Einen Online-Shop aufzubauen erfordere viel mehr Energie als mancher Einzelhändler zunächst vermute, betont die IHK Stade. (Jens Büttner/DPA)

Landkreis Osterholz. Waren rund um die Uhr an jedem Tag der Woche verkaufen zu können, wird für Ladenbesitzer zunehmend wichtiger. Damit sich die stationären Händler in der digitalen Welt zurechtfinden, bietet ihnen die Stadt Bremen einen Digital-Lotsen an. Er hilft ihnen dabei, im Internet Absatzwege zu erschließen. „Den hätten wir gerne auch bei uns in Niedersachsen“, sagt Martin Bockler. Er arbeitet bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade und blickt mit Neid auf die Hansestadt. Der Digital-Lotse, der kleine und mittlere Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus berät, sei „ein ganz tolles Projekt“, sagt Bockler, der bei der IHK die Abteilung Standortpolitik leitet. „Wir werden nicht müde, dafür auch bei uns zu werben.“ Bockler lobt besonders den niedrigschwelligen Ansatz dieser Hilfe: „Der Lotse kommt in den Laden, schaut, wie man arbeitet, berät und hilft bei der Umsetzung.“

Für viele der kleineren und mittleren Händler war der Schritt Richtung Internet bisher eine große Hürde. Aktuell spüren sie nach Angaben der IHK aber sehr stark, wie wichtig es ist, alle Vertriebskanäle – online wie offline – zu bedienen. Gerade während des Lockdown hätten viele Unternehmen im Elbe-Weser-Raum digitale Geschäftsmodelle teilweise über Nacht aufgebaut, um den Kunden einerseits zum regionalen Einkauf zu animieren und gleichzeitig zu zeigen: 'Ich bin noch da!'", weiß IHK-Handelsreferentin Kathrin Wiellowicz.

Auch sie glaubt, dass Gemeinden und Städte in Niedersachsen von Digital-Lotsen immens profitieren würden. Diese könnten über die örtlichen Gewerbevereine die Händler individuell und maßgeschneidert unterstützen. „Ein Traum wäre es, wenn jede Kommune einen digitalen Kümmerer hätte oder sich Nachbargemeinden einen teilen“, sagt Martin Bockler.

Einen Online-Shop aufzubauen, ist allerdings kein Zuckerschlecken und erfordert viel mehr Energie als gedacht: „Ein eigener Internetshop stellt kein kleines Unterfangen dar, das auch nicht mal eben nebenbei zu erledigen ist“, betont Martin Bockler von der IHK. Der Online-Laden erfordere Vorbereitung und beständige Pflege, außerdem müsse der Versand organisiert werden. „Deshalb kommt nur für einen kleinen Teil der Händler dieser Schritt ernsthaft in Betracht“, findet Bockler. „Wenn man dann mit dem Shop auch noch erfolgreich sein möchte, muss man sich oft an den bestehenden großen Shops und Plattformen mit ihren Mehrwerten und Services messen lassen. “

Für viele Händler sei es daher der bessere Weg, sich zunächst über andere Schritte zu mehr Onlinepräsenz Gedanken zu machen. Regional gefunden werden Unternehmen etwa über einen Google "My Business"-Eintrag, die eigene Homepage, über Social Media oder Click & Collect Angebote. Habe man dort Erfahrungen gesammelt, so Bockler, könne man die nächsten Schritte Richtung eigenen Shop gehen, oder man mache das, was viele andere bereits mit Erfolg praktiziert hätten: "Man schließt sich einer Plattform an und nutzt diese für seine Verkäufe."

„Egal, welchen Weg man letztlich geht, an professioneller Hilfe führt kein Weg vorbei“, unterstreicht Bockler. Neben der Gestaltung und der technischen Realisierung seien auch juristische und sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen. Einige Grundlageninformationen finden sich auf der Homepage der IHK Stade, die sie auch in ihren Veranstaltungen vermittelt. Für individuelle Lösungen könnten oftmals nur spezialisierte Berater weiterhelfen. „Es gibt am Markt Komplettlösungen, mit deren Hilfe man innerhalb weniger Stunden einen eigenen Shop aufsetzen kann. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Arbeit. Für den ein oder anderen mag eine solche Komplettlösung gut funktionieren. Für viele aber wiederum nicht. Das gilt es zunächst einmal alles herauszufinden“, so Bockler. Für einen Beratungseinstieg seien gute Erstanlaufstellen neben der IHK in der Regel die Wirtschaftsförderer der Landkreise und Kommunen.

Satter Zuwachs für Internet-Einkauf

Der Onlinehandel hat während Corona noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen. Nach Zahlen des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) von Anfang Dezember stieg der Umsatz in den Monaten Oktober und November gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um 17,5 Prozent. „Wir sehen eine deutliche Verschiebung der Weihnachtseinkäufe ins Internet“, erklärt der BEVH. Bei einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Milliarden Euro, mit dem gerechnet werde, könne E-Commerce jeden fünften Euro einbringen. „Obwohl die Deutschen weiterhin den größten Teil der Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten erledigen, erfordert diese Veränderung des Kundenverhaltens völlig neue Einzelhandelskonzepte“, so der Bundesverband. Von den höheren Umsätzen im Internet würde zwar in erster Linie Amazon und Co. profitieren, viele stationäre Händler hätten in der Krise aber erstmals konsequent mit dem Onlinehandel begonnen.

Zur Sache

Studie offenbart Unsicherheiten im E-Commerce

Nach einer Studie der IHK Stade fühlen sich die Händler im Elbe-Weser-Raum besser auf das Thema Digitalisierung informiert und vorbereitet als noch im Jahr 2017. Immerhin nutzen inzwischen 34 Prozent einen eigenen Online-Shop. Allerdings seien die größten Hemmnisse bei der Umsetzung von digitalen Maßnahmen nach wie vor fehlende organisatorische und finanzielle Ressourcen sowie rechtliche Unsicherheiten und das damit verbundene Risiko von möglichen Abmahnungen.

Etwas sorgenvoll blickt die Industrie- und Handelskammer auch auf das Thema „IT Sicherheit“. Denn obwohl es laut dieser Studie bei 66 Prozent der Händler schon ein- oder mehrmals Probleme in diesem Bereich gegeben hatte – vom Ausfall der IT Systeme bis hin zu Cyber-Erpressungsversuchen – gaben nur 36 Prozent an, schon mal eine vollumfängliche systematische Sicherheitsanalyse im Betrieb durchgeführt zu haben.

„Es gibt gute und unkomplizierte Förderprogramme, die sowohl Unterstützung beim Thema IT-Sicherheit, als auch grundsätzlich bei Digitalisierungsstrategien bieten“, erklärt Eike Thiel, IHK-Rechtsreferent und Experte für Datenschutz. Eines davon sei das vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) aufgesetzte Berater-Programm „Go Digital“ für kleinere Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern. Ein weiteres, „Digital jetzt“, ebenfalls vom BMWI, ist für Betriebe mit bis zu 499 Mitarbeitern ausgerichtet. Dieses Programm schüttet bis Ende des Jahres 2023 insgesamt 203 Millionen Euro aus.

Die IHK empfiehlt interessierten Einzelhändlern für Fragen rund um die Digitalisierung folgende Seiten im Internet: digitalagentur-niedersachsen.de und die Seite des Kompetenzzentrums Handel 4.0 kompetenzzentrumhandel.de.