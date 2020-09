Im Konzept des Kommunalverbunds wird der Jan-Reiners-Weg als möglicher Radschnellweg gehandelt. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Wer möchte, dass die Menschen noch häufiger das Fahrrad benutzen, muss zusehen, dass die Wege in Schuss sind und es brauchbare Verbindungen zwischen den Orten gibt. Am Anfang steht immer ein Plan, so wie ihn der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen jetzt im Entwurf fertiggestellt hat: Für die gesamte Region mit ihrem rund 1600 Kilometer langen Radwegenetz ist ein Mobilitätskonzept für den Alltagsradverkehr erstellt worden. Für Lilienthal soll es zudem demnächst ein eigenes Radwegekonzept geben, in das die Ergebnisse des Gutachtens einfließen sollen. Aber auch Erkenntnisse aus dem gerade gestarteten Fahrradklimatest des ADFC oder aus der Mobilitätswoche in Lilienthal sollen dort berücksichtigt werden.

Passend zum Thema des Abends war Kommunalverbundgeschäftsführerin Susanne Krebser am Montag mit ihrem Liegefahrrad bis vor die Aula der Integrierten Gesamtschule in Falkenberg vorgefahren. Drinnen berichtete sie dann den Mitgliedern des Baudienste-Ausschusses, was es mit dem mehr als 3000 Seiten umfassenden Gutachten auf sich hat und wie sich der Kommunalverbund den weiteren Ablauf vorstellt. So wie in Lilienthal werden in diesen Wochen in allen 26 Gemeinden und Städten des Kommunalverbunds die Fachpolitiker über die Ergebnisse der Studie informiert. Manche Kommunen wie Hambergen können bereits einen Haken dranmachen, anderen steht der Besuch noch bevor.

Beschluss im Dezember

Im Dezember soll das Konzept auf der Mitgliederversammlung des Kommunalverbundes beschlossen werden, so es denn keine Bedenken und Änderungswünsche gibt. Doch danach sieht es nicht aus. In Lilienthal jedenfalls zeigten sich die Ratsleute angetan von dem Konzept, für das vor zwei Jahren eine detaillierte Bestandsaufnahme gemacht worden war, das Streckennetz nach Kategorien geordnet und Handlungsempfehlungen erarbeitet worden waren. Einstimmig befürworteten die Politiker das Konzept samt der Ansage, dass auch in der Mitgliederversammlung von den Lilienthaler Vertretern dafür die Hand gehoben werden soll. Lob gab es für den Ansatz, eine Planung über die Gemeindegrenzen hinweg für die gesamte Region zu betreiben.

Wollte man alle vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen, würden die Verbesserungen im Radwegenetz nach den Berechnungen des Gutachters etwa 360 Millionen Euro kosten. Allein für den Landkreis Osterholz werden die Kosten auf fast 47 Millionen Euro geschätzt. Gedacht wird an einen Zeitraum von 15 Jahren. Bei der Frage, wer das bezahlen könnte, richten sich die Blicke auf diverse Fördertöpfe und auch in Richtung Landesregierung. Susanne Krebser erläuterte, dass für 34 Prozent der Strecken das Land Niedersachsen zuständig sei. Das regionale Konzept soll auch eine Grundlage bilden, um mit dem Land über eine mögliche finanzielle Beteiligung ins Gespräch zu kommen. Eine Aussage trifft das Gutachten auch zu den Auswirkungen für den Klimaschutz: Sollte der Radverkehr weiter zunehmen und das Mobilitätskonzept konsequent umgesetzt werden, ergibt sich nach den Berechnungen der Fachleute ein zusätzliches Einsparpotenzial von bis zu 61 000 Tonnen Treibhausgase bis zum Jahr 2050.

In Lilienthal wird vor allem ein Thema mit Interesse verfolgt: Laut Gutachten des Kommunalverbunds hat der Jan-Reiners-Weg das Potenzial für eine Radschnellverbindung nach Bremen und zurück. Der Standard ist bei solchen Premiumstrecken vergleichsweise hoch: Damit die Pendler per Pedes mit einer Reisegeschwindigkeit von durchschnittlich 20 Kilometer in der Stunde ins Bremer Oberzentrum und zurück kommen können, müssen auf der Strecke Radfahrer und Fußgänger grundsätzlich getrennt werden. Eine Wegbreite von drei bis vier Metern allein für Radverkehr wird als notwendig betrachtet. Zu den Anforderungen gehört auch, dass der Untergrund glatt sein muss und beispielsweise aus Beton oder Asphalt bestehen soll. Auch müssten auf solchen Strecken eine kontinuierliche Reinigung und der Winterdienst sowie eine durchgängige Beleuchtung gewährleistet sein, heißt es in dem Gutachten. Wichtig sei eine direkte, durchgängige und möglichst bevorrechtigte Verbindung für die Radler, damit sie bequem auch größere Entfernungen im Alltagsradverkehr zurücklegen können.

Jan-Reiners-Weg wird geprüft

Ob sich das in Lilienthal umsetzen lässt und zu welchen Kosten, das ist eine Frage, die in dem Konzept der Gemeinde beantwortet werden soll. Der örtliche Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) meldet schon mal Bedenken an, so wünschenswert die Einrichtung einer solchen Trasse für den Radverkehr auch wäre. Martin Enderle vom ADFC nutzte die Einwohnerfragestunde, um seine Bedenken vorzutragen: Auf der Bremer Seite bis zur Wümmebrücke könne er sich eine solche Schnellverbindung angesichts des Zustands noch gut vorstellen, doch auf Lilienthaler Gemeindegebiet aktuell eher nicht. Während auf Bremer Seite investiert wurde, hätten sich in Lilienthal die Verhältnisse am Jan-Reiners-Weg in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert: „Durch die Querung der Dr.-Sasse-Straße ist die Sache kompliziert geworden. Jetzt kommt noch der Bogen um den neuen Edeka-Markt herum dazu. Mittelfristig eignet sich der Jan-Reiners-Weg nicht für einen Radschnellweg“, sagte Enderle.

In der Lilienthaler Gemeindeverwaltung hält man nicht viel davon, schon jetzt solche Schlüsse zu ziehen. Der Chef der Bauabteilung, Stephen Riemenschneider, verweist auf das Radwege-Gutachten, das jetzt für das Gemeindegebiet erstellt werden soll. Ein Bestandteil der Untersuchung werde auch der Jan-Reiners-Weg sein. Danach wisse man mehr: Der Gutachter soll auch Aussagen zur Machbarkeit und den Kosten des Ausbaus zur Schnellradverbindung treffen. Laut Riemenschneider ist das Ausschreibungsverfahren für die Untersuchung beendet worden, aktuell laufe noch die Zuschlagsfrist, in der Mitbewerber Einwände erheben können. Sofern alles glatt läuft, will die Gemeinde zügig Gespräche mit dem Gutachter aufnehmen, der das Rennen gemacht hat. Der Gemeinderat hatte im Dezember 2019 30 000 Euro im Haushalt für die Erstellung des kommunalen Radwegekonzeptes bereitgestellt.