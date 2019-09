Im Lilienthaler Rathaus wurde jetzt die Auflösung der Demografiekommission beschlossen. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Ungewohnt junges Publikum verfolgte am Dienstagabend die Sitzung des Lilienthaler Gemeinderates. Mitglieder der Jugendfeuerwehr Worphausen waren ins Rathaus gekommen, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie Kommunalpolitik in der Praxis funktioniert. Der Ausflug in den örtlichen Demokratiebetrieb fiel allerdings für Lilienthaler Verhältnisse überraschend kurz aus.

Sind sonst dreistündige Zusammenkünfte keine Seltenheit, war die auf wenige Punkte zusammengestrichene Tagesordnung nach nur etwa 40 Minuten abgearbeitet. Unterm Strich kamen drei Beschlüsse heraus – ein Ja zur Entlastung des Bürgermeisters zum Haushaltsjahr 2018, ein Ja zum Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstücks an die Firma Plate im Gewerbegebiet Moorhausen und ein Ja zur Auflösung der Demografiekommission.

Gerade über den letzten Punkt wurde intensiv diskutiert, was sich vorab so nicht abgezeichnet hatte. Die Fraktion der Grünen stellte den Antrag, die Kommission aufrecht zu erhalten, und die SPD wollte die Entscheidung noch vertagen. Mit der Einstimmen-Mehrheit von CDU, FDP, Querdenker und dem Votum des Bürgermeisters wurde das jedoch abgelehnt. Im Gegenzug beschloss dieselbe Mehrheit das Ende der Kommission. Sie war einst angetreten, mit Beteiligung der Bürger nach Möglichkeiten zu suchen, den demografischen Wandel zu gestalten.