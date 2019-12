Noch ein ungewohntes Bild, aber womöglich ab jetzt die Regel: Bauern protestieren gemeinsam gegen Einschränkungen ihrer Arbeitsweise. (Volker Crone)

Nach den Schülern gehen nun also auch die Landwirte auf die Straße. Und es sieht aus, als hätten sie mit dieser Protestform Erfolg. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat in den vergangenen Monaten bewiesen, wie wertvoll es sein kann, sich breit aufzustellen, laut seinen Unmut zu bekunden und Änderungen einzufordern. Ganz ähnlich machen es jetzt die Bauern. Der Protestzug gen Berlin und die Kundgebung in der Bundeshauptstadt waren schon eindrucksvoll, nun darf man aber auch nicht nachlassen und einfach wieder nach Hause fahren. Wer was zu sagen hat und gehört werden will, muss raus auf die Straße und die Leute, die man überzeugen möchte, direkt ansprechen. Die Bauern organisieren sich gerade neu, und dies auch außerhalb bestehender Netzwerke. Die Mahnfeuer an diesem Wochenende sind ein weiteres Indiz, dass sie nicht aufstecken werden und entschlossen sind, die Dinge zu ihren Gunsten zu ändern.

Sicht- und hörbar aufzutreten bedeutet noch nicht, dass man die besseren Argumente hat. Damit müssen Landwirte genauso leben wie Fridays-for-Future-Aktivisten oder Gewerkschafter in Frankreich. Aber wer sich mit seinen Forderungen zeigt und somit erlebbar und anfassbar macht, der ermöglicht erst die Debatte über den richtigen Weg. Und das kann dem Miteinander in diesem Land nur nutzen.