Vor der Klosterkirche sind bei Arbeiten an einer Regenwasserleitung erneut alte Grabstellen entdeckt worden. (Lutz Rode)

Lilienthal. Auf der Baustelle an der Klosterkirche in Lilienthal sind erneut die Archäologen am Werk. Stand Mitte März vor allem der Untergrund im Blick, auf dem der neue Anbau errichtet wird, konzentrieren sich die Ausgrabungen nun auf den schmalen seitlichen Zuweg zum Haupteingang und weiter zum Amtsgarten. Bei Baggerarbeiten für eine Regenwasserleitung waren vergangene Woche in etwa 1,20 Meter Tiefe menschliche Knochen und zunächst ein Schädel entdeckt worden. Die Grabungen haben mittlerweile zwei komplette Skelette zutage gefördert, jede Menge eiserne Sargnägel und auch Überreste einer Feldsteinmauer, die einst am Kloster gestanden hat.

Mindestens bis Ende der Woche werden die Mitarbeiter des Archäologiebüros Nordholz aus Bremen noch damit beschäftigt sein, die Knochenfunde freizulegen, zu dokumentieren und auch zum Teil zu bergen, um sie vor einer Zerstörung zu schützen. Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Osterholz und auch Bezirksarchäologe Mario Pahlow sind eingeschaltet und geben vor, was im Einzelnen zu tun ist.

So lange die Archäologen vor Ort sind, ruhen die Arbeiten für den Anschluss an die Rigole, die im Boden des Amtsgartens versenkt ist. Sie soll künftig das komplette Regenwasser vom Dach der Kirche aufnehmen. Das ist jedoch nicht die einzige Verzögerung auf der Baustelle: Unter anderem hakt es beim Einbau der neuen Fenster für das neue Gemeindezentrum. Auf dem Transportweg vom Werk in Dänemark zur beauftragten Tischlerei waren zwei Paletten mit Fenstern so sehr beschädigt worden, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Laut Architekt Timo Novak vom Büro Hübschen & Knigge ist noch nicht klar, wann die Ersatz-Lieferung eintrifft. Mehrere Wochen könne das dauern. Fest steht bereits jetzt, dass der Fertigstellungstermin vor Weihnachten nicht zu halten sein wird. Eine Prognose, wann es so weit ist, möchten die Verantwortlichen wegen der Unwägbarkeiten derzeit nicht abgeben.

Untersuchung in Göttingen

Die jetzt laufenden Ausgrabungen sind quasi eine Fortsetzung der Arbeiten vom Frühjahr. Insgesamt 17 Skelette, zwei uralte Münzen sowie ein kunstvoll verzierter Verschluss für Buchdeckel kamen unter anderem zum Vorschein. Die Knochenfunde waren für die Bauherren und Planer nicht wirklich überraschend, schließlich befand sich rings um die Klosterkirche bis 1872 der Friedhof. Weil man schon geahnt hatte, was sich im Untergrund befindet, hatte der Architekt vorsorglich mit einer Pfahlgründung geplant. So mussten die Archäologen nur an den Stellen graben, an denen die dafür nötigen Löcher in den Boden gebohrt wurden. Das sollte Zeit sparen, doch auch so zog es sich, weil die Archäologen ihren Job gewissenhaft ausübten.

Die Archäologen haben unter anderem dieses Skelett frei gelegt. Alle Funde werden genau dokumentiert. (Lutz Rode)

Die vor einem halben Jahr aus der Erde herausgeholten Knochen sind laut Archäologin Daniela Nordholz nun so weit dokumentiert, dass der Abschlussbericht fast fertig ist. Die neuen Funde müssen noch mit eingearbeitet werden. Über 20 Bestattungen haben die Experten registriert, 13 komplette Skelette gelten als sehr gut erhalten. Die wissenschaftliche Untersuchung geht noch weiter. Wenn alles komplett ist, werden die Skelette und Knochen nach Göttingen geschickt. Am dortigen Johann Friedrich Blumenbach-Institut arbeiten in der Abteilung Historische Anthropologie und Humanökologie Experten, die die Knochen eingehend unters Mikroskop legen. Laut Bezirksarchäologe Mario Pahlow geht es um eine Reihenanalyse, die Aufschluss geben soll über das Alter, Geschlecht oder etwaige Krankheiten der Verstorbenen. Die Kirchengemeinde hat zugesagt, dass die menschlichen Überreste nach dieser Auswertung zurück nach Lilienthal gebracht werden, um dann auf dem kirchlichen Friedhof an der Falkenberger Landstraße noch einmal beigesetzt zu werden.

Baggerfahrer passte auf

Dass rings um die im 13. Jahrhundert errichtete Kirche Menschen in großer Zahl beigesetzt wurden, ist für den Bezirksarchäologen nichts Überraschendes. Ihren Angehörigen sei es wichtig gewesen, dass die Verstorbenen möglichst nahe am Kirchenbau ihre letzte Ruhe finden. Und so sei quasi jeder Quadratmeter des Kirchengrunds ausgenutzt worden, bis alles voll gewesen sei. Im Grabungsteam unter der Leitung von Ole Storm hatte man sich ein wenig darüber gewundert, dass die Beisetzungen so nah an der Eingangstür der Klosterkirche stattgefunden haben. Doch vielleicht befand sich der Haupteingang in früheren Jahrhunderten an anderer Stelle.

Dass die Skelette nun gesichert werden konnten, war auch der Aufmerksamkeit von Baggerfahrer Florian Ritter aus Grasberg zu verdanken. Der hatte mit seinem Gerät angefangen, den Graben für die neue Leitung auszubuddeln, als plötzlich in der Erde einzelne kleine Knochen auftauchten. „Erst habe ich noch gedacht, es handelt sich vielleicht um Tierknochen. Doch als dann ein menschlicher Schädel auftauchte, war klar, dass das ein Fall für den Archäologen ist“, berichtet Ritter. Ganz unbeschadet hat der zuerst aufgetauchte Schädel die Begegnung mit der Baggerschaufel allerdings nicht überstanden. Er ist in zwei Teile zerbrochen. Die weiteren Ausgrabungen förderten auch die übrigen Knochen des Verstorbenen ans Tageslicht, die noch so liegen, wie sie vor langer Zeit beigesetzt wurden. Dass sie so gut erhalten sind, scheint auch Glückssache gewesen zu sein. Keine zehn Zentimeter darüber verläuft eine Gasleitung. In früheren Jahren muss dort also schon einmal gebuddelt worden sein, ohne dass die Skelette zum Vorschein kamen. Dass an der Kirche noch mehr Bestattungen stattgefunden haben, ist an den Sarg-Schatten zu sehen, die die Erde dunkel verfärbt haben.

Zur Sache

Gottesdienste zum Fest

Die Arbeiten am neuen Gemeindezentrum werden bis Weihnachten nicht abgeschlossen sein. Die Gottesdienste an den Festtagen sind davon nicht betroffen. Wie Kirchenvorstandsvorsitzender Martin Heinlein mitteilt, sollen in der Klosterkirche Gottesdienste stattfinden - vorbehaltlich der weiteren Corona-Entwicklung, auf die die Kirchengemeinde gegebenenfalls reagieren muss. Es soll mit Einlasskarten gearbeitet werden, die vorab bestellt werden müssen. Die Zahl der Gottesdienste werde etwas größer als sonst sein.