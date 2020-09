"Sie haben kein Unrechtsbewusstsein", sagte die Richterin zur Angeklagten. (David-Wolfgang Ebener)

Landkreis Osterholz. Immer wieder hatte die 52-jährige Angeklagte aus Ritterhude in der Verhandlung versucht, die Verantwortung von sich abzuwälzen. Am Ende schließlich hielt ihr Strafrichterin Johanna Kopischke in der Urteilsbegründung vor: „Sie haben kein Unrechtsbewusstsein.“ Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck saß die 52-Jährige wegen Betrugs. Im Dezember 2018 und Januar 2019 beauftragte die Ritterhuderin vier Mal einen Tierarzt damit, das Pferd ihrer Tochter zu untersuchen. Vier Untersuchungen nahm der Veterinär vor. Dafür stellte er der Frau gut 500 Euro in Rechnung. Die aber wurden nicht bezahlt. Deshalb kam es zu einer Anzeige wegen Betrugs.

Das Pferd gehöre ihrer Tochter, sagte die Angeklagte im Rahmen der Beweisaufnahme. Das habe der Tierarzt auch gewusst. „Ich habe selbst genug Probleme. Da kann ich mich nicht auch noch um die Probleme meiner Tochter kümmern“, versuchte sie sich aus der Affäre zu ziehen. Sie habe die Rechnungen auch gar nicht erhalten, behauptete die 52-Jährige. „Die hat meine Tochter zur Seite getan.“ Ebenfalls seien keine Mahnungen bei ihr angekommen, so die Angeklagte weiter.

Als Zeuge gehört wurde auch der behandelnde Tierarzt. Der widersprach der Ritterhuderin in einigen Punkten. „Es wurde nicht geäußert, dass das Pferd der Tochter gehöre“, hob er hervor. Der Behauptung der Angeklagten, dass ihm telefonisch mitgeteilt worden sei, dass keine Rechnungen in Ritterhude angekommen seien, begegnete er mit den Worten: „Daran erinnere ich mich nicht.“ Auf die Frage von Richterin Kopischke, wer die Behandlung denn überhaupt vereinbart habe, kam die Antwort des Veterinärs, die 52-Jährige habe dies in die Wege geleitet. Sie habe ihm auch ihre Adresse als Rechnungsanschrift gegeben, so der Zeuge weiter.

Dass die Angeklagte strafrechtlich noch nicht aufgefallen ist – es liegen keine Eintragungen im Bundeszentralregister vor – hielt ihr der Staatsanwalt zugute. Er führte ihr aber auch vor Augen, dass auf Betrug eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe stehe. Der Anklagevertreter beantragte eine Geldstrafe für die verschuldete Frau von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro, also 1200 Euro.

Dem folgte Strafrichterin Kopischke. Darüber hinaus ordnete sie den sogenannten Einzug des Wertes des Erlangten an, also den Einzug jener Summe, die die Frau dem Tierarzt schuldet. Es seien, ausgelöst durch die Telefonate der Ritterhuderin, Leistungen erbracht worden, machte die Richterin deutlich. „Sie sind die Auftraggeberin gewesen, und die Rechnungen sind an Ihre Adresse gegangen.“

Es gilt demnach der Grundsatz: Wer bestellt, der bezahlt in der Regel auch die Rechnung. Primär ist damit also der Auftraggeber in der Pflicht. Verweise dieser aber auf einen Dritten, so müsse geprüft werden, ob ein Fall der ordnungsgemäßen Vertretung vorliegt – so sehe es das Bürgerliche Gesetzbuch vor. Die ordnungsgemäße Vertretung hat in diesem Fall nicht vorgelegen, so die Richterin.