Jürgen Dehn (links) hat vor 50 Jahren für die Gründung des SPD-Ortsvereins Tarmstedt gesorgt. Jetzt traf er sich mit den aktuellen Vorsitzenden Sylvia Best und Dirk Gröffel in seinem Haus in Rotenburg – mit gebührendem Corona-Abstand. (CARMEN JASPERSEN)

Tarmstedt. 50 Jahre ist das nun her, dass eine Handvoll Sozialdemokraten in Tarmstedt einen eigenen SPD-Ortsverein gegründet haben. Um die 55 Mitglieder hat dieser heute, und zum Jubiläum ist in diesen Tagen eine 84 Seiten umfassende Festschrift erschienen. Über Monate hat ein Redaktionsteam in Archiven gewühlt und Mitglieder befragt und jede Menge Informationen zusammen getragen über die SPD im Allgemeinen und in der Region Tarmstedt, über die Aktivitäten der Genossen, ihr Selbstverständnis und die Akteure, die sich in den Räten politisch engagieren oder engagiert haben.

Auf einer Seite sind alle Vorsitzenden versammelt, die der SPD-Ortsverein in all den Jahren hatte, und dabei fällt auf, dass der Gründungsvorsitzende Jürgen Dehn und sein Nachfolger Reinhold Meyer zwar erwähnt werden, aber nicht abgebildet sind. Dehn kommt in der Festschrift auch nicht zu Wort, er wird lediglich in einem Zeitungsartikel erwähnt, der einige Tage nach der Gründung des SPD-Ortsvereins am 8. April 1970 erschienen ist. Und eine ebenfalls in der Festschrift abgedruckte Einladung des neuen SPD-Ortsvereins vom 23. April 1970 hat er als Vorsitzender unterschrieben.

„Wir hatten einfach keine Informationen über Jürgen Dehn“, erklärt die heutige Vorsitzende Sylvia Best, „wir wussten nicht, was aus ihm geworden ist.“ Und bei dieser Lücke wäre es auch geblieben, hätte der Gründungsvorsitzende nicht im Frühjahr seinen eigenen Namen gegoogelt. „Ich wollte für meine Enkelin etwas heraussuchen, bin dabei auf einen Artikel in der WÜMME-ZEITUNG über das 50-jährige Bestehen des Tarmstedter SPD-Ortsvereins gestoßen und habe gleich Kontakt mit dem Vorstand aufgenommen“, erzählt der 77-jährige, pensionierte Jurist.

Dies und vieles mehr berichtet Dehn bei einem Treffen mit Best und ihrem Co-Vorsitzenden Dirk Gröffel in Rotenburg. Schon kurz nach seiner Wahl zum SPD-Chef sei er von Tarmstedt in die Kreisstadt gezogen, am 1. August 1970 sei das gewesen. Später hat er mit seiner Frau ein Haus gebaut, in dem das Paar heute noch lebt.

Tarmstedt kennt Dehn seit 1966, seit er als Reservist zu Wehrübungen nach Westertimke gekommen war. In Tarmstedt lernte er seine Frau kennen, deren Eltern damals als Pächter Jagels Bauerndiele (heute Tarmstedter Hof) betreiben. Dehn, damals noch Student, half in der Kneipe aus und kam mit vielen Menschen ins Gespräch. Er stammt aus dem Raum Alfeld, einer damals sozialdemokratisch geprägten Region mit vielen Industriearbeitern. Bereits 1967 war Dehn in die SPD eingetreten. Menschen mit SPD-Parteibuch hätten im ländlichen, bäuerlich geprägten Tarmstedt noch Seltenheitswert gehabt. „Das war ja völlig schwarz hier“, sagt er.

In der Kneipe zapfte Dehn nicht nur viel Bier, sondern redete auch mit den Menschen. „Dort spielte sich das Leben ab, viele kamen jeden Tag nach Feierabend vorbei.“ Bei den Gesprächen am Tresen habe er festgestellt: „Da geht was. Es gab ein Potenzial an Gleichgesinnten, das reichte, um eine kleine Keimzelle zu gründen.“ 1970, Willy Brandt war Bundeskanzler, das sei eine Zeit des Aufbruchs gewesen, erinnert sich Dehn. So sei eben die Gründung des SPD-Ortsvereins im konservativ geprägten Tarmstedt gelungen. Er sei dann wenige Monate später aus beruflichen Gründen nach Rotenburg gezogen, und der Kontakt zum früheren Lebensmittelpunkt sei eingeschlafen, sagt der Richter und Generalstaatsanwalt im Ruhestand.

Nun steht die Verbindung wieder, und Dehn will auf jeden Fall an der Jubiläumsfeier im Gasthaus Willenbrock in Kirchtimke teilnehmen, den der SPD-Ortsverein coronabedingt von diesem Freitag auf den 27. November verlegt hat. „Wir arbeiten jedenfalls darauf hin“, so die Vorsitzende Sylvia Best. Der DJ sei gebucht, „wir wollen zusammen essen und tanzen“. Und schon in den nächsten Tagen werde der Festschrift, von der 1000 Stück gedruckt wurden, ein Beiblatt mit einem ausführlichen Interview mit Jürgen Dehn beigelegt.

Und wie sieht der Mitgründer der Tarmstedter SPD die älteste deutsche Partei heute? „Die SPD macht in der Großen Koalition gute Arbeit, doch das kommt nicht so richtig durch“, sagt Dehn mit Blick auf die 15 Prozent Zustimmung, bei der die Bundespartei seit langem dümpelt. „Und die SPD hat kein großes Thema auf der Fahne.“ Das sei bei Gerhard Schröder und seinen Arbeitsmarktreformen noch anders gewesen.

Und die Genossen in der Samtgemeinde Tarmstedt? Die wollen bei der nächsten Kommunalwahl 2021 endlich die CDU an der Verwaltungsspitze ablösen und hoffen, dass ein SPD-Kandidat (oder Kandidatin) das Rennen macht. „An Themen wie Freibäder oder Schulentwicklung merken wir immer wieder, dass die konservative Mehrheit im Samtgemeinderat sich nicht in der Öffentlichkeit auseinandersetzen will“, sagt der Vorsitzende Dirk Gröffel, „da muss mehr Transparenz rein.“ Im September gehe die Kandidatenfindung in die entscheidende Phase, ergänzt Sylvia Best. Die SPD werde dazu eine öffentliche Versammlung machen, auf der sich die Bewerber vorstellen können. Einige Wochen später entscheide dann eine Mitgliederversammlung.