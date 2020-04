Lilienthal. Am 17. März verteilten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lilienthaler Tafel noch einmal Lebensmittel an Bedürftige aus den Gemeinden Lilienthal, Grasberg und Worpswede. Seither ist die Lilienthaler Tafel wie rund 600 der über 900 Tafeln in Deutschland wegen der Corona-Krise dicht. Aber nicht nur, dass derzeit keine Lebensmittel mehr verteilt werden, dadurch fallen Einnahmen weg, und die Einrichtung kommt an ihre finanziellen Grenzen. Die Tafelvorsitzende Gerda Urbrock sagt: „Ich kann noch einen Monat Miete zahlen, dann bin ich blank.“ Pro Monat fallen auch jetzt 1060 Euro Miete sowie 500 Euro Nebenkosten an. Auf ihre Anfrage nach einer vorübergehenden Mietreduzierung habe der Vermieter bisher nicht reagiert.

Erwachsene Tafelkunden zahlen pro Kopf zwei Euro, pro Kind sind es 50 Cent. Doch jetzt: „Wir haben keine Einnahmen“, sagt Urbrock und bittet um Geldspenden für die Lilienthaler Tafel. Diese lebe von den Mitgliedereinnahmen (rund 300 Euro pro Jahr) sowie von den Zuschüssen der Gemeinden Lilienthal (8000 Euro) sowie Grasberg und Worpswede (je 1000 Euro). Weil die Tafel zudem nach neun Jahren im vergangenen November ein neues Auto angeschafft hatte, seien die Ersparnisse der Einrichtung aufgebraucht.

Hilfe ist nicht so einfach

Urbrock ist eine Frau der ersten Tafelstunde. Seit deren Gründung im Jahr 2009 arbeitet sie ehrenamtlich in dem Verein, sieben Jahre als Schatzmeisterin, nun als Vorsitzende und mit der dringlichen Bitte nach einer Amtsnachfolgerin oder einem Amtsnachfolger. Doch mitten in der Corona-Krise agiert sie gewohnt leidenschaftlich. Urbrock sagt: „An dem Tag, als geschlossen wurde, kamen mir die Tränen.“ Für die Corona-Krise indes ist die Tafel nicht gerüstet. Die meisten der 57 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zählen ob ihres Alters zwischen 65 und 85 Jahren zur Corona-Risikogruppe. Der Hof und die Räumlichkeiten der Tafel seien nicht für die derzeit geltende Abstandsregelung ausgelegt. Und in anderen Orten sei obendrein die momentane Spendenausbeute in den Supermärkten so gering, dass davon keine Ausgabe möglich sei.

An Angeboten junger Leute, die einspringen wollen, mangele es nicht, so Urbrock. Es sei auch nicht so, dass sie keine jungen Leute wolle. Aber so einfach sei das eben nicht. Viele Faktoren überlagern sich demnach. Und Urbrock sagt: „Das ist nicht einfach nur in die Tüten zu packen.“ Die Tafel arbeite mit Lebensmitteln und werde vom Gesundheitsamt kontrolliert. Damit kein Kunde zu Schaden komme, müssen diese Lebensmittel vor der Ausgabe unter Hygieneauflagen akribisch nach Qualität und Haltbarkeit sortiert werden. Deshalb brauche es beim Sortieren und bei der Ausgabe auch die erfahrenen Tafelhelfer.

Zwölf bis 13 Ehrenamtliche sind pro Ausgabe dienstags im Dienst. Davor werden eineinhalb Tage lang die gespendeten Lebensmittel vorsortiert – mit acht Helferinnen und Helfern pro Schicht. Auch das müsse organisert werden und brauche Erfahrung. Bereits vor der Schließung sei mangels Sachspenden der Sondertisch für Zugaben mit haltbaren Artikeln wie Mehl oder Waschmittel entfallen, was vonseiten einiger Tafelkunden zu Beschwerden geführt habe. Urbrock sagt: „Da muss jemand dabei sein, der bei der Ausgabe das Sagen hat.“

Zudem komme die Frage des Versicherungsschutzes. „Unsere Leute sind alle durch die Berufsgenossenschaft versichert“, sagt Urbrock. Spontane Tafelhelfer aber seien dann nicht gemeldet und demzufolge wohl auch nicht versichert. Urbrock betont mehrfach: „Wir machen es uns nicht leicht, dass wir die Tafel schließen. Sobald es möglich ist, machen wir wieder auf.“ Sie hofft auf Ende April. Bis dahin sei die Tafel auch auf Spenden angewiesen, erstes Geld sei schon eingegangen, freut sich Urbrock. Informationen zur Lilienthaler Tafel unter www.lilienthaler-tafel.de.