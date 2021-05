Herbert Behrens (Peter von Döllen)

Herbert Behrens: Der 1. Mai ist tatsächlich der „Tag der Arbeitenden“, nicht „Tag der Arbeit“. Es ist der Tag, an dem die Menschen, die von ihrer Hände Arbeit leben müssen, in den Mittelpunkt gestellt werden. Darum ist der Begriff leicht falsch. Man kann auch sagen, dass es der „Kampftag der Arbeiter“ ist. Aber dieser Begriff hat sich hier im Westen nie durchsetzen lassen.

Es geht darum, dass die Menschen, die dafür sorgen, dass es diese Werte, die uns umgeben, überhaupt geschaffen werden, sich und auch ihre Bedeutung feiern. Es wird ganz deutlich, gerade in der Pandemie-Krise, welche Bedeutung die Arbeitskraft hat. Es wird alles getan, um die Fabriken, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ein arbeitender Mensch, derjenige, der die Werte schafft, muss jetzt gesundheitlich erhalten werden, um weiterhin diese Werte zu schaffen.

Ja, selbstverständlich! Dadurch, dass am 1. Mai Gewerkschaften und andere Akteure, wie politische Parteien, die der Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften nahestehen, ihre Themen nach vorne stellen. Dass sie deutlich machen, es geht nicht mehr so weiter mit dem Niedriglohnsektor, es geht nicht so weiter mit Hartz IV. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse sind immer wieder zum Thema gemacht worden und dass wir eine vernünftige Lohnuntergrenze haben müssen durch den gesetzlichen Mindestlohn. Und natürlich geht es auch um die Frage von Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen.

Zur Person

Herbert Behrens (67)

aus Osterholz-Scharmbeck ist ehemaliger Gewerkschaftssekretär und politisch für „Die Linke“ aktiv.