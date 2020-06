Wo bislang Schafe am Jan-Reiners-Weg weideten, brechen demnächst Bagger die Erde auf, informiert Claus Meyer. Er betreut für die Siegfried Schausberger Grundstücks GmbH den Edeka-Neubau an der Falkenberger Landstraße. (Lutz Rode)

Lilienthal. Für den Bau des neuen Edeka-Marktes an der Falkenberger Landstraße laufen die ersten Vorbereitungen an: Ab kommenden Montag sollen auf der Schafweide gegenüber des jetzigen Marktes die ersten Tiefbauarbeiten gestartet werden. Rohre für den Schmutzwasserkanal, die Regenwasser-Entwässerung und die Leitungen für Strom und Gas sollen nach und nach in die Erde gebracht werden, und zwar dort, wo später die Trasse für den neuen Jan-Reiners-Weg verlaufen soll. Das kündigt Claus Meyer an, der sich um die Planung und Verwirklichung des Bauvorhabens kümmert, das die Siegfried Schausberger Grundstücks GmbH als Investor dort verwirklichen will.

Die Gemeindeverwaltung ist über den Start der Vorarbeiten informiert worden, die dazugehörigen Genehmigungen liegen dem Investor nach eigenen Angaben vor. Die Zufahrt der Baumaschinen, die im ersten Schritt zum Einsatz kommen, erfolgt über den Parkplatz des Marktes, sie müssen also einmal den heutigen Jan-Reiners-Weg überqueren. Dies soll entsprechend abgesichert werden. Der Betrieb im Supermarkt soll dadurch nicht beeinträchtigt werden, denn gebuddelt wird jenseits des Jan-Reiners-Weges.

Parallel zu den Tiefbauarbeiten treibt der Investor auch die Vorbereitungen für den anstehenden Hochbau voran. Die dafür notwendige Baugenehmigung sei noch in Arbeit. Mit den Planungen liegt Schausberger im Zeitplan, coronabedingte Verzögerungen habe es nicht gegeben, sagt Claus Meyer.