An der Betonstraße in Wührden zwischen der Kreisstraße 8 und Höftdeich lässt der Deich- und Sielverband St. Jürgensfeld zwei Brücken durch Neubauten ersetzen. Am Montag wurde das erste der beiden Bauwerke aus den 60er-Jahren abgerissen. Im nächsten Schritt werden gut 14 Meter lange Spuntwände in den Boden gerammt, ehe die Betonarbeiten beginnen. Wie Deichgräfe Carsten Meierdirks berichtet, muss im Katastrophenfall gewährleistet sein, dass auch ein Autokran den Deichverteidigungsweg nutzen kann. Die alten Brücken sind für ein Gewicht von 40 Tonnen nicht ausgelegt. Die erste Brücke soll bis September fertiggestellt sein, danach folgt bis Ende des Jahres Brücke Nummer zwei. Rund 960 000 Euro kostet das Ganze, finanziert durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Im ersten Bauabschnitt ermöglicht eine Behelfsbrücke, dass die Landwirte ihre Felder ohne Umwege weiterhin erreichen können.