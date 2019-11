Hermann Vinke von der Bürgerinitiative Borgfelder Forum plant für Montag, 4. November, 10 Uhr, eine kleine Demo auf dem Warftgelände am Hamfhofsweg 4 in Borgfeld. (Maximilian von Lachner)

Borgfeld. Die Bürgerinitiative Borgfelder Forum startet mit zwei Veranstaltungen in die kommende Woche. Für Montag, 4. November, 10 Uhr, plant die Initiative um Hermann Vinke eine kleine Demo auf dem Warftgelände am Hamfhofsweg 4 in Borgfeld, um sich für den Bau eines Bürgerhauses auf dem Parkplatz an der Wendeschleife der Linie 4 einzusetzen. Am Abend des selben Tages findet dazu ein Gespräch mit dem Bürgerschaftsabgeordneten Michael Keller (CDU) ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Borgfelder Ortsamts statt. Das teilen die Sprecher des Bürgerforums, Hermann Vinke und Carsten Böning, mit.

Bislang war der Bau eines Bürgerhauses auf dem Gelände der Warft politisch nicht durchsetzbar. Eine von der CDU angeführte Mehrheit hatte sich im Beirat dafür ausgesprochen, die etwa 2000 Quadratmeter große Fläche an der Straßenbahnwendeschleife der Linie 4 wieder als Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Über 300 Borgfelderinnen und Borgfelder fordern nun mit Nachdruck eine Lösung, teilt Vinke mit.

Der Abgeordnete Keller werde auf der Abendveranstaltung auch über seine Arbeit in der Bremischen Bürgerschaft berichten und zu aktuellen Borgfelder Themen Stellung nehmen, heißt es weiter. Neben einer Diskussion um einen geeigneten Standort für ein Bürgerhaus solle es unter anderem auch um bezahlbaren Wohnraum und um Umweltfragen gehen.

Die Initiative Borgfelder Forum lässt in Sachen Bürgerhaus nicht locker. Nach wie vor hält sie dabei am Standort des Warft-Geländes fest. Um diese Forderung zu bekräftigen, wollen sich die Initiatoren am Montagvormittag auf dem Parkplatz vor dem TSV-Gelände an der Straßenbahn-Wendeschleife treffen, um für ihre Pläne zu werben. „Wir planen eine Plakataktion zugunsten eines Bürgerhauses auf eben diesem Warft-Grundstück“, unterstreicht Vinke. Die Initiative wolle erläutern, warum sie nach wie vor diesen Standort befürworte.

Die Pläne des Bürgerforums sehen auf dem Warftgelände nicht nur ein zukünftiges Bürgerhaus vor, sondern auch ein neues Borgfelder Ortsamt und eine Polizeidienststelle. Unterstützung erhält die Gruppe um Hermann Vinke und Carsten Böning vom Borgfelder Bürgerverein sowie vom Förderverein für ein Dorfgemeinschaftshaus. In den vergangenen Monaten sammelten die Aktiven mehrere Hundert Unterschriften, um das Projekt voranzutreiben. Diese Unterschriften-Aktion solle auf der Demo fortgesetzt werden, teilen die Sprecher mit. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.borgfelder-forum.de.