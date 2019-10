Demontage des Forums

Nach gut drei Jahren muss das Forum der Künstlerhäuser Worpswede abgebaut werden. Es soll in Berlin am Alexanderplatz wieder aufgestellt werden. (Künstlerhäuser)

Worpswede. Was aussieht wie ein Ende, soll ein Neuanfang sein. Deswegen sprechen die Künstlerhäuser Worpswede auch nicht von einem Abriss, sondern von einem Umzug. Das Forum, im Sommer 2016 als von vornherein temporärer Bau errichtet, wird ab diesem Montag demontiert. Wie berichtet beschränkte die mehrfach verlängerte Baugenehmigung des Landkreises Osterholz die Nutzung auf die Zeit bis 1. Januar 2019, das als Gruppenatelier konzipierte Gebäude wurde darüber hinaus zwar geduldet, durfte aber nicht mehr benutzt werden. Bis Sonntag, 27. Oktober, soll es zurückgebaut sein, um dann voraussichtlich im Sommer 2020 wieder aufgebaut zu werden.

Beauftragt mit der Demontage ist das Berliner Architektenkollektiv Construct Lab, das bereits für den Aufbau vor gut drei Jahren verantwortlich war. Es will das Forum im Rahmen der „Initiative Haus der Statistik“ in Berlin-Mitte am Alexanderplatz wieder aufbauen. Das Forum, das vom damaligen Leiter der Künstlerhäuser Tim Voss initiiert wurde, ist in einfacher Holzständerbauweise konzipiert und kann so relativ einfach zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. In Worpswede habe es vielfältigste Projekte ermöglicht, für die in den Künstlerhäusern selbst kein geeigneter Raum zur Verfügung stand, berichtet Katharine Ritter, die heutige künstlerische Leiterin der Einrichtung. Der Werkraum diente auch als Filmkulisse und als Praxistest für eine dauerhafte architektonische Lösung, es gab Aufenthalte von Akademieklassen verschiedener Hochschulen.

Der Bau selber blieb dennoch umstritten: Als zu wuchtig und unpassend in der naturnahen Umgebung am Rande der Hammeniederung wurde er von Gegnern beschrieben. Ab kommender Woche soll das Forum wieder verschwunden sein.