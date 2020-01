Martina Michelsen (rechts), Leiterin der Volkshochschule, und Jutta Rodenburg, Mitarbeiterin im Schwerpunkt Gesundheit, blättern im neuen Programm für Lilienthal, Grasberg, Ritterhude und Worpswede. (JASPERSEN)

Lilienthal. Schwerpunktthema des neuen Programms der Volkshochschule für Lilienthal, Grasberg, Ritterhude und Worpswede ist das Wasser. Nicht von ungefähr also schmückt ein Detailfoto vom Worpsweder Bacchus-Brunnen das 80 Seiten umfassende Semesterheft für Frühling und Sommer mit insgesamt 373 Kursangeboten von mehr als 230 Dozenten. „Wasser bedeutet Leben, aber auch Gefahr. Gerade hier in der Region spielt das Wasser in der Moor- und Flusslandschaft eine große Rolle“, meint VHS-Leiterin Martina Michelsen. Grund genug also, diesem Thema gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen zu widmen.

„Auflaufend Wasser“ heißt denn auch die Autorenlesung mit Musik zur Semestereröffnung am Freitag, 21. Februar, ab 19 Uhr im Schroetersaal des Kulturzentrums Murkens Hof in der Klosterstraße 25 in Lilienthal. Astrid Dehe und Achim Engstler erzählen aus ihrer gleichnamigen Novelle vom Schicksal des Baltrumer Matrosen Tjark Evers, der auf einer Sandbank strandete und nichts anderes dabei hatte als seinen Bleistift und ein Notizbuch. Für die musikalische Begleitung am Klavier sorgt Ingo Stoevesandt.

Das Wasserthema plätschert weiter durchs Programm. So können Interessierte einen Sportbootführerschein machen oder eine Ausstellung zum Thema Wasser in Murkens Hof besuchen. Vom 11. März bis 9. April zeigt Dirk Rathjen in einer Fotoausstellung die „Facetten des Wassers“, vom 16. April bis 29. Mai zeigt die Redakteurin der WÜMME-ZEITUNG Undine Mader ihre Arbeiten zum Thema „Meeresflüstern“, darunter Bilder und Skulpturen sowie Schmuck und Accessoires.

Neu im Programm sind die Kleingruppen, die es der Volkshochschule ermöglichen, auch Kurse mit nur fünf oder sechs Teilnehmern anzubieten. „Wir versprechen uns davon ein intensiveres Lernen“, so Michelsen. Das gilt insbesondere für Sprachkurse. Andere Angebote wie das Papierschöpfen wären in einer großen Gruppe gar nicht zustande gekommen. „Es ist ein Versuch. Wir schauen, wie es angenommen wird“, so Michelsen und freut sich über die neuen kreativen Möglichkeiten.

Auch Findorff spielt eine Rolle

Als Versuch startete auch der Tango-Argentino. „Inzwischen haben sich die Kurse fest im Programm etabliert“, berichtet Jutta Rodenburg, die für das Gesundheitsprogramm der VHS zuständig ist. Besonders beliebt sind auch die Bildungsurlaube zum Stressmanagement auf der Insel. „Fast ausgebucht“, sagt Rodenburg. Nur noch einige wenige Plätze auf Langeoog und Norderney seien frei. Weniger nachgefragt sind die Integrationskurse. Nachdem zunächst eine große Zahl von Migranten nach Lilienthal kam, ist der Zuzug abgeebbt. So werden aktuell nur noch sechs Integrationskurse angeboten. Zum Vergleich: Unmittelbar nach der großen Flüchtlingswelle 2015 waren es 16 Integrationskurse. Integration, so Michelsen, bleibe gleichwohl eine große Aufgabe.

Natürlich blickt auch die VHS auf den 300. Geburtstag des Moorkolonisators Jürgen Christian Findorff. Angeboten werden unter anderem verschiedene Radtouren durch die Wümme-Region. „Auch hier spielt das Moor und damit das Wasser eine besondere Rolle“, so Michelsen. „Auf der einen Seite nehmen wir das Moor als Idylle wahr, auf der anderen Seite wirkt diese einzigartige Naturlandschaft auch düster und bedrohlich.“ Die geführten Radtouren gehen vor allem auf das Wirken Findorffs ein, der die Siedlungsstruktur der Moordörfer prägte.

Um die Wasserqualität in der Region geht es am Donnerstag, 7. Mai, ab 18 Uhr bei einer Podiumsdiskussion in Murkens Hof. Zu Gast sind unter anderem der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete aus Worphausen, Axel Miesner, und der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne). In der Diskussion wird es insbesondere um die Nitratbelastung des Bodens durch die Landwirtschaft gehen. Michelsen erwartet einen interessanten Schlagabtausch. Miesner ist Vorsitzender des Umweltausschusses im Landtag, Meyer ist Sprecher seiner Fraktion für Naturschutz. Er hatte unter anderem für eine Verschärfung der Düngeverordnung in Niedersachsen gesorgt.

Natürlich gibt es auch ganz spezielle Angebote in diesem Frühjahr. Dazu zählen das Bierbrau-Seminar, die Aromaölmassage oder der Erfahrungsbericht einer Frau, die als Mann geboren wurde. Der Anfängerkochkurs für Männer öffnet sich übrigens für Frauen, da es nach Einschätzung von Jutta Rodenburg mehr und mehr junge Frauen gibt, die nicht kochen können. „Wir haben insgesamt ein breites Angebot zusammengestellt“, so Michelsen.

Anmeldungen sind persönlich in der Geschäftsstelle, Klosterstraße 25, in Lilienthal, in der Nebenstelle Ritterhude oder im Rathaus Grasberg und im Rathaus Worpswede möglich. Anmeldeformulare können auch per Post geschickt werden. Natürlich sind die Kurse auch im Internet unter www.vhs-lilienthal.de buchbar. Nähere Informationen unter der Rufnummer 04298/929-240.