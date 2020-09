Aus der Floorball-Sparte kommt André Heißenbüttel (Nummer 44), der jetzt zum stellvertretenden Vorsitzenden des TV Lilienthal gewählt worden ist. (fr)

Lilienthal. Der TV Lilienthal schreibt unter seinem Vorsitzenden Michael Rothgeber auch in Corona-Zeiten schwarze Zahlen. Das erfuhren die Vereinsangehörigen jetzt auf der Mitgliederversammlung des Turnvereins in Beckers Gasthaus in Frankenburg. Mit der Wahl des 30-jährigen André Heißenbüttel zum stellvertretenden Vereinsvorsitzenden setzte der bereits 1862 gegründete TV Lilienthal den Verjüngungsprozess im Vorstand fort.

Dem Vereinsoberhaupt war es in seiner Begrüßungsrede ein Bedürfnis, ein großes Dankeschön an die Frauen und Männer des fünftgrößten Vereins im Landkreis Osterholz zu richten. „Mit Besonnenheit, Einsicht und Engagement haben unsere Mitglieder dem Verein zur Verfügung gestanden“, lobte Michael Rothgeber. Eine besondere Anerkennung wurde Gerd Müller auf der Versammlung zuteil. Der Tischtennisspieler gehört dem TV Lilienthal inzwischen seit 50 Jahren an. „Vielen Dank und viele weitere Jahre“, betonte Michael Rothgeber in seiner Laudatio. Gerd Müller nahm neben einer Ehrenurkunde auch eine Flasche Sekt als Treuebonus entgegen.

Mit Nancy Glensk und Elke Frese verabschiedete der TV Lilienthal auf der wegen der Corona-Pandemie um sechs Monate verschobenen Generalversammlung zwei Übungsleiterinnen des Kinderturnens. Als Anerkennung dafür wechselten Blumen den Besitzer. Nancy Glensk und Elke Frese verwiesen mit etwas Stolz darauf, zudem eine Tasche mit Materialien aus der Sporthalle als Zeichen für ihre Tätigkeit zum Wohle der Kinder erhalten zu haben. „Schön, dass ihr das so lange gemacht habt“, reihte sich die Geschäftsstellenleiterin Sandra Traub mit in die Lobeshymnen ein. Dem setzte der Ehrenvorsitzende mit einem zusätzlichen Lob die Krone auf. „Ihr seid der Lebenssaft eines Vereins“, richtete Reinhard Schülke an die Adresse von Nancy Glensk und Elke Frese.

Sportjugend unterstützt Fahrten

Lars Wellbrock ergriff auf der Versammlung die Gelegenheit, um die Anwesenden das Aufgabenfeld der Sportjugend Osterholz etwas näher zu bringen. Der Jugendorganisation des Kreissportbundes gehören 133 Vereine an, darunter der TV Lilienthal. Der Vorsitzende der Sportjugend Osterholz gab den Vereinsvertretern mit auf den Weg, dass für Jugendfahrten auf Antrag auch eine finanzielle Unterstützung eingefordert werden könne. Diese Unterstützung, so Lars Wellbrock, werde von den Vereinen viel zu wenig in Anspruch genommen. „Was ihr in Lilienthal leistet, finde ich sehr beeindruckend“, stellte Lars Wellbrock der Vereinsarbeit des TV Lilienthal ein sehr gutes Zeugnis aus.

Viele positive Eindrücke übermittelte Michael Rothgeber der Versammlung in seinem Jahresbericht. „Die Aufgabe macht mir unheimlich Spaß. Ich habe im Amt viele tolle Menschen kennengelernt. Es ist eine unglaublich angenehme Zusammenarbeit“, warf der Vereinsvorsitzende in die Runde. In Zeiten von Corona rechnete Michael Rothgeber den Mitgliedern die gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln hoch an.

Für die nächsten Jahre liegt dem Vereinsoberhaupt das Projekt „TV Lilienthal 2030“ am Herzen. „Wir wollen die Vielfalt auch in der Zukunft erhalten, viele Helfer zufrieden machen und junge Leute für das Ehrenamt begeistern“, gab Michael Rothgeber als Ziele aus. Der Vorstand möchte das Wir-Gefühl stärken, indem gemeinsam an der Zukunft des TV Lilienthal gearbeitet werden soll. Von oben herab bestimmen, das liege ihm fern, erklärte Michael Rothgeber.

Sandra Traub veranschaulichte den Vereinsangehörigen die Mitgliederentwicklung. 1530 Menschen gehören dem TV Lilienthal im September 2020 an (März 2020: 1556). „Wir haben das ganz gut gemanagt“, ist die Geschäftsführerin froh darüber, dass der Verein bislang mit Anstand durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Dies untermauerte auch Schatzmeister Tobias Wülpert. Der Verein stehe auf gesunden Füßen. „Ich war mir nicht bewusst, wie viele rechtliche Sachen damit reinspielen“, gab Amtsinhaber Tobias Wülpert zu bedenken.

Derzeit kein Jugendwart

Beim Wahlgang schenkte die Versammlung André Heißenbüttel (stellvertretender Vorsitzender für Gerald Stehn) und Richard Schönebeck (Sportwart für Tobias Woelki) das Vertrauen. Der Posten des Jugendwarts blieb unbesetzt. „Es war eine echt schöne Zeit. Wir waren eine gute Truppe“, betonte der ausgeschiedene Vizechef Gerald Stehn vor der Wahlprozedur. Aus dem Ehrenvorsitzenden sprudelten Lobesworte über das ausgeschiedene Vorstandsmitglied nur so heraus. „Immer da, immer fair. Er ist einfach ein Pfundskerl“, lobte Reinhard Schülke den Sportkameraden Gerald Stehn in höchsten Tönen.

Voller Ehrgeiz trat der Nachfolger sein neues Amt an. „Ich will aktiv etwas im Vorstand bewegen und zur Verjüngung beitragen“, kündigte André Heißenbüttel, der sich in der Floorballabteilung einen großen Namen gemacht hat, an.