang weiß die Telekom noch nicht, wie viele Haushalte von den Ausbauarbeiten direkt betroffen sein werden. „Ob das jetzt fünf oder 20 Haushalte sind, die wir ansprechen müssen, wissen wir schlicht nicht“, so Klemmt.