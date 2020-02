Die Tage der alten Schroeterschule in Lilienthal sind gezählt. Die Gebäude der Grundschule sollen durch einen Neubau ersetzt werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Der Lilienthaler Gemeinderat hat am Dienstagabend den Weg für den Neubau der Schroeterschule frei gemacht. Die Sitzung im Rathaus war gerade mal eine Dreiviertelstunde alt, als Ratsvorsitzende Tanja Ruczynski über die Zukunft der Grundschule abstimmen ließ. Das Ergebnis fiel eindeutig, aber nicht einstimmig aus. 24 Ratsleute und auch Bürgermeister Kristian Tangermann hoben ihre Hand für die Großinvestition, dagegen waren Ingo Wendelken (Querdenker) und auch CDU-Mann Ralf Gohlisch. Trotz der klaren Mehrheit wollte bei einem Teil der Befürworter keine wirkliche Genugtuung aufkommen. SPD, Linke und Grüne waren sich einig: Das hätte man vor einem Jahr auch ohne neuerliche Wirtschaftlichkeitsberechnung beschließen können, die CDU, FDP und Querdenker durchgesetzt hatten. Zudem mit dem Unterschied, dass das Ganze dann noch geschätzt eine Million Euro weniger gekostet hätte.

Grundlage für die nun getroffene Entscheidung ist die Machbarkeitsstudie, in der der Neubau auf der einen Seite sowie die Sanierung plus Erweiterung auf der anderen Seite hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit untersucht worden sind. Die Berechnungen haben ergeben, dass es zwar 645 000 Euro mehr kostet, einen Neubau am Konventshof zu errichten, dies sich aber über einen Zeitraum von 30 Jahren dennoch rechnet, wenn man Reparaturen und Energiekosten bei einem Weiterbestand des Gebäudes dagegen rechnet. Die Fachleute taxieren die Kosten für den Neubau auf rund zwölf Millionen Euro, mit Außenanlagen und Ausstattungsgegenständen werden die Gesamtkosten auf 14,4 Millionen Euro kalkuliert.