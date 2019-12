Stranglers-Gründer Jean-Jacques Burnel (links) und Baz Warne, der seit 2000 bei der Band ist. Im Hintergrund Dave Greenfield. (Lars Fischer)

Worpswede. Einen Rekord hatten The Stranglers schon sicher, bevor sie überhaupt nach Worpswede kamen: Ein Konzert, das bereits ein Jahr im Voraus ausverkauft war, hatte es in der Music Hall noch nie gegeben. Und ein Blick auf den Tourplan machte klar, warum: Vielleicht ein Dutzend Auftritte spielt die englische Punkrock-Legende, fast nur in europäischen Metropolen und lediglich drei davon in Deutschland. Zwischen Paris, Rom, Amsterdam, Berlin und Athen passte noch Worpswede. Die Spannung war also groß und, um es vorwegzunehmen, die Band erfüllte die hochgesteckten Erwartungen. Warum die Stimmung dann zwar gut, aber längst nicht so euphorisch war, wie man hätte erwarten können, blieb irgendwie unergründlich.

„What ever happend to our heroes?“, mit dieser Frage verabschiedeten sich die Stranglers dann auch nach gut eineinhalb Stunden. Zwar geht es in der Hymne weniger um Rockstars als um Helden wie Leo Trotzki oder Sancho Panza, aber im Gegensatz zu diesen, sind die The Stranglers – zu deutsch: Die Würger – quicklebendig. Immerhin die Hälfte der Band ist seit 1975 konstant dabeigeblieben, und gerade der markante Bass von Jean-Jacques Burnel und die Keyboards von Dave Greenfield sind für ihren Sound bestimmend. Schlagzeuger Jet Black gehört formal ebenfalls nach wie vor zur Besetzung, live ersetzt ihn aber aus gesundheitlichen Gründen Jim Macaulay seit einigen Jahren.

Zwischen Punk und Wave

Lediglich die Schlüsselposition des Sängers und Gitarristen wechselte seit dem Weggang von Hugh Cornwell 1990 mehrfach, seit Beginn dieses Jahrtausend hat sie Baz Warne übernommen, zunächst nur als Instrumentalist, inzwischen aber im Wechsel mit Burnel auch als Lead-Vokalist. Wie immer in solchen Fällen muss er sich an den Originalversionen messen lassen, denn das Programm der Band strotz nur so vor Klassikern. Allein acht Stücke von den ersten drei Alben aus den späten 70er Jahren spielt das Quartett, und die Versionen sind beachtlich: Kraftvoll, frisch und aggressiv kommen diese eindeutig noch dem Punk zuzurechnenden Stücke daher, wenig modifiziert und dennoch nicht nostalgisch, außer vielleicht in Bezug auf die Keyboard-Sounds.

Von Anfang an mischten sich Wave- und Postpunk-Elemente dazu, bevor die Band Mitte der 80er Jahre mit poppigeren Hits den Durchbruch zum Mainstream gelang. „Golden Brown“, „Always The Sun“ und „Skin Deep“ stehen dafür. Die Briten spielen diese Stücke im Block in der Mitte des Sets, um dann schnell wieder zu raueren Gangarten zurückzukehren. The Stranglers sind immer auf einem schmalen Grat gewandert: Für reinen Punkrock waren sie musikalisch zu vielseitig und versiert, manche Soli und Instrumentalpassagen, die bis an Progrock heranreichen, waren dem gemeinen Straßenkämpfer zu verschwurbelt, der Popband für Anspruchsvolle stand die ungebrochen rebellische Attitüde im Wege.

Im Niemandsland dazwischen aber hat sich die Gruppe gehalten und ist, wie so viele Überlebende, zu einem zeitlosen Phänomen geworden. Das letzte Studioalbum ist sieben Jahre alt, das vorletzte 13. Daraus gibt es zusammen gerade mal drei Songs, mit „Unbroken“ allerdings einen durchaus programmatischen. Das Schwergewicht liegt auf dem bahnbrechenden Frühwerk, die Hits sind auch alle zu hören – und dennoch kocht die Stimmung nicht über. Auch an der Performance von Warne gibt es wenig auszusetzen: Manche Geschmeidigkeit Cornwells geht ihm ab, dennoch ist er nah an den Vorgaben. Eigentlich ein Abend, wie gemacht für unvergessliche Momente mit alten Helden.