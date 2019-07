Zum Abschluss war auf der Anlage in Waakhausen noch mal jede Menge los. Viele nahmen die Möglichkeit wahr, noch ein paar letzte Schüsse abzugeben. (Christian Kosak)

Worpswede. Der letzte Schuss fiel gegen sechs, danach galt es, Abschied zu nehmen. Zumindest vorerst. Seit Sonntagabend ist die Schießsportanlage in Waakhausen geschlossen. Der bisherige Betreiber Henning Kruse mag nicht mehr. Der Widerstand gegen die Schießanlage und die drohenden Hürden für den Weiterbetrieb haben ihn zermürbt. Daher hat Kruse die Anlage mit dem Monatswechsel an den Betreiberverein zurückgegeben (wir berichteten).

Einen letzten Schießtag mit Wettkampf und Grillfest wollten sich die Aktiven dann aber doch noch geben. So ging es am Sonntag hoch her in Waakhausen. Viele Jäger waren da, auch Schießsportler, aus Westfalen war sogar die Wurfscheibenschützin Christine Wenzel gekommen, die mehrere Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen hatte. Der Kreissportbund war mit seiner Vorsitzenden Edith Hünecken vertreten und aus der Politik zeigte sich der Waakhauser Ortsvorsteher Wolfgang Wedelich.

Für den scheidenden Betreiber Henning Kruse war es ein emotionaler Tag, und man spürte, dass er sich nicht recht entscheiden konnte zwischen Wehmut und Wut. Wehmut, weil er schon als Kind auf dieser Anlage gestanden hatte, die vor 46 Jahren mit viel Brimborium eröffnet worden war. Wut, weil es aus seiner Sicht auch weitergehen könnte mit dem Schießbetrieb, wenn sich denn Politik und Verwaltung darauf einließen, die Sanierung der Anlage und den Bau eines hohen Schutzwalles zuzulassen. Doch damit, das haben die vergangenen Wochen gezeigt, kann man den Verantwortlichen im Kreis gerade nicht kommen. Der Bau eines Walls sei auf dem moorigen und weichen Untergrund kaum darstellbar, heißt es aus dem Kreishaus, was man bei Jägern und Sportschützen nicht nachvollziehen kann, denn immerhin habe man ja ein Gutachten vorgelegt, das das Gegenteil beweise.

„Auch anderswo werden Wälle gebaut, sie werden von der Bevölkerung sogar gefordert“, sagte Henning Kruse zum Abschied. Nach seiner Prognose werden sämtliche Schießplätze in absehbarer Zeit mit den Wällen ausgestattet sein. „Aber bei uns stehen dem der öffentliche Druck und die politische Meinung entgegen.“ Bei der nächsten Wahl, merkte er an, könne man daraus seine Schlüsse ziehen.

Wie es weitergehen soll, ist nun erst mal offen, denn zwar hat sich an der Erlaubnis für den Schießbetrieb in Waakhausen zunächst nichts geändert. Nach dem Rückzug Henning Kruses mitsamt dem knappen Dutzend Menschen, die sich um die Anlage und das Organisatorische gekümmert haben, ist nun allerdings niemand mehr da, der den Laden führt. Der Betreiberverein wird getragen von den Kreisjägerschaften in Osterholz und Bremen und dem Jagd- und Wurftaubenclub Osterholz. Dort reagierte man am Sonntag auf Nachfragen zur Zukunft der Anlage einigermaßen gereizt. Man befinde sich in Gesprächen mit dem Landkreis, hieß es knapp. Offenbar will man vermeiden, durch vorschnelle Äußerungen etwas kaputt zu machen.

Dass etwas passieren muss, verdeutlichte der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Florian Lucas, auf Nachfrage dann doch noch. Im Rahmen der Jungjägerausbildung stehe im Herbst die Schießausbildung an. Gibt es für Waakhausen keine Lösung, habe man im November ein Problem, sagte er.

Um das zu vermeiden, werben einige Aktive seit Tagen um Aufmerksamkeit. Der Bremer Student Johannes Strauß hat zusammen mit ein paar Mitstreitern die Bürgerinitiative Pro Schießstand gegründet und eine Onlinepetition verfasst. Mehrere tausend Unterstützer haben die bereits unterschrieben, die meisten aber kommen gar nicht aus der Region. „Wir haben ein Öffentlichkeitsproblem“, sagte Strauß und bat die Besucher des Schießstandes darum, in ihrem Umfeld für das Anliegen und die Anlage zu werben. Man müsse mit den Menschen reden und ihnen erklären, was man mache. Dann ändere sich auch die Wahrnehmung.

Wichtig sei zu vermitteln, wozu die Jagd gut sei und weswegen man die Jungjägerausbildung brauche. Auch müsse man verdeutlichen, dass der Rückbau der Schießanlage Steuergeld kosten würde. Mit Flugblättern und Zeitungsanzeigen wolle man auf diese Aspekte hinweisen. Und damit man die bezahlen kann, sammelten Strauß und sein Mitstreiter Frank Seidel gleich vor Ort noch Spenden ein. Dabei kam einiges zusammen.