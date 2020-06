Auch Rennradfahrer, die nicht so schnell sind wie diese Profi-Radfahrer, sorgen bei vielen Verkehrsteilnehmern für Unbehagen. Mitunter kommt es zum Konflikt. (CHRISTOPHE ENA)

Über Rennradfahrer diskutiert man schon, seit es Rennräder gibt. Denn wer schnittig und schnell auf der Strecke unterwegs ist, überfährt auch mal rote Linien – erst recht, wenn andere Menschen in der Nähe sind, für die schnittig und schnell eine Gefahr darstellen. Lassen es beide Seiten dann noch an Verständnis für den anderen vermissen, ist der Konflikt da. Wie das aussieht, schilderten Anwohnerinnen nun im Borgfelder Beirat. Sie monierten die rücksichtslose Fahrweise von Radfahrern auf dem Borgfelder Deich, die obendrein auch noch frech und gewalttätig geworden sein sollen.

Es dauerte dann nicht lange, und man kam auch auf Rollerfahrer zu sprechen, die ja ebenso rücksichtslos seien. Und hört man an dieser Stelle mal in sich hinein, fallen einem noch einige weitere Verkehrsteilnehmer ein, auf die man eigentlich verzichten könnte: der Autofahrer, der immer und überall parkt. Der Biker, dessen Maschine viel zu viel Lärm macht. Der Landmaschinenführer, der sein schweres Gefährt zu schnell um die Ecke wuchtet. Die Inlineskaterin, die es kaum schafft, sich auf den Beinen zu halten. Oder die Fußgänger, die mal wieder zu zweit, zu dritt, zu viert nebeneinander über den Radweg trödeln.

Man sieht, schuldig machen sie sich alle, es kommt schlichtweg auf den Standpunkt an, wer mehr Schuld hat als man selbst. Klar ist, dass es Regeln braucht, um das Miteinander in den Verkehrsräumen zu ermöglichen. Und daher ist es gut, dass die Anwohnerinnen die Probleme vorgebracht haben und auf Lösungen drängen. Klar muss aber auch sein, dass es nicht damit getan ist, ein paar Schilder aufzustellen oder die Polizei zu mehr Kontrollen anzuhalten. Stattdessen braucht es die Einsicht aller Beteiligter, dass sie sich in der Öffentlichkeit rücksichtsvoll zu bewegen haben und die Interessen der jeweils Schwächeren die höchste Priorität genießen müssen.

In Borgfeld hat es diesbezüglich schon kluge Ansätze gegeben. So könnten Sportvereine diese Botschaft in ihre Gruppen tragen. Dort ist man nicht anonym und läuft Gefahr, dabei ertappt zu werden, wenn man sich asozial verhält. Hoch aktuell ist das Thema aber auch in Lilienthal, wo die Ratsleute am Montag im Baudienste-Ausschuss über die Erstellung eines Radwegekonzepts beraten. Auch diesbezüglich braucht es gute Lösungen. Denn auf vielen Kilometern im Ort müssen sich Fußgänger schon jetzt ihren Weg mit Radfahrern teilen. Häufig klappt das gut. Manchmal aber auch nicht. Und schuld ist immer der andere.