Kriminalhauptkommissar Lutz Bothe aus Lilienthal gibt im Interview Einblicke in die Welt der Ermittler. (xxx)

Das kann man gar nicht vergleichen. Der Tatort ist Fernsehen. Das ist Unterhaltung. Meine Frau sagt immer, ich gucke den Tatort nur, um mich aufzuregen.

Als der Hund von Frau Postel im Bremer Tatort mit einem Knochen im Maul durch die Pathologie gerannt ist, da habe ich mich echt aufgeregt. Natürlich liegen da keine Knochen herum. Das ist schon echt realitätsfremd.

Man sieht im Fernsehen nie jemanden berichten, aber die Schreibarbeit zum Beispiel bei einem Tötungsdelikt ist immens. Der Aufwand, der betrieben wird, ist mit zwei Mann wie im Fernsehen gar nicht zu leisten. Wir gehen mit einem Team an so einen Fall ran, verteilen die Aufgaben, machen Besprechungen. Im Tatort stehen die Schutzpolizisten nur herum. Das ist in der Realität ganz anders. Vor allem kommt die Spurensuche im Tatort viel zu kurz. Die ist in Wirklichkeit viel komplexer. Da liegen die Ergebnisse zu einzelnen Spuren in der Regel nicht innerhalb von 90 Minuten vor.

Am liebsten sehe ich den Münsteraner Tatort. Die Kölner gucke ich auch ganz gerne. Wobei im Tatort die Tat schon lange nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr die Einzelschicksale der Kommissare mit ihren persönlichen Problemen. Der eigentliche Fall wird so nebenbei abgehandelt.

Ich schaue den Tatort wegen des Falls und nicht wegen der Nebengeschichten, die leider immer mehr in den Vordergrund der Sendung drängen.

Natürlich der Tatort aus Bremen. Am besten fand ich den Fall, in dem es um Clanstrukturen ging.

Auf jeden Fall. Deshalb habe ich Henning Mankell verschlungen.

Ich habe neulich eine Reportage über norwegische Krimis gesehen. Demnach schreiben die Norweger besonders blutige Krimis, weil es im wahren Leben so gut wie keine Kriminalität in Norwegen geben soll, sieht man mal von dem Fall Breivik ab.

Auf jeden Fall. So ein Tatort hat seine eigene Faszination. Wenn man dann als Ermittler mitten in der Nacht angerufen wird und den Tatort auf sich wirken lässt, fragt man sich, ob das alles so passiert sein kann. Die Realität ist viel interessanter als das Fernsehen.

Ich bin ein hartgesottener Typ, der stets den Fall im Fokus behält. Mein Ziel ist immer herauszufinden, was passiert ist. Dann versuche ich, diesen Menschen, der das verursacht hat, schnell zu ermitteln. Das ist mir auch fast immer gelungen.

Ich habe schon viel gesehen und erlebt. Und natürlich gibt es auch Fälle, die muss ich nicht jeden Tag haben, wie zum Beispiel die Gasexplosion in Huchting, wo eine Frau, ihr Kind und die Nachbarin umgekommen sind. Das ist schon schwer auszuhalten.

Heute gibt es Psychologen für Angehörige und Ermittler. Ich bin generell ein sehr positiv denkender und starker Mensch, dem nichts so schnell anhaben kann. Nach einem harten Tag setze ich mich dann aber auch abends mal hin und sage: Das war ein Scheißtag. Am nächsten Morgen gehe ich dann wieder los und mache meinen Job.

Ja, da ist zum Beispiel der Fall Adelina. Ein Fall, wo ein Mädchen spurlos verschwindet, tot aufgefunden wird und dennoch kein Täter vor Gericht steht.

Das sind schon schwere Jungs: Einbruch, Raub und so weiter. Intensivtäter sind Wiederholungstäter und meist schon früh auf die schiefe Bahn gekommen. Bis 21 Jahre gilt allerdings das Jugendstrafrecht, da sind die Urteile in der Regel milder.

Zur Person

Lutz Bothe

ist Abschnittsleiter bei der Bremer Kriminalpolizei und beschäftigt sich vor allem mit Intensivtätern. Zuvor war der Familienvater aus Lilienthal mehr als zehn Jahre bei der Mordkommission. Im Interview verrät der 58-jährige Kriminalhauptkommissar, mit welchen menschlichen Abgründen er es zu tun hat, wie er damit umgeht und warum er den Tatort trotzdem guckt.