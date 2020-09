Werner Schauer (Tom Wesse)

Landkreis Osterholz. Als Werner Schauer ans Mikrofon trat, musste er merklich schlucken. Der Landrat und alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten soeben Schauers 15-jähriges Wirken als Kreisdezernent gewürdigt, Präsentkörbe überreicht, ihn mit Dank und guten Wünschen bedacht. Unter anhaltendem Stehbeifall verließ der Verwaltungsdirektor das Rednerpult, nachdem er den Dank erwidert und erklärt hatte, er sei „in der Stadt natürlich mit dem Fahrrad unterwegs“. Nun habe er wegen der vielen Geschenke ein Transportproblem, worauf der Kreistagsvorsitzende Peter Schnaars seine Hilfe anbot.

Schauer (Jahrgang 1956) geht Ende Oktober in den Ruhestand und die kleine Begebenheit zeigt: Es geht ihm um die Sache und nichts als die Sache. Wenn die Tunnelsperrung für Staus sorgt, und die Behörde zum Stadtradeln aufruft, gibt es für einen Vernunftmenschen erst recht keinen Grund, ins Auto zu steigen. Der Dezernent schrieb Politik und Verwaltung ins Stammbuch: Nicht Corona oder die Kreisfinanzen seien die größte Herausforderung der Zukunft, sondern der Klimawandel. „Wir sollten nicht in Aktionismus verfallen, aber wir müssen die Ressourcen so einsetzen, dass sie der globalen Erwärmung entgegenwirken.“

Landrat Bernd Lütjen erklärte, der Jurist und Finanzexperte habe, 2005 von der Stadt Köln kommend, im Osterholzer Kreishaus „eine gute Verwaltung vorgefunden und an maßgeblicher Stelle dazu beigetragen, dass sie noch besser wird“. Beispiele seien die Einführung neuer Servicegarantien und Steuerungsinstrumente, die Konsolidierung der Kreisabfallwirtschaft und der Bildungsstätte Bredbeck sowie der Kreisfinanzen allgemein. Zwar spielten auch Rahmenbedingungen eine Rolle, doch das schmälere die herausragenden Leistungen des Hobbyseglers nicht.

Der Landrat betonte, die Müllabfuhr habe nun schon seit Jahren konstante Gebühren und einen verbesserten Service vorzuweisen. Zudem habe Schauer als Erster die Potenziale der Bioabfallvergärungsanlage erkannt, die 2023 in Betrieb gehen soll. Lütjen sagte, als Samtgemeindebürgermeister habe er erlebt, dass Schauer für die Mitgliedskommunen ein verlässlicher Partner sei. „Dass es mit ihm ein funktionierendes Team im Kreishaus gibt, war 2013 für mich ein wesentlicher Grund, überhaupt als Landrat zu kandidieren.“ Er lasse den Dezernenten „wirklich ungern“ gehen.

SPD-Fraktionschef Björn Herrmann bescheinigte Schauer Zuverlässigkeit und eine Sparsamkeit, die dem Landkreis geholfen habe. „Das Rechnen ist die Grundlage dafür, was machbar ist.“ Dabei habe er stets auch über den Tellerrand geschaut und es sei gewiss von Vorteil, dass Schauer als Verwaltungsmensch auch die kommunalpolitische Praxis kenne: Der aus Sottrum stammende Kreisstädter sitzt für die SPD im Stadtrat. Als Dezernent habe Schauer trotz seines Parteibuchs stets alle Abgeordneten gleich behandelt und ernst genommen, so Herrmann.

Rainer Sekunde gestand, die CDU sei anfangs skeptisch gewesen: „Ein Sozi aus dem Kölner Klüngel?“ Dann aber habe sich gezeigt, dass Schauer die vielen Großaufgaben im Dezernat hervorragend lösen konnte – „besser geht's nicht“. Der Fraktionssprecher nannte als weitere Punkte den Breitbandausbau sowie das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Dörte Gedat bekannte, auch wenn die Grünen mit Schauer nicht immer einer Meinung gewesen seien, habe es nie an gegenseitigem Respekt gefehlt. „Wir konnten auf die Informationen, die wir bekommen haben, immer vertrauen“, so die Fraktionschefin. Für die Linke lobte Mizgin Ciftci, dass auch in prekären Zeiten der Abfallwirtschaft und des Kreisetats eine Privatisierung nie ein Thema gewesen sei. Schauer habe engagiert die öffentliche Daseinsvorsorge verteidigt.

Schauer sagte: „Es war für mich selbstverständlich, die Arbeit so zu machen und es hat mir Spaß gemacht.“ Es sei eine Arbeit für den Rechtsstaat und seine Menschen; eine Verwaltung sei mitverantwortlich für die Lebensverhältnisse der Bürger.

Zur Sache

Nachrücker bei AfD und FDP

Ein gutes Jahr vor Ende der Wahlperiode kommt es im Osterholzer Kreistag zu zwei Umbesetzungen bei den kleineren Parteien. In der FDP nimmt Waldemar Orthmann den Sitz von Brigitte Glinka ein, die nicht mehr im Kreisgebiet wohnt. Darum hatte der Kreistag in seiner gestrigen Sitzung den Mandatsverlust zu beschließen.

Um einen Mandatsverzicht hingegen handelt es sich bei AfD-Mann Niels Gieschen. Der Mittvierziger aus Hambergen hatte unmittelbar vor der Sitzung überraschend erklärt, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlege. Gründe dafür nannte Gieschen, der im Bremer Polizeidienst tätig ist, in seinem Schreiben ans Kreishaus nicht.

Sein Nachrücker ist Thomas Gutwein (Jahrgang 1956), der zugleich stellvertretender Vorsitzender der Kreispartei ist. Gutwein wurde jetzt, wie auch Orthmann, einstimmig in den Kreistag aufgenommen, der damit wieder 46 Mitglieder plus Landrat hat. Der Kreistagsabgeordnete Peter Schnaars (SPD) erklärte an die Adresse von Gutwein und Orthmann gerichtet, er hoffe auf gute Zusammenarbeit.

Landrat Bernd Lütjen verpflichtete die neuen Abgeordneten auf ihre Pflichten und nannte die Amtsverschwiegenheit sowie das Mitwirkungs- und Vertretungsverbot. Für Orthmann (Jahrgang 1943) ist das nichts Neues: Der Ritterhuder FDP-Ratsherr war bereits von 2001 bis 2005 im Kreistag tätig. Der pensionierte Justizbeamte nimmt Brigitte Glinkas Platz im Jugendhilfe- und Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Bildung ein.

Thomas Gutwein, Fahrprüfer aus Schwanewede, übernimmt von Niels Gieschen dessen Aufgaben in den Ausschüssen für Bildung sowie Verkehr und Ordnungswesen, im Sport- und im Schulausschuss. Gieschen hatte im Vorjahr für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er auf Facebook ein Foto geteilt hatte, auf dem er die Gesichter der Linken-Abgeordneten durch Affen-Emojis ersetzt hatte. Dafür war er vom Kreistag gerügt worden. In der AfD-Fraktion ist es bereits die dritte Umbesetzung seit 2016.