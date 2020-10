1923 wurde das Doktorhaus in Tarmstedt errichtet. Seit gut 25 Jahren wird darin Jugendarbeit betrieben. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Nach langem Hin und Her haben die Spitzen der Samtgemeinde Tarmstedt sowie der Gemeinde Tarmstedt beim Thema Jugendarbeit einen Kompromiss erzielt. Demnach wird der offene Jugendtreff im Ort künftig unter der Federführung der Samtgemeinde organisiert werden. Das haben die Bürgermeister der Samtgemeinde, Frank Holle, und der Gemeinde, Wolf Vogel, am Donnerstag gegenüber Medienvertretern bekannt gegeben. Demnach hat der Samtgemeinderat dem Plan am Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung bereits zugestimmt, eine Zustimmung des Gemeinderats gilt als wahrscheinlich.

Bei der Auseinandersetzung der vergangenen Wochen ging es einerseits um die Verbesserung der örtlichen Infrastruktur für Kinder und Jugendliche, natürlich aber auch ums Geld. Denn wie berichtet benötigt die Samtgemeinde für den Ausbau der Grundschule zur Ganztagsschule mehr Platz. Ins Auge gefasst hat sie das in Nachbarschaft zur Schule gelegene Gelände, auf dem das sogenannte Doktorhaus steht. Dort ist mit Unterbrechung seit gut 25 Jahren der Jugendtreff beheimatet. Die Gemeinde hatte längst die Bereitschaft signalisiert, das Doktorhaus abzugeben, wenn die Samtgemeinde die Finanzierung der Jugendarbeit übernimmt und hierfür auch einen neuen Standort schafft. Die Samtgemeinde hatte dies unter Verweis auf die Kosten von jährlich rund 30 000 Euro abgelehnt.

Gemeinde zahlt jährlichen Beitrag

Den Schlüssel zur Einigung hat nun der Verwaltungsrat der Gemeinde gefunden, indem er einen Vorschlag unterbreitete. Demnach wechselt die Verantwortung für die Jugendarbeit zur Samtgemeinde, zugleich beteiligt sich die Gemeinde mit einem jährlichen Betrag von 15 000 Euro an deren Finanzierung. Außerdem, so Gemeindebürgermeister Wolf Vogel, erwartet die Gemeinde, dass die Samtgemeinde diese freiwillige Aufgabe auch dauerhaft übernimmt und es sich nicht in ein paar Jahren doch noch einmal anders überlegt. Für Vogel ist die Betreuung Jugendlicher im Ort seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit.

Eine Garantie könne man in dieser Sache nicht geben, sagte Frank Holle. Immerhin würden die beiden Verwaltungseinheiten nach den Kommunalwahlen im Herbst kommenden Jahres neue Spitzen erhalten. Und im Zuge von Haushaltsberatungen stünden stets auch die sogenannten freiwilligen Leistungen auf dem Prüfstand, zu denen auch die Jugendarbeit gehört. Es gebe aber keinen Zweifel, dass jeder in der Samtgemeinde einen Jugendtreff aufrecht erhalten wolle. Man müsse ihn sich zwar leisten wollen und können. Eine solche Einrichtung spare aber auch Folgekosten, indem sie Jugendliche von der Straße hole.

Der Kompromiss, so Samtgemeindebürgermeister Holle, sei das Ergebnis einer offenen Diskussion und keineswegs eines Streits beider Seiten. Holle räumte aber ein, dass die Medienberichterstattung der vergangenen Wochen und der daraus entstandene äußere Druck dazu geführt hätten, in dieser Sache nun endlich zu einem Ergebnis zu kommen.

Mit der Entscheidung rückt ein Abriss des an der Hauptstraße gelegenen Doktorhauses näher. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen, zumal die Samtgemeinde nun erst einmal die Planung der Grundschulerweiterung vorantreiben muss. Und solange das Doktorhaus stehe, könne der Jugendtreff dort auch weiter betrieben werden, betonte Frank Holle. Auf Sicht müsse man sich aber mit einem neuen Standort befassen. Im öffentlichen Teil seiner Sitzung hatte der Samtgemeinderat wie berichtet am Dienstag die Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlossen, in der sich die Vertreter der örtlichen Politik, aber auch aus der Jugendarbeit selbst über Lösungsmöglichkeiten austauschen können.