Stephan Warnken, Moderator Hermann Vinke, Axel Miesner und Hans-Gerhard Kulp (von links) diskutierten in Murkens Hof. (Tom Wesse)

Lilienthal. Zur Podiumsdiskussion der Volkhochschule Lilienthal sind gute zwei Dutzend Menschen gekommen, die sich für die Wasserqualität in unserer Region interessieren. Auf dem Podium stehen: Hans-Gerhard Kulp, der Leiter der Biologischen Station Osterholz (Bios), Axel Miesner, Landtagsabgeordneter (CDU) und Stephan Warnken, Kreislandwirt und Vorsitzender beim Landvolk Osterholz. Der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Die Grünen) hat aus Krankheitsgründen abgesagt. Die Diskussion wird von dem ehemaligen Hörfunkdirektor Radio Bremens, Hermann Vinke, moderiert.

Kreislandwirt Warnken spricht zunächst von der großen Herausforderung für die Moorbauern durch die Trockenheit. Im Sankt Jürgensland ging es früher darum, das Wasser herauszubekommen, so Miesner. Nun muss das Wasser gehalten werden. Von tiefen Rissen im Torf berichtet Kulp. Die Niederschlagsmenge sei zwar ähnlich wie im langjährigen Mittel, aber durch eine gestiegene Temperatur verdunste mehr. Der Regen reiche gerade aus, dass die Vegetation wächst, das Grundwasser würde dadurch aber nicht wieder aufgefüllt.

Miesner kommt auf die roten Gebiete zu sprechen. Die Landwirtschaft habe schon viel getan, um Nitratüberschüsse abzubauen. Die roten Gebiete befinden sich nicht im Moorbereich, sondern eher in den Geestbereichen, beispielsweise im Raum Schwanewede. Im Landkreis Osterholz gäbe es zehn Messstellen. Davon wiesen vier laut einem Gutachten gravierende Mängel auf, so Miesner. Im Landkreis Verden gäbe es ein ähnliches Bild. Es müsse einheitlich gemessen werden. Die Trinkwasserqualität in Niedersachsen sei sehr gut. Sie würde stärker überprüft als bei Mineralwasserquellen.

Die Landschaft, in der wir leben, sei chronisch überdüngt, meint Kulp. Die Viehbestände seien zu hoch. Das Trinkwasser käme aus 70 bis 80 Metern Tiefe. Dort würde nicht auf eine Nitratbelastung gemessen. Er spricht von einer „Zeitbombe im Boden“. Das Sickerwasser gehe allmählich in die Tiefe.

Streit um Düngemengen

Aus dem Publikum meldet sich der Landwirt Heiko Behrens aus Grasberg-Wörpedorf zu Wort. Er fühlt sich von der Bios einseitig an den Pranger gestellt. Bei Überdüngung handele es sich um eine Straftat, die entsprechend sanktioniert wird. Die Düngemengen und Viehbestände seien in den letzten Jahren gesunken. Der Kreislandwirt stimmt dem zu. Er führt aus, dass vor dem Düngen eine Düngerbedarfsermittlung mittels einer Laboruntersuchung durchgeführt werden müsse. Es gäbe die Verpflichtung, überschüssige Gülle an andere Betriebe abzugeben. Die Landwirte müssten eine Nährstoffbilanz abgeben und Daten online stellen. Die Transparenz sei groß. „Wir Landwirte müssen uns immer erklären“, sagt er. Der Moderator glättet die Wogen. Man wolle ein sachliches Gespräch führen, keine Konfrontation.

Kulp stimmt zu, dass es Vorschriften auf betrieblicher Ebene gibt. Aber laut Nährstoffbericht des Landwirtschaftsministeriums dürfe legal im Überschuss gedüngt werden. Diese Überschussdüngung sei das Hauptproblem für den Nitrateintrag ins Wasser. Es ginge um das System an sich und nicht um einzelne Landwirte, die zu viel düngen. Vor Jahrzehnten sei ganz anders gewirtschaftet worden, da waren die Überschüsse deutlich höher, so Miesner. Mittlerweile habe sich ein Bewusstsein für das Problem entwickelt, findet auch Moderator Vinke.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Osterholz, Christian Meyer-Hammerström meldet sich aus dem Publikum zu Wort. „Die Natur ist ein sehr fragiles System“, sagt er. Das Trinkwasser der Region stamme aus der Rotenburger Rinne und sei über tausend Jahre alt. Durch die Trockenheit hätten die Stadtwerke ein Infrastrukturproblem, die Leitungen sacken ab. Die Kunden müssten sich im Sommer einschränken. Man müsse sich zusammensetzen und gemeinsam nach guten Lösungen suchen. Eine Wasserentnahmegebühr in Höhe von 3,30 Euro pro Person im Jahr sei in Planung. Sie solle gezielt für die Anlage von Gewässerrandstreifen eingesetzt werden und einen Ausgleich für die Landwirtschaft ermöglichen.

Die Verbraucher sollten sparsamer mit Wasser umgehen, meint Kulp. Sie würden es verschwenden, hätten keine Wertschätzung dafür. „Die Moore sind sozusagen unser Regenwald“, sagt er. Der dort gespeicherte Kohlenstoff wird bei Trockenheit freigesetzt und in die Atmosphäre steigen. 610 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr würden im Teufelsmoor ausgasen und den Treibhauseffekt verstärken.

Der Moderator sieht zwei Probleme: zum einen das Verbraucherverhalten, zum anderen die Vielzahl von Playern, die vernetzt werden sollten.

Der Niedersächsische Weg stelle einen großen Fortschritt in der Zusammenarbeit dar, so Hans-Gerhard Kulp. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen an die heutige Situation angepasst werden, doch die Bürokratie sei schwerfällig.

Das Lebensmittel Trinkwasser würde auf den Rasen gekippt, klagt Meyer-Hammerstöm. Im Sommer würden Anfragen nach Gartenwasserzählern boomen. Die Stadtwerke seien verpflichtet, diese zu genehmigen. Dem Gut einen Wert beizumessen, sei wichtiger als Schuldzuweisungen.

Ein Zuschauer nimmt das Schlusswort quasi vorweg. Man müsse einfach miteinander reden und einen gemeinsamen Weg finden. Dem kann sich der Moderator nur anschließen und betont, darum ginge es nicht nur beim Thema Wasser, sondern auch in unserer Demokratie.