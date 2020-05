Rund 280 Euro an Sozialleistungen kassierte ein Lilienthaler zu Unrecht, nachdem er einige Zeit einen Job als Spargelverkäufer ausgeübt hatte. Nach den Feststellungen der Gerichte teilte der alleinerziehende Vater der Agentur für Arbeit die vorübergehende Tätigkeit nicht pflichtgemäß mit, spätere Aufforderungen zur Rückzahlung ignorierte er hartnäckig. (Peter Steffen)

Verden/Lilienthal. Mag sein, dass der Mann immer mal wieder den Kopf in den Sand gesteckt und Briefe, deren Absender schon Unannehmlichkeiten vermuten ließen, gar nicht erst geöffnet hat. Vielleicht hat der gesundheitlich und finanziell belastete Lilienthaler auch gehofft, seine Behauptung, „nichts falsch gemacht“ zu haben, werde bei Gericht doch noch fruchten. Wie auch immer: Wegen Betruges durch Unterlassen muss der 51-Jährige eine Geldstrafe von 600 Euro berappen.

Dabei war es ursprünglich „nur“ um rund 280 Euro gegangen. So viel hat der von Sozialleistungen lebende Angeklagte nämlich nachweislich zu Unrecht kassiert, nachdem er im Juni 2016 einige Zeit einen Job als Spargelverkäufer ausgeübt hatte. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck und jetzt auch des Landgerichts Verden hat der alleinerziehende Vater der Agentur für Arbeit die vorübergehende Tätigkeit nicht pflichtgemäß mitgeteilt. Und spätere Aufforderungen zur Rückzahlung ignorierte er.

Die Dinge nahmen langsam, aber immer intensiver ihren Lauf. Am 1. April vergangenen Jahres hatte das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden zunächst einen Strafbefehl erlassen. Den zumindest muss der Mann gelesen und dabei begriffen haben, dass es nicht um einen bösen behördlichen Aprilscherz ging. Sein Einspruch gegen den Strafbefehl hatte Anfang Juli eine Hauptverhandlung zur Folge, und diese endete mit dem Betrugsurteil und der Bestätigung der bereits angesetzten Geldstrafe: 40 Tagessätze à 15 Euro. Die zu Unrecht erhaltene und immer noch einbehaltene Summe von 280 Euro wurde darüber hinaus fällig.

Auch mit dieser Entscheidung mochte sich der von einer Nordseeinsel stammende Mann mit dem Rauschebart nicht abfinden. Gleich zu Beginn der Berufungsverhandlung vor der 5. kleinen Strafkammer des Landgerichts ließ der Angeklagte erkennen, dass ihm seine schwache Position in der juristischen Angelegenheit durchaus bewusst war: „Man hat mir schon schriftlich nahegelegt, die Berufung zurückzunehmen“, sagte der wieder ohne Anwalt erschienene Angeklagte. Die Vorsitzende Richterin bestätigte dies mit dem erneuten Hinweis, es bestehe aufgrund der Beweislage wenig Aussicht auf Erfolg des Rechtsmittels.

Mit dem Sohn an die Küste

Ob der 51-Jährige seine Situation wirklich nicht – realistisch – einschätzen konnte oder nur so tat, als wenn er manches gar nicht begreifen könnte, sei dahingestellt. Mal wiederholte er seine Aussage aus erster Instanz, wonach er sehr wohl bei der Arbeitsagentur angerufen habe, um den kurzfristig angenommenen Gemüse-Job ordnungsgemäß anzugeben. Aber leider sei er über die 0800-Nummer ja mehrfach weiterverbunden worden und dann wahrscheinlich irgendwie aus der Leitung geflogen. An anderer Stelle seiner Einlassung, in der er immer wieder persönliche und familiäre Nöte erwähnte, hieß es, er habe der Agentur „definitiv“ Bescheid gesagt und sich „nicht bereichern“ wollen. Das Spargel-Geld habe er sofort verwendet, um mit dem Sohn ein paar dringend erforderliche Urlaubstage an der See zu verbringen.

Der obligatorische Blick ins Bundeszentralregister offenbarte zehn Eintragungen seit 1988, darunter Verurteilungen wegen Diebstahls, Betruges, Urkundenfälschung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der letzte aktenkundige Fall aus 2014 ähnelte dem aktuellen. „Die alten Sachen sagen nichts über mich aus“, betonte der Angeklagte in seinem Schlusswort. Die 280 Euro werde er garantiert zurückzahlen, „alles andere ist mir echt zu viel“. Doch auch dieser Stoßseufzer half nicht: Das Gericht entsprach erwartungsgemäß dem Antrag, die Berufung zu verwerfen.