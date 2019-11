Autorin Christa Picard mit ihrem neuen Buch "Moorblues". (JASPERSEN)

Worpswede. Der erste Krimi von Christa Picard, „Mord im Moorexpress“, hat seit seinem Erscheinen vor zwei Jahren die vierte Auflage erreicht und kratzt inzwischen an der 10 000-er Marke. Nun gibt es Neues von Kommissar Peter Köster und seiner Kollegin Anke Grotheer. Am Donnerstag, 21. November, liest Picard ab 19 Uhr in der Volksbank Worpswede aus ihrem soeben im Falkenberg-Verlag erschienenen dritten Krimi „Moorblues“.

Der Krimi mit reichlich Lokalkolorit vereint eine Moorleiche, das Leben im Moor und Musik, und er erzählt wieder aus dem Privatleben der beiden Ermittler, inklusive Beziehungsproblemen. Picard verrät: „Es macht mir Spaß, die Lebensläufe der Beteiligten weiter zu entwickeln.“ Das sei wie das Wiedertreffen alter Bekannter.

Die Leiche wird auf Seite 8 gefunden, bei einer Stadtfamilie, die ins Moor gezogen ist. Hatte Christa Picard in ihre ersten beiden Kriminalfälle zeitgeschichtliche Themen eingebettet, verknüpft sie die Handlung diesmal mit der „grundlegenden Kritik an Kreuzfahrten“. Zu Umweltverschmutzung und Arbeitsbedingungen etwa lässt sie im Buch wieder Kösters Söhne recherchieren.

Der Eintritt zur Lesung kostet fünf Euro, Anmeldung erforderlich unter der Rufnummer 04792/ 930 30.