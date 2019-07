Seit dem Jahr 1931 gibt es die Jugendherberge in Worpswede. Heute ist sie nicht mehr bloß eine günstige Übernachtungsmöglichkeit. (Fotos: Bernd Kramer)

Worpswede. Es ist Mittagszeit. Im Speisesaal der Jugendherberge Worpswede stürzt sich eine Schulklasse aus Hopsten, ein Örtchen zwischen Lingen und Osnabrück, auf das Buffet. Es gibt Salat und Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. „Mittags nur Kleinigkeiten“, sagt Monika Helmers, Betriebsleiterin. Unter der Woche wird erst abends warm gegessen.

Die Jugendherberge im Hammeweg 2 in Worpswede gibt es seit 1931. Ursprünglich bestand sie nur aus dem vorderen Teil, dem roten Klinkerhaus. In den 1980er-Jahren folgte der U-förmige Anbau. 154 Betten sind hier auf 40 Zimmer verteilt – Zweibett-, Vierbett- und Sechsbettzimmer. Umgeben ist die Jugendherberge von einzelnen Häusern und Feldern. Direkt davor hält im Schnitt einmal in der Stunde ein Bus – Haltestelle Jugendherberge.

Monika Helmers leitet die Jugendherberge in Worpswede. (Bernd Kramer)

Seit knapp 23 Jahren arbeitet Monika Helmers hier. „Es macht Spaß mit den Gästen“, sagt sie. Fast jeden Tag ist die Betriebsleiterin in der Jugendherberge, kümmert sich um Gruppenaktivitäten, übernimmt Buchungen, empfängt und verabschiedet Menschen an der Rezeption. Helmers ist eine herzliche Frau. Jemand, dem man sofort vertraut. Oft komme sie mit ihren Gästen auch ins Gespräch, sagt sie. Das möge sie besonders an dem Standort Worpswede. „Hier halten sich die Menschen auch mal an der Jugendherberge auf, verweilen ein bisschen.“ Vorher hat Helmers vier Jahre lang in einer Bremer Jugendherberge gearbeitet. Dort hätten die Menschen nach dem Frühstück das Haus verlassen und seien erst abends, zum Essen und Schlafen, wieder zurückkehrt.

Mittags gibt es eine Kleinigkeit und ein Salatbuffet. Abends wird warm gegessen. (Bernd Kramer)

Die Schulklasse aus Hopsten, die sich hungrig über das Buffet hermacht, kommt gerade aus einem Teamtraining, sagt Helmers. Das Teamtraining ist eines der speziellen Angebote der Jugendherberge Worpswede. Dabei lösen die Schüler verschiedene Rätsel oder stehen vor sportlichen Herausforderungen. Eine davon ist der Kletterberg – eine Art mobile Kletterwand, acht Meter hoch, die der Kletterpark Verden zu diesem Zweck regelmäßig nach Worpswede fährt. Gerade liegt der Kletterberg auf einem Anhänger und wartet darauf wieder abtransportiert zu werden.

Der Spielplatz der Jugendherberge Worpswede. (Bernd Kramer)

Freizeitbeschäftigungen wie diese gehören zum Standard-Angebot der Jugendherberge Worpswede und können – zum Beispiel von Lehrern – vorab gebucht werden. Helmers kümmert sich dann um die Organisation. Neben dem Teamtraining können ihre Gäste zum Beispiel auch auf Entdeckertour durchs Teufelsmoor gehen oder Kanu fahren. Diese Angebote gebe es erst seit ein paar Jahren, sagt sie. Früher waren die Jugendherbergen ausschließlich für die Verpflegung und die Unterkunft verantwortlich. Mittlerweile gebe es immer mehr Besucher, die diese hausgemachte Freizeitgestaltung gerne wahrnehmen.

Die Jugendherberge bietet Kindern und Erwachsenen verschiedene Aktivitäten an. (Bernd Kramer)

Auch Familien würden diese Angebote hin und wieder bei ihr buchen, sagt sie. Cajons bauen und spielen sei zum Beispiel sehr beliebt. Mehr das Spielen als das Bauen, sagt Helmers. Cajons sind Holzhocker, die innen hohl sind und sich deshalb bestens als Trommeln eignen.

Stammgäste, das seien natürlich die Schulklassen, sagt Helmers. Vor allem aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aber auch Konfirmanden- und Seminargruppen oder Chöre würden die Jugendherberge häufig buchen. Zur Jugendherberge Worpswede gehört auch ein moderner Tagungsraum – inklusive Klavier, Beamer und Leinwand. Knapp 80 Personen passen dort hinein, sagt Helmers. „Dann wird es zwar sehr kuschelig, aber es geht!“

Etwa 8000 Gäste kommen pro Jahr hier her. Sie bleiben für 18 000 Übernachtungen – also im Schnitt für etwas mehr als zwei Nächte.

Die Jugendherberge Worpswede ist eine von insgesamt 453 Jugendherbergen in Deutschland. Zusammen verzeichnen sie fast eine Million Übernachtungen im Jahr. Wie auch in Worpswede, sind es mit 38 Prozent meist Schul- oder Hochschulklassen, die die Jugendherbergen nutzen. Familie und Freizeitgruppen machen jeweils etwa 20 Prozent aus.

Natur statt Kunst

Auch nach Worpswede verirren sich regelmäßig Familien oder Paare. Die meisten, sagt Helmers, würden hier einen Zwischenstopp einlegen. Menschen, die wegen der Kunst nach Worpswede kommen, treffe sie kaum noch. „Die Natur ist eigentlich wichtiger“, sagt sie. Viele würden im Moor wandern oder durch den Worpsweder Ortskern schlendern – und dann weiterfahren. Dennoch verzeichnet die Jugendherberge Worpswede einen leichten Gäste-Anstieg. „Ich denke, Urlaub in Deutschland wird insgesamt wieder beliebter“, sagt Helmers.

Würstchenbuffet in der Jugendherberge Worpswede. (Bernd Kramer)

Nach dem Mittagessen ist es wieder still im Hammeweg 2. Ein paar Jungs sitzen auf den Spielgeräten des kleinen, aber modernen Spielplatzes, der im Vorgarten der Herberge steht, und unterhalten sich leise miteinander. In Worpswede ist das mobile Netz nur dürftig ausgebaut. Meistens gibt es kaum Empfang. Helmers sagt, sobald eine Schulklasse ankomme, gehe erst einmal das Netzsuchen los. Mit ausgestreckten Armen das Smartphone in die Luft haltend würden die Schüler über das Gelände laufen, aber nach ein paar Stunden hätten sie ihr Smartphone vergessen. Hier gibt es ja schließlich auch anderes zu entdecken.

Die Rückseite der Jugendherberge Worpswede. (Bernd Kramer)

Weitere Informationen

Seit 1976 ist Worpswede ein sogenannter staatlich anerkannter Erholungsort – das ist auch auf Worpswedes Ortseingangsschild nachzulesen. Das Prädikat erhielt Worpswede vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium. Es wird nach laut Deutschen Heilbäderverband nach einem Gutachten an „klimatisch und landschaftlich bevorzugte Gebiete“ vergeben, „die vorwiegend der Erholung dienen und einen artgerechten Ortscharakter vorweisen“. In ganz Niedersachsen gibt es insgesamt 111 ausgezeichnete Erholungsorte.