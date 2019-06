Seit Wochen befindet sich eine wilde Müllkippe im Naturschutzgebiet an der Landesgrenze zwischen Lilienthal und Borgfeld. (Silke Looden)

Borgfeld. Die wilde Müllkippe vor den Toren Lilienthals im Naturschutzgebiet zwischen Lilienthaler und Borgfelder Allee ist inzwischen zugewachsen. Nur vereinzelt schauen noch Planen, unter denen der Sperrmüll verborgen ist, aus dem üppigen Grün unweit des Wümme-Ufers hervor. Zuständig für die Entsorgung ist nach eigenen Angaben die Haneg. Die Hanseatische Naturentwicklungs GmbH kümmert sich um Bremens Naturschutzgebiete, also auch um dieses, das an der Landesgrenze zu Niedersachsen auf Borgfelder Gebiet liegt. Allein das Budget der Haneg für dieses Jahr ist bereits erschöpft. So bleibt der Müll, wo er ist, einfach liegen.

Florian Melles ist bei der Haneg für die Pflege und Unterhaltung der Naturschutzgebiete zuständig. „Wir wissen von der wilden Müllkippe, aber wir können nichts machen. Das Budget für dieses Jahr ist bereits aufgebraucht“, erklärt er. Zudem sei die illegale Entsorgung an der Wümme kein Einzelfall. „Wir haben noch fünf, sechs andere wilde Müllkippen, die wir eigentlich beseitigen müssten“, schildert er das Ausmaß der Handlungsunfähigkeit. „Wir haben die Stadtreinigung gebeten, sich darum zu kümmern“, erklärt er. Damit wäre das Entsorgungsproblem wieder da, wo es vor Wochen seinen Anfang nahm.

Nachdem das Borgfelder Ortsamt die wilde Müllkippe bereits Anfang April der Bremer Stadtreinigung gemeldet hatte, erklärte diese ihre Nichtzuständigkeit und verwies an den Umweltbetrieb Bremen beziehungsweise an den Deichverband Rechts der Weser. Letztere fühlten sich auch nicht zuständig. Die Recherchen der WÜMME-ZEITUNG ergaben schließlich, dass die Haneg im Naturschutzgebiet zuständig ist, aber der fehlt nun offenbar das Geld. „Das ist zuviel, um es mit einem kleinen Pritschenwagen abzuholen. Die Entsorgung wird mehrere Tausend Euro kosten“, so die Einschätzung von Florian Melles.

Wie berichtet, hatten Unbekannte in der grünen Oase palettenweise Sperrmüll entsorgt: kaputte Möbel und Matratzen, verrostete Elektrogeräte und Fahrräder, leere Fässer, Altreifen und Felgen. Ausgediente Weihnachtsbäume, die vor ein paar Wochen noch am Wegesrand lagen, versperren jetzt den Zugang zur wilden Müllkippe im Herzen des Naturschutzgebiets. Offenbar hat jemand den Umweltfrevel verdecken wollen. Die Haneg, betont Melles, war jedenfalls nicht vor Ort. „Wir haben weder den Weg versperrt noch den Müll entsorgt.“

Auf Nachfrage erklärt die Bremer Stadtreinigung, dass die Haneg zuständig sei. „Wir werden da allenfalls beratend tätig“, sagt der Sprecher der Stadtreinigung, Michael Drost. Man habe die Haneg bereits vor einem Monat über die wilde Müllkippe in Borgfeld informiert und gehe davon aus, dass diese baldmöglichst beseitigt wird. „Das hat die Haneg zu regeln“, stellt Drost klar. Die Stadtreinigung werde die Entsorgung nicht bezahlen.

Nach Angaben des Sprechers kostet die Beseitigung von wilden Müllkippen in Bremen die Stadtreinigung jedes Jahr rund eine Million Euro. Bezahlt werde die Entsorgung mit den Einnahmen aus den Müllgebühren, also von der Allgemeinheit. Schon deshalb werde die Stadtreinigung nur dort tätig, wo sie auch zuständig sei, so Drost. Die Haneg kann also nicht weiter auf die Stadtreinigung hoffen. Damit bleibt das Müllproblem im Naturschutzgebiet vorerst, wie es im Verwaltungsjargon heißt, „ungelöst abgeschlossen“.