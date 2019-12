Im Dienst der Patienten: Detlef Risch, Koordinatorin Anika Brünings (links) und Beata Kupka in der Verwaltung. (Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Die Räume in der Bahnhofstraße 79 waren ungünstig geschnitten, daher sind wir froh, jetzt nur wenige Meter entfernt in der Bahnhofstraße 119 besser geeignete Räume gefunden zu haben“, sagt Detlef Risch, Facharzt für Allgemeinmedizin, in Worpswede und im Osterholzer Palliativnetz aktiv. Die neuen Räumlichkeiten gegenüber dem Marktplatz und der Volksbank böten auch mehr Raum für individuelle Gespräche mit Angehörigen.

Derzeit betreut das im März 2017 gegründete und seit Mai 2017 aktiv arbeitende Palliativnetz zwischen 20 und 25 Patienten und unterstützt deren Familien. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine weitaus größere Zahl an Patienten betreut, aber hier herrscht ein steter Wandel – einerseits kommen Patienten dazu, andererseits brauchen manche unsere Betreuung nicht mehr“, sagt Risch.

Palliativmedizin, was ist das eigentlich genau? Nach den Definitionen der Weltgesundheitsorganisation und der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin versteht man darunter „die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer voranschreitenden, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht und die Beherrschung von Schmerzen, anderen Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen und spirituellen Problemen höchste Priorität besitzt“. Dabei steht die Lebensqualität des Patienten, sein subjektives Wohlbefinden, seine Wünsche und Ziele im Vordergrund der Behandlung. „Die Palliativmedizin kann so erfüllend sein“, erklärt Detlef Risch.

Als wesentliche Bestandteile der Palliativmedizin gelten Symptomkontrolle, psychosoziale Kompetenz, Teamarbeit mit den behandelnden Ärzten, Pflegekräften und Angehörigen bis hin zur Begleitung des Sterbenden und seiner Angehörigen auf dem letzten Weg.

Durch die besondere Art des Kümmerns und des Umgangs mit dem Patienten kann es durchaus vorkommen, so Risch, dass sich der Zustand eines Patienten soweit bessert, dass er aus der palliativen Betreuung entlassen werden kann. Trotzdem ist die Palliativmedizin für viele niedergelassene Ärzte mit Berührungsängsten besetzt. „Das Palliativnetz sieht sich nicht als Konkurrenz zu der Betreuung durch den Hausarzt. Vielmehr können wir den Hausarzt und die pflegenden Angehörigen oder die Pflegedienste in ihrer Arbeit sinnvoll ergänzen und unterstützen„, betont Risch. “Im Osterholzer Palliativnetz Opal arbeiten wir mit drei sehr engagierten Ärzten zusammen, weiterhin ist ein Arzt aus Schwanewede und ein Arzt aus Lilienthal im Netzwerk aktiv, sodass wir, wenn nötig, den Landkreis gut abdecken können“, erläutert Detlef Risch. Nichtsdestotrotz wünsche sich das Netzwerk, dass noch mehr niedergelassene Ärzte die Zusatzausbildung zum Palliativmediziner auf sich nähmen und im Palliativnetz mitarbeiten würden. Das würde sowohl die Qualität der Betreuung der Patienten verbessern als auch die Last der Betreuung auf weitere Schultern verteilen. Risch betont, dass es für die Ärzte verschiedene Kooperationsmöglichkeiten im Palliativnetz gibt. „Wer hier helfen will, ist bei uns bestens aufgehoben.“

Angefangen hat das Palliativnetz 2017 mit einer Palliativ-Care-Kraft. Inzwischen arbeiten fünf Care-Kräfte im Palliativnetz, und ab Januar 2020 wird eine weitere Kraft die Arbeit aufnehmen.

Das Netzwerk besteht nicht nur aus den mitarbeitenden Ärzten. Auch Seelsorger kümmern sich um Patienten und Angehörige, und auch der ambulante Hospizdienst und die ambulanten Pflegedienste sind in die Betreuung eingeschlossen. „So können wir auf die jeweiligen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen ohne Zeitverlust eingehen“, beschreibt es Anika Brünings, Koordinatorin des Palliativnetzes. Grundsätzlich finden erste Gespräche im häuslichen Umfeld des Patienten statt. So können sich die Betreuungskräfte ein Bild von der persönlichen Situation des Patienten machen. Zu den Betreuten zählen auch Bewohner in Senioren- oder Pflegeheimen. „Auch hier sind die Pflegekräfte durch die Entlastung, die das Palliativnetz für die Pflegenden bedeutet, dankbar“, sagt Anika Brünings. Das Palliativnetz ist jeden Tag 24 Stunden ansprechbar. Wird die Beratungsstelle außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten von 8 bis 14.30 Uhr angerufen, wird der Anruf automatisch an eine Palliativ Care-Kraft weitergeleitet. Dieser Koordinator entscheidet dann, wer für den speziellen Fall des Patienten am besten geeignet ist.

„Während im ambulanten Hospizdienst überwiegend medizinische Laien mit Zusatzausbildung einen Patienten betreuen, reicht das palliative Netzwerk darüber hinaus. Die Ärzte und Pflegekräfte mit palliativer Zusatzausbildung sind in der Lage, auch die medizinische Situation des Patienten zu beurteilen, etwa, wenn eine Symptomkontrolle erforderlich ist, der Patient über Übelkeit, Schmerzen oder Luftnot klagt“, macht Risch den Unterschied deutlich. Sein Wunsch wäre es, wenn das palliative Netzwerk schon recht früh in die Betreuung eines Patienten einbezogen würde. „Es ist immer von Vorteil, wenn man den Menschen hinter der Situation kennenlernen und ihn im übertragenen Sinne an die Hand nehmen kann. Unsere Erfahrung und unsere Ausbildung erlauben uns manchmal ein entspannteres Herangehen an die Situation“, sagt Detlef Risch. „Es sind ja immer Menschen, über die wir reden.“

Das Osterholzer Palliativnetz Opal wird vom gemeinnützigen Verein Osterholzer Palliativnetz unterstützt. Weitere Informationen zum Osterholzer Palliativnetz finden sich auf der Website opal-netz.de.