Ein Förderprogramm des Bundes für genossenschaftlich organisierte Dorfläden hat jetzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt gefordert. (Bernd Settnik/dpa)

Lilienthal. „Wir müssen mehr für unsere Dorfläden tun“, fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt aus Langwedel. Gemeint hat er damit nicht die kleinen Filialen der großen Supermärkte auf dem Lande, sondern die zumeist genossenschaftlich organisierten Dorfläden, die von Bürgern für Bürger betrieben werden, wenn Kaufmann, Bäcker, Fleischer, Bank und Post längst gegangen sind. Die Dorfläden, so Mattfeldt, seien häufig der einzig verbleibende soziale Treffpunkt im Ort.

Auch in den Lilienthaler Außenbereichen hat es solche Bestrebungen gegeben. Heinz-Herrmann Schnaars aus Sankt Jürgen war dabei, als im Arbeitskreis Dorferneuerung über das Thema gesprochen wurde. In Sankt Jürgen gibt es seit über zehn Jahren keinen Lebensmittelladen mehr. Danach kam der rollende Supermarkt, aber auch der hat seine Tour inzwischen eingestellt. Schnaars hatte gehofft, dass dort, wo heute der Imbiss ist, ein kleiner Edeka einziehen könnte. Doch Edeka hat abgelehnt, zu wenig Quadratmeter.

Auch über einen genossenschaftlich organisierten Dorfladen hat man in Sankt Jürgen nachgedacht. Doch es fanden sich nicht genug Leute, die den Verkauf ehrenamtlich organisieren wollten. Jetzt gibt es neue Überlegungen im Zuge der Dorferneuerung. Im Bereich am Denkmal könnte ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen, verrät Schnaars, Vielleicht ließe sich dort auch ein kleiner Laden einrichten. Schnaars denkt dabei vor allem an die alten Leute. Er selbst ist vor Kurzem 80 Jahre alt geworden.

Tatsächlich ist die Nahversorgung in den Außenbereichen ein bundesweites Problem. Nach Angaben des unabhängigen Thünen-Instituts haben seit 1990 knapp 85 Prozent der kleinen Lebensmittelläden mit unter 400 Quadratmetern Verkaufsfläche geschlossen. Genossenschaftliche Dorfläden können diese Versorgungslücke ein Stück weit schließen. Mattfeldt bedauert, dass die bestehenden Förderprogramme hier nicht greifen. Die Dorfläden bräuchten dringend finanzielle Unterstützung.

Heinz-Herrmann Schnaars indes sieht das Problem vor allem im Personal: „Es gehört schon viel Engagement dazu, sich in seiner Freizeit hinter die Ladentheke zu stellen.“ Gerade Rentner hätten schon ein Leben lang gearbeitet und wollten im Ruhestand nicht auch noch für den Dorfladen verantwortlich sein. Anderseits, so Schnaars, seien gerade die Senioren von der Versorgungslücke betroffen.

In Sankt Jürgen setzt man jetzt ganz auf die Dorferneuerung. Eine neue Mitte könnte in der Vier-Dörfer-Region Heidberg, Seebergen, Sankt Jürgen und Worphausen entstehen. Vielleicht läge diese auch beim Niels-Stensen-Haus, wo gerade ein Mehrgenerationenhaus für Menschen mit und ohne Handicap fertiggestellt wird. „Die Überlegungen sind noch ganz am Anfang“, sagt Schnaars.

„In meinen Augen ist hier der Bund gefordert, damit das große Engagement für die Dorfläden nicht ins Leere läuft“, meint Mattfeldt zum Thema Förderung. Ob am Ende auch Sankt Jürgen davon profitieren könnte, ist noch unklar. Im Landkreis Osterholz gibt es bereits einen Dorfladen in Meyenburg, das zu Schwanewede gehört. Im Landkreis Verden ist gerade ein neuer Dorfladen in Otterstedt im Aufbau.