Jens Vagts hat seinen Oldtimer-Trecker Mc Cormuick D 432 restauriert FOTO: MAXIMILIAN VON LACHNER (Maximilian von Lachner)

Wilstedt. Eine Schönheit war das nicht gerade, was Jens Vagts im Spätsommer 2005 da auf einem Bauernhof bei Osterholz-Scharmbeck erblickte. Im Gegenteil, der Schlepper sah ziemlich erbärmlich aus: verbeultes Blech, überall Rost, abgeblätterter Lack. Und doch konnte der Software-Entwickler aus Wilstedt nicht widerstehen, was zweierlei Gründe hatte: „Motor und Getriebe waren in Ordnung, und er hatte einen Frontlader.“ Genau wegen dieses Anbauteils hatte er sich überhaupt einen Trecker zulegen wollen, denn damit sollte ihm fortan die Brennholzgewinnung in den heimischen Wäldern leichter von der Hand gehen.

Ach ja, der TÜV war längst abgelaufen, und Papiere gab es auch nicht mehr für das Fahrzeug. Sein Schwager Uwe, ein gelernter Landmaschinenschlosser, riet ihm dennoch zu, sodass Vagts dem Vorbesitzer 700 Euro in die Hand drückte und den lädierten Oldtimer vom Typ D 432 mitnahm. Die Typenbezeichnung erklärt der 47-Jährige so: Das D stehe nicht für Diesel, sondern für Deutschland, denn das Teil sei Made in Germany, gebaut 1964 in einem Werk in Neuss am Rhein. Die Ziffer 4 stehe für Vierzylindermotor, und die 32 gebe die Leistung in PS an.

Dem Erwerb folgten sehr arbeitsreiche Monate, in denen er sein Dieselross in der Garage komplett zerlegte und entrostete. Vagts ersetzte defekte Teile, erneuerte die Elektrik und lackierte das Fahrzeug schließlich neu. „Weil die Glühkerzen defekt waren, hat der Vorbesitzer immer Startpilot in den Luftfilter gespritzt“, erinnert sich Vagts, der die Vorglühanlage natürlich wieder instand gesetzt hat.

Die umfangreiche Restaurierung habe ihn zwar „das Mehrfache des Kaufpreises gekostet“, doch seit Anfang 2006 ist der betagte McCormick wieder ein Schmuckstück. „Am 10. Februar 2006 hat er seine TÜV-Plakette bekommen“, berichtet der Informatik-Ingenieur. Die Daten hat er schnell zur Hand, weil er die Geschichte seines Erntehelfers, in der Familie „der kleine Rote“ genannt, in einem Internetblog dokumentiert hat.

Kaum war der restaurierte McCormick fit für Einsatz im Wald, sprach sich das fix im Dorf und insbesondere unter den hiesigen Oldtimerfreunden herum. „Hans-Hermann Cordes hat sich bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich nicht beim Wilstedter Frühlingsfest mitmachen will.“ Vagts wollte, fand Gefallen an den Aktivitäten der losen Gruppe von gut 25 Alteisenfreunden aus Wilstedt, Vorwerk, Bülstedt und Breddorf, für die er mittlerweile fotografiert und die Internetseite betreut. Auch sein Vater gehöre dazu, er besitzt einen „15er Deutz“ von 1954. Eingeweihte wissen: Unter dessen Haube steckt ein Einzylinder-Dieselmotor mit 15 PS.

Auch die Plakate und Flyer für das mittlerweile schon 13. Oldtimer-Treffen an diesem Sonntag, 5. Mai, vorm Schützenhaus in Wilstedt verantwortet Vagts. Wegen einer Familienfeier könne er selbst diesmal nicht dabei sein, er werde aber seinen Schlepper dort ausstellen, sagt er. Die Veranstaltung sei in der Region bekannt: „Voriges Jahr hatten wir einen Anmelderekord mit 129 Fahrzeugen. Tatsächlich gekommen sind dann über 150 Oldtimer-Motorräder, -Autos und -Trecker.“

Längst ist Vagts mit seinem „kleinen Roten“ auch für den Wilstedter Heimatverein im Einsatz. Für dessen Kartoffelprojekt mit der Grundschule hat er sich einen Zweischar-Pflug gekauft, um das kleine Feld an der Biogasanlage herzurichten. Und im Herbst hängt er für die Ernte einen Schleuderroder dran.

Für dieses Jahr hat sich der Oldtimerfreund die Erweiterung seines Fuhrparks vorgenommen. Ein weiterer McCormick soll es sein, ganz klar. Nur wird Vagts dafür den Suchradius erweitern müssen, denn der Typ „Farmall M“ ist hierzulande wohl nicht zu bekommen, obwohl von 1939 bis 1954 in den USA mehr als 270 000 Stück davon gebaut wurden. Besondere Kennzeichen: Sein Vierzylinder-Benzinmotor holt 36 PS aus 4,4 Litern Hubraum, und die beiden Vorderräder stehen so eng beisammen, dass das Gefährt als Dreirad gilt. Dass die Fahrzeuge einst vom Industriedesigner Raymond Loewy gestaltet wurden, macht sie in den Augen von Jens Vagts noch reizvoller.

Zur Sache

Einiges los in Wilstedt

Das 13. Oldtimer-Treffen an diesem Sonntag, 5. Mai, vorm Schützenhaus in Wilstedt beginnt um 11 Uhr. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos. Dort ebenfalls geplant ist ein Flohmarkt (Aufbau ab 7 Uhr). Infos: Didi Meyer, Telefon 04283/ 73 89 409, info@oldtimerfreunde-wilstedt.de.

Diesen Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Mai, finden in Wilstedt die Oliven-Abholtage statt (jeweils von 10 bis 18 Uhr), und am verkaufsoffenen Sonntag (5. Mai) beteiligen sich zahlreiche Geschäfte von 12 bis 17 Uhr.