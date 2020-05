Vor ein paar Tagen haben Arbeiter die Straßenbahnbrücke zwischen Borgfeld und Lilienthal so präpariert, dass während des Abrisses und Neubaus der benachbarten Autobrücke dort auch Autos und Lastwagen entlangfahren können. (Petra Scheller)

Ein Umleitungskonzept für die Zeit des Flutbrückenneubaus in Borgfeld ist nicht nötig, das hat Bremens Verkehrssenatorin im Gespräch mit unserer Redaktion bekräftigt. So lässt man es im Spätsommer darauf ankommen, und kann nur hoffen, dass Maike Schaefer Recht behält und der Verkehr relativ reibungslos fließt. Allerdings wäre einem wohler, wenn man den Eindruck hätte, dass die Akteure, vor allem Bremen und Lilienthal, sich im Vorfeld ausreichend ausgetauscht haben. Stattdessen haben sie kaum bis gar nicht gesprochen, was angesichts der Bedeutung des Themas irritiert. Immerhin gilt es auch abseits des Brückenbaus, den Verkehr in der Region zu organisieren und mit dem Denken nicht am Gartenzaun, also an der Landesgrenze aufzuhören.

Will Bremens Senat die Autos aus der City heraushalten, muss er seinen Blick zwingend auf die Mobilitätsangebote im Umland richten, zumindest bis zur Straßenbahn-Endhaltestelle in Falkenberg, aber auch noch weiter, nach Worpswede oder Tarmstedt, wo ebenfalls viele Pendler leben. Zugleich braucht Lilienthal eine Lösung, um den Parkplatzdruck zu mindern. Das Ding löst man nur gemeinsam, indem man miteinander spricht. Möglichkeiten gibt es ja: den Verkehrsverbund etwa oder den Kommunalverbund, wo alle Seiten vertreten sind, oder das Telefon. Offenbar aber werden sie nicht genutzt. Das ist schade und wird dem Schlüsselthema Mobilität nicht gerecht.