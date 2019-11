Bürgermeisterin Marion Schorfmann übergibt an Kreisfunkmeister Rainer Bahrenburg symbolisch den Schlüssel für den neuen Mannschaftswagen. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Rot ist er natürlich, wie es sich für die Feuerwehr gehört. Aber ein wenig anders als die übrigen fünf Autos der Grasberger Ortswehr sieht er doch aus. Das ist aber nur beim direkten Vergleich zu bemerken. Und das Blaulicht ist genauso blau, wie es sein muss, und das Martinshorn sehr laut. Die Ortsfeuerwehr Grasberg hat mit Unterstützung ihres Fördervereins einen neuen gebrauchten Mannschaftstransportwagen (MTW) angeschafft, der einen 19 Jahre alten Vorgänger ersetzt und jetzt feierlich in den Dienst gestellt wurde. Die Hälfte der Gäste stammte von der Jugendfeuerwehr, denn für die ist das Auto hauptsächlich gedacht.

Die anderen fünf Grasberger Feuerwehrautos hatten ihren neuen Kollegen in die Mitte genommen vor dem Gerätehaus am Wiesendamm, nur der Vorgänger des neuen MTW fehlte. Aber es gibt ihn noch, erklärte Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Auch er wurde gebraucht gekauft vor neun Jahren, war damals aber schon zehn Jahre alt. Deshalb kostete er auch nur 2000 Euro. Jetzt wurde er an den Förderverein abgegeben, der ihn verkaufen darf. „Fahrt den nicht kaputt, wenn ihr noch Geld dafür kriegen wollt“, sagte Marion Schorfmann zu Rainer Lüdke, dem Vorsitzenden des Fördervereins.

Jetzt steht ein fünf Jahre alter VW Crafter als Mannschaftstransportwagen mit neun Sitzen bereit, für den Marion Schorfmann den Schlüssel an Ortsbrandmeister Rainer Bahrenburg übergab. „Geht pfleglich damit um und lasst euch nicht blitzen; vor dem Kindergarten gilt jetzt Tempo 30“, sagte sie und verriet noch einiges mehr. Der Wagen hat 18 000 Euro gekostet, von denen der Förderverein 8300 Euro übernommen hat. Dafür hatte er mehrere Jahre lang eine „Mobilitätsrücklage“ in seinem Haushaltsplan gebildet. Den restlichen Betrag zahlte die Gemeinde Grasberg aus Haushaltsresten, die in diesem Jahr übrig geblieben waren.

Vor allem für die Jugend unterwegs

Im April hatte die Feuerwehr ein geeignetes Angebot gefunden, sagte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Thorsten Schaffert. „Der war aber ziemlich matt.“ Gerade roter Fahrzeuglack kreidet schnell aus, besonders auf der warmen Motorhaube. Aber einige Feuerwehrmitglieder nahmen sich des Zuwachses an. Erst einmal polierten sie ihn gründlich. Aber der Rotton ist dadurch noch kein Feuerwehrrot geworden, der MTW ist ein wenig dunkler als die übrigen Fahrzeuge der Ortswehr. „Der ist rot genug“, findet Rainer Bahrenburg, schließlich habe man nicht noch viel Geld für eine neue Lackierung ausgeben wollen, wenn der alte Lack aufpoliert werden konnte. Außerdem wurde eine Anlage mit Lautsprecher eingebaut, damit im Katastrophenfall Durchsagen an die Bevölkerung gemacht werden können, ein Funkgerät ist jetzt an Bord und natürlich Blaulicht und Martinshorn, und die sechsjährige Cara, die neben ihrer Mutter Silke Paar auf dem Beifahrersitz saß, brauchte auch nicht lange, um die Knöpfe dafür zu finden.

Ob Cara Feuerwehrfrau wird? „Mal sehen“, meint ihre Mutter. Dann wird sie, spätestens wenn sie in die Jugendfeuerwehr kommt, noch häufig in dem MTW sitzen, denn für die Jugendlichen wurde es hauptsächlich angeschafft, um sie zu Freizeiten und Veranstaltungen zu fahren, wenn nötig, zusammen mit dem Einsatzleitwagen und dem Kleinbus, der der Gemeinde Grasberg gehört. „Unser alter MTW hat von allen unseren Fahrzeugen die meisten Kilometer pro Jahr gemacht“, erklärt Thorsten Schaffert.