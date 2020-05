Der Grüne Zipfelfalter lebt in unserer Region bevorzugt im Teufelsmoor und nascht dort an Blüten von Ginster, Heidelbeeren, Sonnenröschen oder, wie auf dem Foto, von Rauschbeeren. (Maren Arndt)

Der Grüne Zipfelfalter, auch Brombeerzipfelfalter genannt, ist mit 25 Millimetern Flügelspannweite ein Winzling unter den tagaktiven Schmetterlingen. In diesem Jahr ist er der Schmetterling des Jahres. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die NRW-Naturschutzstiftung küren seit 2003 den Schmetterling des Jahres, um auf die Bedeutung und Bedrohung der Tiere aufmerksam zu machen. Die Flugzeit des Grünen Zipfelfalters ist von März bis Juni. Dieser Tage könnte er uns also über den Weg flattern, sofern wir ihn denn überhaupt im Frühlingsgrün entdecken. Er ist ein Meister der Tarnung. Die Flügeloberseite ist graubraun, die Unterseite grasgrün. Das sind genau die Farben, die jetzt in seinem Lebensraum dominieren. Und setzt er sich nach gefühlt ewigem Flatterflug einmal zur Ruhe, werden sofort die Flügel geschlossen, und der Falter zeigt seine grüne Seite. So bleibt er gut getarnt. Der Grüne Zipfelfalter gehört zur Familie der Bläulinge. Er lebt in unserer Region bevorzugt im Teufelsmoor und nascht dort an Blüten von Ginster, Heidelbeeren, Sonnenröschen oder, wie auf diesem Foto, von Rauschbeeren. Sehr wählerisch ist er dabei nicht, und das bewahrt ihn wohl vor dem schnellen Aussterben. Auch an seinen Lebensraum stellt er keine besonderen Ansprüche, er bevorzugt Moore, Waldränder, Wiesen und Heide.