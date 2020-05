Ottersberg. Mächtig ragt der imposante Rohbau in den blauen Ottersberger Himmel. Klar zu sehen sind der Umfang und die Optik des neuen Forschungstraktes der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS), der seit Oktober vergangenen Jahres im Zusammenspiel verschiedener Fachbetriebe auf dem Gelände an der Großen Straße 107 entsteht. HKS-Geschäftsführer Ralf Rummel-Suhrcke kann mit dem Ergebnis, das er beim Richtfest vor kleiner Kulisse präsentiert hat, sehr gut leben. „Wir liegen im Zeitplan und sind mit der Bauleitung sehr zufrieden. Es ist eine schöne Kooperation mit regionalen Firmen“, fasst der Frontmann den ersten Bauabschnitt zusammen.

Den Anfang hatte im Herbst 2019 die Verdener Firma Wolf Nürnberg als Experte für Erdarbeiten gemacht. Mittlerweile haben sich deren Arbeiten ein paar Meter weiter hin zur Großen Straße verlagert, wo schon der zweite Bauabschnitt begonnen hat. Hier soll ein Gebäude mit Verwaltungs- und Büroräumen, einem neuen Seminartrakt und einer Cafeteria entstehen und nach den Plänen der HKS möglichst im Sommer 2021 in Betrieb genommen werden. Im Gegensatz zum Forschungstrakt wird dieser Bau jedoch nicht aus europäischen und niedersächsischen Mitteln gefördert. Rund 4,1 Millionen Euro kostet das bereits so weit fortgeschrittene Gebäude, für dessen Fertigstellung die traditionsreiche Ottersberger Bildungseinrichtung 500 000 Euro selber zahlen muss. „Wir haben sogar noch eine Nachförderung erhalten, weil die Baukosten gestiegen sind“, freut sich Rummel-Suhrcke.

„Wie ein regionales Puzzlespiel“

Die Erweiterung und Modernisierung des vereinten HKS-Hochschulcampus auf dem Areal an der Großen Straße verläuft laut Geschäftsführer auch trotz der Corona-Pandemie nach Plan, da im Bauhandwerk „relativ normal“ gearbeitet werden könne. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen der Bauleitung, den Architekten und den ausführenden Gewerken ist Rummel-Suhrcke ein Sonderlob wert: „Es ist wie ein regionales Puzzlespiel, das einfach sehr gut läuft.“ Der Komplex, der aus drei Etagen bestehen soll, umfasst eine Nutzfläche von rund 1265 Quadratmetern und beinhaltet künstlerische Experimentierräume, Ateliers und Studios für Theater, Tanz und Bewegung sowie Medien- und Teamräume für die interdisziplinäre Forschung. Ziel sei es laut Ralf Rummel-Suhrcke, den Forschungstrakt zum Start des Wintersemesters im Oktober 2020 in Betrieb nehmen zu können. Ein besonderer Blickfang sei das Treppenhaus aus Sichtbeton, das dem Gebäude einen industriellen Charakter verleiht. Dieser Beton wird nicht verputzt oder verblendet.

Auch das sogenannte Sheddach hat es Rummel-Suhrcke angetan. Dieses Sägezahndach ist eine Dachform, die vor allem bei Bauten mit großen Grundflächen wie zum Beispiel Fabrikhallen gewählt wird. Dabei werden mehrere kleine pult- oder satteldachartige Dachaufbauten hintereinander aufgereiht. Inzwischen sind die Arbeiten am Forschungstrakt so weit gediehen, dass sich in dieser Woche bereits die Dachdecker an ihr Werk machen können. Nach der Fertigstellung soll der gesamte Alt-Campus am Wiestebruch aufgelöst und in den Standort an der Großen Straße integriert werden.

Ralf Rummel-Suhrcke ist sich sicher, dass der gesamte Campus durch das neue Gebäudeensemble und der Schaffung eines Willkommenshofes, eines Begegnungshofes zwischen dem alten Bestandsgebäude und den Neubauten sowie eines Werkhofes im hinteren Bereich im Zusammenspiel mit der bereits stark frequentierten HKS-Bibliothek eine ganz andere Atmosphäre erhalten wird. Um die vorgeschriebenen Parkplätze auf dem Areal anbieten zu können, hatte die Verwaltung das Grundstück hinter dem Campus gekauft. Hier sollen, verbunden mit einer Zufahrt zur Großen Straße, künftig Studierende und Gäste ihre Autos parken können.