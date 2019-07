Das Literaturfest Niedersachsen macht Station in Worpswede. Marie S. Ueltzen (links) und Ursula Bea-Kessler lesen mit. (Bernd Kramer)

Worpswede. Fiktion oder nicht, mit Worten sollten Literaten präzise umgehen. Dennoch passieren manchmal Ungenauigkeiten, die kaum vermeidbar sind. Nur so ist zu erklären, dass ausgerechnet das Dorf Worpswede teilnimmt bei einer Veranstaltung, die da heißt „Unsere Stadt liest ein Buch“. Die gleichnamige Initiative hat ihren Ursprung in Metropolen von Chicago bis Wien. Jetzt kommt sie als Teil des Literaturfests Niedersachsen nach Melle, Einbeck oder eben Worpswede. Thema des Fests vom 5. bis 22. September ist Mut. Im Künstlerort soll es dabei vor allem um mutige Frauen gehen. Auch eine Reminiszenz an Paula Modersohn-Becker, wie Klaudia Krohn, die Kulturbeauftragte der Gemeinde, durchblicken lässt.

Im Mittelpunkt steht Feridun Zaimoglu mit seinem neuen Buch „Die Geschichte der Frau". Er erzählt darin die Biografien von zehn Frauen, angefangen bei Zippora, der Frau Moses, bis hin zu Valerie Solanas, die 1968 auf Andy Warhol schoss. An allen möglichen öffentlichen Kulturtreffs, in Buchläden oder auch im Rathaus, sollen insgesamt 15 Exemplare des Romans, der als "feministisches Manifest" angepriesen wird, zum Lesen ausliegen – verbunden mit der Hoffnung, dass die Bücher dort auch bleiben und "keine Füße bekommen", wie Susanne Mamzed, Intendantin des Literaturfestes Niedersachsen, hofft. Erfahrungswerte hat sie nicht, auch für sie ist dies ein neues Experiment.

Zahlreiche Lesungen

Literaturbegeisterte vor Ort widmen sich fünf der zehn Kapitel und stellen teilweise private Räume für Lesungen zur Verfügung – immer donnerstags ab 19 Uhr. Den Auftakt macht am 8. August Marie Ueltzen im Kaffee Worpswede an der Lindenallee 1. Am 15. August liest Brigitte Steimer in Kooperation mit dem Lesekreis der Bücherei Worpswede in der Lindnerstraße 31 bei Elin Weidemann. Ursula Bea-Kessler folgt am 22. August in der Heudorfer Straße 6 bei Familie Lorenzen, dort in Kooperation mit dem Lesekreis Hüttenbusch. Am 29. August ist dann Angelika Achinger dran, die in der Lindenallee 29 bei Ilka Mahrt das Kapitel über Lisette Bielstein vorträgt. Zum Abschluss bittet lrene Kleinschmidt ausnahmsweise an einem Mittwoch, nämlich am 4. September, in die Zionskirche.

Das Programm findet dann seinen Höhepunkt mit einem Poetry Slam und der Lesung von Feridun Zaimoglu vor Ort, bei dem er dem Publikum Rede und Antwort stehen wird. Am Sonnabend, 14. September, kommt mit Rebecca Heims, Marie Radkiewicz und Tanasgol Sabbagh eine geballte Ladung „Frauenpower" mit einer Slamrevue auf die Bühne der Music Hall, und am Freitag, 20. September, geht es um „Starke Frauen und was sie bewegt“ in der Ratsdiele des Rathauses Worpswede, wenn Zaimoglu nicht nur vorträgt, sondern zusammen mit der Münchener Kriegsfotografin Julia Leeb in den Dialog tritt. Am selben Tag findet zudem eine Gästeführung zum Thema "Worpsweder Frauen und Künstlerinnen" statt, die den Bogen wieder zurück zu Modersohn-Becker schlägt.

Nicht nur für Worpswede ist dieses Format ein neues, wie Mamzed betont. Man habe mit Absicht ein provokantes Buch ausgewählt und hofft, in Verbindung mit der unorthodoxen Präsentation Lust auf Literatur und auch auf durchaus kontroverse Diskussionen zu machen. Literatur soll, wenn es denn schon nicht zum Stadtgespräch reicht, dann doch zumindest im Mittelpunkt des Worpsweder Dorfdialogs stehen.