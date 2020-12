Um diese Wiese wird in Worpswede heftig gestritten. (CARMEN JASPERSEN)

Die Gemeinde Worpswede ist natürlich im Recht, wenn sie versucht, ein Grundstück, das ihr gehört, zu Geld zu machen. Und selbstverständlich muss sie anstreben, den besten Preis dabei zu erzielen. Aber ist der beste Preis für den Verkäufer auch immer der höchste? Es wäre jedenfalls kurzsichtig, wenn eine Gemeinde einen solchen Vorgang ausschließlich profitorientiert betrachtet. Egal, wie leer die Kasse ist, es gilt auch zu sehen, ob der Verkauf der Entwicklung der Gemeinde und den Interessen ihrer Bürger zuträglich ist. In Worpswede wird das kontrovers diskutiert. Genauso wenig wie ein Grundstück wie das am Paula-Modersohn-Becker-Weg die Gesamtentwicklung einer Kommune maßgeblich bestimmt, wird es das Gemeinwohl aller Worpsweder beeinflussen. Das Einiger aber schon, und die sind bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Diesen Bürgern, die etwas für „ihren“ Ort tun wollen, so gar keine Brücke bauen zu wollen, ist unverständlich. Sicherlich haben sie eigene Interessen, aber vielleicht macht ihr Beispiel auch Schule als ein gemeinschaftliches Projekt, das auch dem Ort gut zu Gesicht steht. Das wäre ein Profit, der sich als Imagegewinn an anderer Stelle wieder auszahlt. Ohne Weitsicht und mit Scheuklappen nur auf den schnellen monetären Ertrag zu schauen, ist selten nachhaltig rentabel.