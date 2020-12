Klimawandel und Weservertiefung verderben Wilfried Döscher (links) und Michael Schirmer die Feierlaune beim Bremischen Deichverband. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die Gummistiefel bleiben im Schrank. Der 80. Geburtstag des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer mit kleiner Feier am Kreuzdeich fällt aufgrund von Corona aus. Statt auf die Vergangenheit anzustoßen, gucken Deichverbandsvorstand Michael Schirmer und Geschäftsführer Wilfried Döscher in diesen Tagen eher besorgt in die Zukunft. Corona stelle den Hochwasserschutz vor ganz neue Herausforderungen, berichten die beiden im Gespräch. Auch die anstehende Weservertiefung und der Klimawandel sind Themen, mit denen sich die Hüter des Hochwasserschutzes zurzeit beschäftigen. „Zum Feiern ist hier niemandem zu Mute“, sagt Döscher.

Klimawandel als Treiber

„Der große Treiber für die Zukunft ist der Klimawandel“, unterstreicht der promovierte Gewässer-Ökologe Schirmer. „Wir sind permanent mit der offenen Natur konfrontiert. Unsere Hauptaufgabe ist der Schutz vor Sturmfluten. Das ist nichts anderes als Meeresspiegel und Sturm – beides steigt und nimmt zu.“ Für einen Blick zurück fehle die Zeit. „Die Frage ist doch, was hinterlassen wir der kommenden Generation?“

Der Deichverband, der am 1. Dezember 1940 gegründet wurde, wacht seit 80 Jahren darüber, dass die Bremerinnen und Bremer rechts der Weser bei Sturm und Starkregen keine nassen Füße bekommen. Landschaftsplaner Wilfried Döscher und sein Team haben die Wasserstände rund um die Uhr im Blick. Über die Pegel am Lesum-Sperrwerk und an den Schöpfwerken kontrollieren sie die Wasserstände und rücken aus, wenn es ernst wird.

Die Anforderungen an den Hochwasserschutz seien in Zeiten des Klimawandels enorm gewachsen, berichtet Döscher. Hochwasserschutz gehöre zur Daseinsvorsorge. „Generalpläne zu erarbeiten und sich immer wieder neu auszurichten, sind inzwischen Tagesgeschäft.“ Hohe Umweltstandards im Hochwasserschutz seien längst zur Regel geworden. Deichpflege und die Instandsetzung des rund 600 Kilometer langen Grabennetzes, allein in den Wümme-Niederungen, erfolge nach strengen Standards.

Qualifiziertes Personal zu finden, sei für die Zukunft ein großes Problem. Eigentlich gäbe es beim Deichverband 56 Stellen – vier davon seien zurzeit unbesetzt. „Junge Ingenieurinnen und Ingenieure sind Mangelware“, berichtet Vorstand Schirmer. Zurzeit erarbeite man eine neue Hochwasserschutzlinie auf dem Gelände der Bremer Woll-Kämmerei (BWK). Ein 19-Millionen-Projekt. Allein der Nachwuchs fehle.

Ein weiteres Problem sei der stetig steigende Meeresspiegel. „Wenn der Wind das Wasser in die Weser treibt, dann steigt der Wasserstand inzwischen enorm. Bei 2,70 Meter über Normalnull machen wir das Lesum-Sperrwerk zu. Damit Wümme und Hamme nicht überlastet werden“, berichtet Schirmer. Der Biologe zieht einen Vergleich: „In den 1970er-Jahren wurde das Lesum-Sperrwerk rund 20 Mal im Winter geschlossen. Jetzt müssen wir diese Schließungen im Schnitt 120 Mal machen!“

Der Wasserstand der Weser sei inzwischen so hoch, dass ein leichter Nordwind ausreiche, um die Pegel so anzuheben, dass die Sperrwerke sofort geschlossen werden müssten. „Als das Lesum-Sperrwerk in Betrieb genommen wurde, war das mittlere Hochwasser bei 2,10 Meter über Normalnull“, wirft Döscher ein. Heute ist es knapp einen halben Meter höher. Das sei das Ergebnis von Weserausbauten und Klimawandel.

„Die Sturmfluten kommen immer schneller über die Nordsee nach Bremen, weil die Weser immer weiter ausgebaggert wird“, sagt auch Schirmer. „Wir sind direkt von dem Konflikt betroffen, dass die Schiffbarkeit der Unterweser weiter verbessert werden soll. Das Hochwasserrisiko für die Stadt Bremen nimmt so deutlich zu.“

Er sei froh über jeden Tag, an dem die Weser nicht vertieft werde, sagt Deichhauptmann Schirmer klar. „Wir haben den Dreck an der Backe! Wir müssen die Hochwasser für die Stadt Bremen bewältigen. Wir machen das im Auftrag der Mitglieder und der Landesregierung.“ Letztere stimme der Vertiefung zu. „Leider“, schiebt Schirmer hinterher. „Das ist ein Sprung zur Verschärfung der Klimakrise!“ Offen sei bislang, wer die Folgekosten der Weservertiefung trage. 3,3 Millionen Euro berappen rund 90 000 Mitglieder mit ihren Verbandsgebühren. Das sind die Zahlen aus diesem Jahr. Rund 1,2 Millionen Euro schießt das Land Bremen dazu, damit der Deichverband die wasserwirtschaftliche Infrastruktur regelt. Vor zwanzig Jahren wurden dafür die Verträge geschlossen – „für die Zukunft reicht das Geld von der Stadt aber hinten und vorne nicht aus“, berichten die beiden Deichverbandsvorstände.

Sollte die Weser tatsächlich vertieft werden, müsse das Lesum-Sperrwerk umgebaut werden. „Wir können das Wasser ja nicht auf irgendeiner Wiese parken. Hier wohnen Menschen,“ sagt Schirmer. Bei einem Anstieg der Weser um zehn Zentimeter reichten die Auswirkungen des Hochwassers bis Fischerhude. „Spürbar!“, sagen die Experten. Um das Schlimmste zu verhindern, wollen sie zukünftig die Deiche erhöhen – mindestens um einen Meter.

Zur Sache

Hüter des Deiches gegen die Flut

Als sich 1940 rund 27 kleinere Hochwasserschutz-Verbände zusammentaten, um sich für die Zukunft zu rüsten war die Entwicklung des Klimawandels nicht absehbar. Die Vorläufer des heutigen Deichverbands, der rund 52 Mitarbeiter beschäftigt, wurden vor allem von Landwirten getragen. Für die Bauern ist die Regulierung des Wasserstandes nach wie vor mit der Frage verbunden, ob sie ihr Land bewirtschaften können. Früher waren die Grundeigentümer persönlich dafür verantwortlich, die Deiche instand zu halten – damals noch mit dem Spaten in der Hand. Mittlerweile haben sie diese Aufgabe dem Verband übertragen.

Der Wasserfluss im 600 Kilometer langen, weit verzweigten Grabennetzwerk auf den Ländereien rund um die Wümme wird vom Deichverband ständig reguliert. Messstellen liefern fortlaufend Daten, die in der Schaltzentrale am Lehester Deich abgerufen werden können. Das Deichverbands-Team teilt sich den Sicherheitsdienst, der an 365 Tagen im Jahr eingerichtet ist.

Das Lesum-Sperrwerk ist für den Hochwasserschutz die zentrale Schaltstelle. Bei Hochwasser muss mindestens ein Mitarbeiter vor Ort sein, um die vier mal 15 Meter breiten Tore zu schließen. Das ist eine Sperrbreite von 60 Metern.

