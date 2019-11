Der 670er-Bus von Worpswede über Lilienthal nach Bremen fährt künftig nicht nur häufiger, sondern wird auch mit WLAN und Klimaanlage ausgestattet werden. (von der Decken)

Lange haben die Menschen in der Region auf Verbesserungen für die Buslinie 670 von Worpswede über Lilienthal nach Bremen gewartet. Zum 15. Dezember wird die Strecke nun zur Landesbuslinie aufgewertet. Das bedeutet zum einen, dass die Fahrzeuge auf der Strecke künftig mit Klimaanlage und WLAN ausgestattet sein werden, zum anderen sollen die Busse häufiger fahren. Das berichtet der hiesige Landtagsabgeordnete Axel Miesner (CDU). Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover bestätigt die Förderung durch das Land Niedersachsen.

„Wir haben lange für die Aufwertung gekämpft“, sagt der Landtagsabgeordnete aus dem Lilienthaler Ortsteil Worphausen, durch den die Linie 670 führt. Umso mehr freut sich Miesner, dass die Fahrgäste noch vor Weihnachten von den Verbesserungen profitieren können. Der Fahrplanentwurf liegt der WÜMME-ZEITUNG vor. Demnach sollen von Montag bis Freitag drei zusätzliche Busse vom Künstlerdorf zum Bremer Hauptbahnhof fahren (11.37, 18.32 und 20.32 Uhr ab Worpswede Schule). Am Sonnabend soll die Linie statt alle zwei Stunden künftig jede Stunde verkehren. Am Sonntag bleibt es bei der zweistündigen Taktung, diese beginnt jedoch eine Stunde früher als gewohnt.

Bezuschussung von 50.000 Euro im Jahr

„Das Problem war, dass die Linie sowohl durch Niedersachsen als auch durch Bremen führt“, erklärt Miesner das zähe Ringen um die Förderung. So wird die LNVG denn auch nur die rund 200.000 Fahrplankilometer auf niedersächsischen Straßen fördern. Insgesamt wird die Linie mit rund 50.000 Euro im Jahr vom Land bezuschusst werden. Bewilligt ist die Unterstützung zunächst für drei Jahre. Dazu LNVG-Sprecher Dirk Altwig: „Mit den Landesbuslinien wollen wir ein Angebot ermöglichen, das dem Zugverkehr möglichst nahe kommt – auch dort, wo es eben keine oder nur wenige Bahnstrecken gibt. Fahrgäste sollen auf den Linien von morgens bis abends und an jedem Tag komfortabel unterwegs sein können.“

Die Linie 670 ist eine der am häufigsten frequentierten Buslinien in Niedersachsen. „Nun wird sie auch eine mit besonderem Komfort“, betont Miesner. „WLAN und Klimaanlage machen den ÖPNV attraktiver und steigern die Akzeptanz in der Bevölkerung“, ist sich der Landtagsabgeordnete sicher. „Das ist eine deutliche Qualitätsverbesserung, nicht nur für die Menschen, die im Künstlerdorf wohnen, sondern auch für diejenigen, die das Künstlerdorf besuchen“, so Miesner. Allerdings wird das WLAN nach Informationen der WÜMME-ZEITUNG noch nicht vom ersten Tag an nutzbar sein. Der Einbau soll aber zeitnah nach Inbetriebnahme der Landesbuslinie erfolgen.