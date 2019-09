Küsschen für die Zuhörer. Das Musiktrio The Threemotions tritt am Sonntag beim Hoffest der WÜMME-ZEITUNG auf. (fr)

Lilienthal. Das Wetter soll stimmen: Einen sonnigen Tag mit 22 Grad sagen die Experten voraus, gute Voraussetzungen also, die Menschen vor die Tür zu locken. Die Kaufleute in Lilienthal laden an diesem Wochenende mal wieder zum verkaufsoffenen Sonntag. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr werden viele Geschäfte geöffnet sein, damit sich die Lilienthaler sowie Gäste aus anderen Ecken der Region im Ort umsehen können.

Der verkaufsoffene Sonntag bildet den Abschluss eines Drei-Tage-Pakets, mit dem die Händler aus Lilienthal an diesem Wochenende um Kunden werben wollen. Bereits an diesem Freitag und noch bis Sonnabend laden einige Kaufleute zum „Heimat shoppen“ ein. Die Aktion der Industrie- und Handelskammer, an der sich in Lilienthal die Initiativen Lili-Live und Wir an der Vier beteiligen, soll an zwei Tagen verstärkt die Vorteile des Einkaufs vor Ort in den Vordergrund stellen. Die Geschäftsleute wollen die Kundschaft im Gespräch und mit ihrem Angebot überzeugen. Mehrere Läden bieten obendrein Rabatte und andere Aktionen.

Zum Finale dann lädt der Wirtschaftsinteressenring Lilienthal (Wir) zum verkaufsoffenen Sonntag, der in diesem Jahr unter dem Titel „Wir-und-die-Linie-4-Fest“ veranstaltet wird. Anlass für den Namenswechsel ist der fünfte Geburtstag der Straßenbahn, die seit August 2014 über Borgfeld hinaus bis nach Lilienthal-Falkenberg fährt. Die Bremer Straßenbahn AG ist daher auch mit dabei, die Straßenbahnen der BSAG und die Regionalbusse 630 und 670 können am Sonntag von 10 bis 19 Uhr zwischen den Haltestellen Borgfeld und Lilienthal ohne Ticket genutzt werden.

Wer lieber mit Oldtimern unterwegs ist, kann auch eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn antreten, die der Verein der Freunde der Bremer Straßenbahn zwischen 13 und 18 Uhr auf die Gleise bringt. Die größeren Museumsstraßenbahnen fahren zwischen Bremen-Domsheide und Lilienthal-Falkenberg und halten an jeder Haltestelle, die kleineren sind zwischen Borgfeld und Falkenberg unterwegs und halten in Lilienthal-Mitte. Auch in diesen Fahrzeugen gilt: Zwischen Borgfeld und Lilienthal fährt man kostenlos. „Das ist eine tolle Aktion“, sagt der Wir-Vorsitzende Sven Behrens, „denn so nutzen vielleicht auch Auswärtige die Gelegenheit, mal in den Ort zu fahren und zu gucken, was dort los ist.“

Erneut ist es den Organisatoren des Sonntags nicht gelungen, alle Händler im Ort dazu zu bewegen, ihre Geschäfte zu öffnen. Der zusätzliche Personaleinsatz am sonst freien Sonntag gilt als erhebliche Belastung. Einigen fehlt auch der Glaube, dass sich die Sonderöffnung im Umsatz niederschlägt. Die Begeisterung für eine Öffnung ist aber auch branchenabhängig. Inhaber von Bekleidungsgeschäften zum Beispiel sprechen regelmäßig von guten Ergebnissen an solchen Tagen.

Viel hängt auch am Wetter. Die Prognose, siehe oben, ist günstig. Und womöglich wird der Wunsch von Sven Behrens ja erfüllt. Der Wir-Vorsitzende hatte vor Monaten geflachst, dass er das Wetter der vorangegangenen Sonntagsöffnung bestellt habe. Im April waren die Bedingungen prächtig, Tausende tummelten sich damals im Ortskern.

Derart günstige Bedingungen würden im Übrigen auch die Beschicker des Flohmarkts freuen. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr werden sie in der Klosterstraße an ihren Ständen stehen. Auch einige Vereine wollen auf der Straße sein und sich zeigen.

Hoffest bei der Wümme-Zeitung

Während die Straßenbahnlinie 4 ihren fünften Geburtstag in Lilienthal feiert, gibt es die WÜMME-ZEITUNG schon seit 140 Jahren. 1879 ist die erste Ausgabe erschienen. Verlag und Redaktion werden dieses Ereignis am verkaufsoffenen Sonntag, am Zeitungshaus in der Hauptstraße 87 mit einem Hoffest und hoffentlich vielen Besucherinnen und Besuchern feiern. Zwischen 13 und 18 wird das Kundenzentrum geöffnet sein, es gibt Live-Musik des Bremer Trios The Threemotions, die Kinderzeitung wird sich vor Ort vorstellen, und auch Maskottchen Robby ist natürlich mit dabei.

Um 14.30 Uhr wird David Koopmann, Vorstand der WESER-KURIER Mediengruppe, eine Geburtstagstorte anschneiden und mit all dem Kuchen gewiss nicht allein bleiben wollen. Gegen 15.15 Uhr lädt dann André Fesser, Redaktionsleiter der WÜMME-ZEITUNG, auf der Bühne am Zeitungshaus zu einer Talkrunde. Gemeinsam mit Wir-Vorstand Sven Behrens, dem Bauausschuss-Vorsitzenden Pascal Holz (CDU) und dem Geschäftsmann Carsten Meyer („Platzhirsch“) wird er über die Attraktivität des Standorts Lilienthal sprechen. Welche Stärken kann der Ort bereits vorweisen? Was aber muss noch besser werden? Und wohin sollte sich der Ort entwickeln?

Wer möchte, kann sich am Rande des Hoffests auch einen Eindruck von den Redaktionsräumen verschaffen und so um 13.30 Uhr sowie um 16.30 Uhr mal sehen, wo die Recherchen für die Berichterstattung angestellt werden, wo die Artikel entstehen und wie der Redaktionsalltag abläuft. Die Teilnehmerzahl hierfür ist allerdings begrenzt, Anmeldungen werden am Sonntag ab 13 Uhr vor Ort entgegengenommen.

Zur Sache

Ortskern für Autos gesperrt

Für das Fest und den verkaufsoffenen Sonntag wird ein Teil der Hauptstraße sowie der anliegenden Straßen zwischen Tornéestraße und Kaffeepad von 10 bis 20 Uhr für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Die Verkehrsregelung wird ausgeschildert. Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens empfiehlt die Gemeindeverwaltung den Verzicht auf motorisierte Fahrzeuge. Anlieger der gesperrten Straßenzüge sollten ihre Fahrzeuge außerhalb der Sperrzone parken. Am Schützenplatz, Am Holze 2a, sowie auf dem Gelände der Firma Poliboy, Tornéestraße 5, gibt es Parkplätze.