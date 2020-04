Der Hasenbestand hat sich in der Region erholt. (Moritz Frankenberg/DPA)

Osterholz/Rotenburg/Wesermarsch. Gute Nachrichten wenige Tag nach Ostern. Den Hasen geht es wieder etwas besser. In Niedersachsen haben sich die Bestände erholt. Trockenheit und Wärme haben dem Feldhasenbesatz in Niedersachsen gutgetan: Durchschnittlich zwölf Feldhasen leben hier pro Quadratkilometer. Diesen Wert aus der Wildtiererfassung Niedersachsen veröffentlichte jetzt die Landesjägerschaft Niedersachsen.

Bei regionalen Schwankungen lässt sich der positive Trend auch anhand der Zuwachsrate ableiten: Dies ist die Differenz zwischen den jährlichen Frühjahrs- und Herbsterfassungen. Die ergab ein Plus von 26 Prozent. Besonders in den klassischen Hasenhochburgen des Landes, also im Norden und Nordwesten, konnte Meister Lampe profitieren: Bis zu 75 Feldhasen pro Quadratkilometer wurden hier erfasst – in den eher waldreichen Gebieten im Süden Niedersachsens sind die Besatzzahlen deutlich geringer.

Nach dem zurückliegenden milden Winter stehen die Chancen laut Landesjägerschaft gut, dass sich die Feldhasenbesätze auch im Jahr 2020 weiter positiv entwickeln. Wichtig dafür ist ein trockenes Frühjahr, denn Junghasen mögen keine Nässe.

Günstige Witterungsverhältnisse allein reichen allerdings nicht aus – auch die Qualität der Lebensräume muss stimmen: Aktuell biete sich die Möglichkeit, die Biotopqualität zu verbessern, meint die Landesjägerschaft. Denn im Zuge der Fortschreibung der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik könnten die politischen Rahmenbedingungen für eine wildtierfreundliche Landwirtschaft geschaffen werden. Die Förderung von Blühstreifen oder anderer strukturgebender Landschaftselemente mit nahrhaften Wildkräutern und Gräsern sowie ausreichend Rückzugsmöglichkeiten kämen nicht nur dem Hasen, sondern vielen anderen Tierarten zugute – von der Feldlerche bis zu den Insekten.

Bernhard Martens, Kreisjägermeister in der Wesermarsch, trägt noch einen anderen Aspekt vor: die Mäuseplage. Beutegreifer hätten so viele Mäuse als Nahrungsangebot gehabt, dass die Chancen der Junghasen, groß zu werden, deutlich größer gewesen seien. Wie stark eine Tierart verbreitet ist, messen die Jäger anhand der Strecke, also der erlegten und durch den Verkehr zu Tode gekommenen Tiere. 2400 Hasen kamen in der Wesermarsch 2019 zur Strecke. Das waren knapp 1000 mehr als im Jahr zuvor und 900 mehr als 2017. Zur Erholung der Bestände haben die Jäger auch selbst beigetragen: durch eine reduzierte Bejagung und den Verzicht auf die Hasenjagd in manchen Revieren.

Ein Blick zurück zeigt jedoch, dass das eine Erholung auf niedrigem Niveau ist. Noch 2004 betrug die Strecke knapp 10 000 Hasen. In den 1970er-Jahren waren es rund 20 000 Hasen. Die starke Zunahme der Füchse in den vergangenen 20 Jahren setzt den Hasen ebenso zu wie die Intensivierung der Landwirtschaft. Wenn Wildkräuter fehlen und die Weide vier- bis fünfmal im Jahr gemäht wird, haben es die Hasen schwer zu überleben.