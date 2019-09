Hans-Ludwig Demann, Christa Kolster-Bechmann und Eugen Bechmann (von links) engagieren sich für die Bürgerstiftung. (Christian Kosak)

Lilienthal. Vor Kurzem wurde die Einrichtung eines Bürgerfonds im Lilienthaler Rathaus diskutiert. Dabei gibt es so etwas schon in der Gemeinde. Vor zehn Jahren erfand die Bürgerstiftung den Lilientaler. Meist kommt der Taler in Form von Schokolade daher. In Alufolie verpackt wird er für einen Euro verkauft. Das Geld fließt direkt in die Bürgerstiftung. Grund genug für die WÜMME-ZEITUNG, den Ehrenamtlichen im Conrad-Naber-Haus einen Besuch abzustatten. Die Vorsitzende Christa Kolster-Bechmann öffnet die Tür. Das Bildungsangebot dahinter ist so bunt wie die Jugendstil-Fliesen im Flur nach dem Muster des Worpsweder Künstlers Heinrich Vogeler. Ganz offenbar geht von diesem Ort eine kreative Kraft aus.

„Bildung ist für uns der Weg aus der Armut“, erklärt Christa Kolster-Bechmann. Vier Mal die Woche kommen etwa 40 Kinder zur Hausaufgabenhilfe der Bürgerstiftung. Die Jungen und Mädchen werden von etwa zehn Ehrenamtlichen betreut. Fast alle Schüler hier kommen aus bildungsfernen Familien. „Nicht jeder wird im Elternhaus gefördert. Manche brauchen Unterstützung von außen“, weiß Christa Kolster-Bechmann.

Sie ist stolz auf das Angebot, das im Laufe der Zeit mehr als 1000 Kinder besucht haben. „Inzwischen sind die ersten Schüler in der Ausbildung“, freut sich die Vorsitzende. Ohne Hilfe hätten diese Kinder den Schulabschluss vermutlich nicht geschafft. Wer könne, komme als Jugendlicher zurück und gebe seinerseits Hausaufgabenhilfe. „Das Engagement wird weitergetragen“, freut sich Christa Kolster-Bechmann.

Die Idee der Mitmach-Stiftung brachte der Kriminologe Christian Pfeiffer Mitte der 90er Jahre aus den USA nach Deutschland. Inzwischen gibt es über 410 Bürgerstiftungen in der Bundesrepublik, seit 2002 auch eine in Lilienthal. Bundesweit engagieren sich mehr als 27 000 Menschen aktiv in Bürgerstiftungen. In Lilienthal unterstützen mehr als 100 Personen Projekte der Bürgerstiftung, noch einmal so viele helfen der Stiftung finanziell. „Der eine hat Zeit, der andere Geld. Für uns spielt es keine Rolle, wer sich wie engagiert. Was zählt, ist der Einsatz für die Allgemeinheit“, so Christa Kolster-Bechmann.

Die Hilfe kommt an

Walburga Rogge ist eine der Engagierten. Die pensionierte Lehrerin hatte eigentlich nur nach einer kleinen Beschäftigung im Ruhestand gesucht. Nun ist sie fast jeden Tag im Conrad-Naber-Haus. „Es ist schön zu sehen, wie die Hilfe ankommt“, sagt sie. Vor allem Migrantenkinder seien auf Unterstützung angewiesen. Andere Ehrenamtliche wie Eugen Bechmann engagieren sich in Kalis Werkstatt, der Name ist eine Abkürzung für die Kinderakademie Lilienthal, noch so ein Vorzeigeprojekt der Bürgerstiftung. Hier lernen Jungen und Mädchen spielerisch Naturwissenschaften kennen. Eugen Bechmann demonstriert den Windkanal. „Hier sehen die Kinder, welche Kräfte wirken.“ Er stellt das Gebläse an. Schnell wird klar, dass der schwerfällige Bus gegen den stromlinienförmigen Flitzer keine Chance hat. „Neulich haben wir sogar eine Rakete im Amtsgarten gestartet“, erzählt Eugen Bechmann. Das Papiermodell sei zehn Meter hoch geflogen. „Wer würde da nicht Astronaut werden wollen?“, fragt er und lacht.

Die Bürgerstiftung aber ist mehr als Hausaufgabenhilfe und Kalis Werkstatt. „Wir machen auch Ausflüge und Freizeiten, gehen ins Museum, ins Theater, bieten Lesungen an“, erzählt Christa Kolster-Bechmann. Dass die Bürgerstiftung immer noch so lebendig ist, erklärt der Vorsitzende des Stiftungsrates, Hans-Ludwig Demann: „Wir haben sehr viel Glück gehabt im Leben und wollen etwas davon zurückgeben.“ Eine Konkurrenz sieht er in einem neuen Bürgerfonds nicht. Jeder müsse für sich entscheiden, wem er seine Spende gibt. Die Bürgerstiftung jedenfalls lebe vom Engagement des Einzelnen. Jeder, der sich für die Menschen Lilienthals einsetze, sei willkommen. Ehrenamt und Spenden seien umso bedeutender, als dass das Stiftungskapital in Zeiten niedriger Zinsen kaum etwas abwerfe, so Hans-Ludwig Demann. Das Stiftungskapital selbst indes wird nicht angerührt.

Bundesweit verfügen die Bürgerstiftungen über ein Stiftungskapital von rund 423 Millionen Euro. Allein im vergangenen Jahr wurden 14,5 Millionen Euro gespendet. Das ist nach Angaben der Stiftung Aktive Bürgerschaft ein neuer Höchststand. In Lilienthal beläuft sich das Stiftungskapital auf rund 900 000 Euro. „Wir glauben, dass Bürgerstiftungen eine großartige und lebendige Form der zivilen Selbstorganisation sind. Von Bürgern für Bürger geschaffen sind Bürgerstiftungen ein Beweis für eine starke und engagierte Zivilgesellschaft, die zur lokalen Lösung wichtiger gesellschaftlicher Probleme beiträgt. Die steigende Zahl an Stiftenden ist ein positives Signal für die Zukunft“, sagt Ulrike Reichart, Leiterin Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands.

Zur Sache

Bürgerfonds

Der Lilientaler ist ein klassischer Bürgerfonds. Der Erlös aus Spenden kommt der Arbeit der Bürgerstiftung zugute. Diese engagiert sich vor allem im Bereich der außerschulischen Bildung. Ein weiterer Bürgerfonds ist in Lilienthal in der Diskussion. Dieser soll Spenden für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer durch das soziale Netz gefallen sind, generieren. Jeder kann spenden und jeder kann Vorschläge einreichen, um auf Bedürftige aufmerksam zu machen. Eine unabhängige Kommission entscheidet dann, wer eine Zuwendung in welcher Höhe bekommt. Der Runde Tisch hatte den Vorschlag nach Ritterhuder Vorbild im zuständigen Fachausschuss des Lilienthaler Gemeinderates vorgestellt. Noch ist aber nichts entschieden.