Bauarbeiten im Timkebad: Einen Teil der maroden Beckenköpfe haben Mitglieder des Fördervereins bereits entfernt. (FÖRDERVEREIN)

Kirchtimke. Um das Kirchtimker Freibad fit für die Zukunft zu machen, hat der Timkebad-Förderverein am Sonnabend erst mal reichlich Bauschutt produziert: Der Abriss der maroden Beckenköpfe hat begonnen. Der Vorlauf war kurz, denn just am Vortag hatte Bauamtsleiter Peter Böttjer bei einem Ortstermin mit dem beauftragten Schwimmbadbauer aus dem Saarland die letzten Details besprochen.

„Am Sonnabend sind wir dann gleich mit 20 Leuten angerückt, einige hatten ihre Bohrhämmer mitgebracht“, berichtet Oliver Moje vom Förderverein, der mittlerweile der mitgliederstärkste Verein in der Gemeinde ist. Unter anderem hätten die Helfer auch rund um die Becken zwei Reihen Pflastersteine entfernt. Wie verabredet, werde der Verein in ehrenamtlicher Eigenleistung die etwa 40 Zentimeter hohen Betonelemente am oberen Teil der Becken komplett abtragen.

„Wir haben für den Schutt erst mal einen Zehn-Kubikmeter-Container bestellt“, so Moje. Ob der ausreicht, werde sich zeigen, immerhin sei die Umlaufkante insgesamt gute 125 Meter lang. Was aber klar ist: Auch für den nächsten Arbeitseinsatz am kommenden Sonnabend würden wieder jede Menge Helfer gebraucht. „Um 9 Uhr geht's los“, sagt Moje. Für einen Imbiss werde gesorgt.

Kein Flickwerk mehr

Abgerückt ist der Förderverein von seinem Plan, das Schwimmbecken im nächsten Jahr mit einem dauerhaften Epoxydharz zu beschichten. „Der Schwimmbadfachmann hat uns am Freitag empfohlen, das Becken mit einer speziellen Folie auszukleiden“, berichtet Moje. Das sei zwar wesentlich teurer als die mit etwa 18 000 Euro veranschlagte Spezialbeschichtung, dafür aber auch noch nachhaltiger. Die Herstellergarantie betrage 15 Jahre. Ein weiterer Vorteil sei, dass mit der Folie auch kleinere Risse abgedichtet würden. Damit, so die Hoffnung von Förderverein und Bauamt, werde das Flickwerk der vergangenen Jahrzehnte der Vergangenheit angehörigen. Um das von der Samtgemeinde zugebilligte Gesamtbudget von 100 000 Euro für die Beckenköpfe plus 18 000 Euro für die Beschichtung nicht zu überschreiten, wolle der Förderverein bei den Eigenleistungen noch eine Schippe drauflegen.

Dazu gehöre beispielsweise die Erneuerung einer alten Abfluss- und Drainageleitung aus Metall, die durch Kunststoffrohre ersetzt werden. Erneuert werden sollen auch die Sprungblöcke aus Beton, die gegen moderne Konstruktionen aus Aluminium ausgetauscht werden sollen. Zudem sei der Verein bereits auf der Suche nach einer Rutsche fürs Nichtschwimmerbecken, wie es sie auch in den Freibädern in Hepstedt und Wilstedt gebe.

Während die Betonarbeiten im November abgeschlossen sein sollen, werde die neue Beckenfolie im Frühjahr eingebaut. „Dazu muss es mindestens 15 Grad warm sein, haben wir erfahren“, berichtet Moje. Die Folie werde übrigens etwa 40 Zentimeter über den Beckenrand hinaus gezogen und diene so gleich als Abschluss. Der begehbare Teil vom Pflaster bis zum Rand werde rutschfest ausgeführt. „Damit ersetzen wir die ursprünglich angedachten Abschlussplatten aus Granit, was wiederum Kosten spart“, erklärt Moje. Der Beckenrand werde künftig also nicht mehr grau sein, sondern blau.